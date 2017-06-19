Полковник Сергей Кусюк на митинге 12 июня 2017 года в столице России

И на Майдане в 2014 году

28 февраля 2014 года, вскоре после бегства Януковича в Россию, генеральная прокуратура Украины поручила новым руководителям МВД и СБУ в десятидневный срок найти и задержать лиц, причастных к массовым убийствам активистов в центре Киева в период с 18 по 22 февраля.

В обнародованный список попали экс-глава министерства внутренних дел Захарченко, экс-шеф спецслужбы Якименко, экс-глава администрации президента Украины Клюев, всего десять человек. Экс-командир расформированного столичного «Беркута» полковник Сергей Кусюк занял четвертое место: перечень составляли не в алфавитном порядке, а сообразно степени серьезности инкриминируемых преступлений. Еще разыскивали четырнадцать лиц, чьи фамилии не называли, но сообщали, что все они — ​экс-сотрудники силовых ведомств. Спустя десять дней задание выполнено не было…

Через два месяца члены временной следственной комиссии Верховной рады слушали Сергея Бойко, замначальника главного управления МВД Киева. Бойко рассказал: в последних числах февраля Кусюк отдал распоряжение уничтожить документацию, в том числе личные карточки бойцов «Беркута» и акты выдачи-приема оружия. Всё выполнили, Кусюк команды на ветер не бросал.

Также, по словам Бойко, полковник распорядился отдать 130 автоматов Калашникова крымской роте «Беркута» и 106 — ​днепропетровской, а еще снайперскую винтовку и помповое ружье «Форт». Замначальника ГУ МВД Киева пожаловался, что сотрудники крымского «Беркута» до сих пор не вернули часть оружия и вообще не идут на контакт, телефонные звонки и официальные запросы игнорируют. Бойко затруднился ответить, уволен ли сам Сергей Кусюк из органов внутренних дел Украины, отметив только, что полковника отстранили от работы 26 марта 2014 года. И есть сведения, заключил Бойко, что впоследствии он отбыл в аннексированный Россией Крым, вместе с бойцами донецкого «Беркута».

На отчет эмвэдэшного чина перед следственной комиссией Рады оперативно и саркастично отреагировал народный депутат, милицейский генерал Геннадий Москаль (сейчас — ​глава Закарпатской облгосадминистрации. — ​О. М.) — ​записью на своей странице в фейсбуке: «Киевский главк милиции только 24 апреля (!) подал ходатайство перед министерством об освобождении Кусюка из органов внутренних дел. То есть де-факто Кусюк и сегодня является действующим полковником милиции. Подсказываю МВД: Кусюк уже давно работает в российской полиции».

Сначала расстрелы, потом отпуск

В июле 2015-го министр внутренних дел Аваков в телевизионном интервью шеф-редактору издания «Левый берег» Соне Кошкиной подтвердил: трое из четырех заместителей беглого Кусюка по-прежнему служат в МВД. Журналистка недоумевала: «Двое из них фигурируют в обвинительном акте ГПУ, который ушел в суд. Как могли люди, которые подозреваются в причастности к разгону Майдана, причем к нескольким разгонам, остаться работать в системе, да еще и на руководящих должностях?» Министр парировал: «Ключевое слово — ​«подозреваются», да?..» И объяснил, что с киевским «Беркутом» не все так просто, как кажется максималистам. Значительная часть бойцов уволилась оттуда, многих арестовали. «Еще больше мы задержали. Мы — ​это МВД», — ​подчеркнул Аваков. «А прокуратура их выпустила».

Непосредственно судьбу экс-шефа «Беркута» собеседники не обсуждали. Зато накануне на сайте «Миротворец», который связывают с советником министра Авакова, народным депутатом Антоном Геращенко, появилось сообщение о розыске Сергея Кусюка по ст. 115 ч. 2 п. 2 УК Украины («умышленное убийство при обстоятельствах, отягчающих ответственность») — ​со ссылкой на соответствующее постановление суда. По данным «Миротворца», этот гражданин покинул Киев вообще 27 июня 2014 года…

Впрочем, источник «Новой» в генпрокуратуре Украины утверждает, опираясь на доклад первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового той же парламентской комиссии:

— Кусюк выехал в Крым 27 февраля, когда на полуострове только стали появляться «зеленые человечки», но формально аннексия со стороны России не произошла, это была территория Украины. Если следствие найдет доказательства, что он помогал россиянам, то бывшему комполка «Беркута» выдвинут подозрение и по 111-й статье УК — ​«государственная измена».

По словам источника, разнобой в датах, позволяющий предположить, что Кусюк продолжал чуть не до лета 2014 года спокойно ходить на службу в Киеве после того, как ГПУ поручила его задержать, мог быть вызван… заявлением на длительный отпуск, написанным сразу после расстрелов на Майдане. Отработал, мол, и отправился успокаивать нервы. В отсутствие офицера никаких кадровых решений по нему не принимают.

Не вполне соответствует действительности, говорит источник, информация о передаче с киевской базы «Беркута» в период с 21 по 23 февраля сотен единиц оружия коллегам из Крыма и Днепра. Хотя именно такую легенду постарались закрепить Сергей Кусюк и его руководитель, экс-министр МВД Виталий Захарченко, тоже эвакуировавшийся в Москву.

— Бойцы сообщили следствию, что сдали оружие Садовнику, а тот уже переправил по назначению, крымчанам.

Дмитрий Садовник — ​командир спецроты «Беркута», так называемой «черной роты», обвиняется в убийствах 39 участников Евромайдана. Весной 2014-го арестован, осенью того же года выпущен по решению суда из СИЗО под домашний арест, откуда сбежал, предположительно, в Россию. Пока нигде не «засветился». Комроты грозило пожизненное заключение: наибольшую доказательную базу собрали как раз в его отношении. Сразу после бегства фигуранта появилась версия о нынешних высокопоставленных покровителях, которые не могли допустить опасных откровений Садовника на суде.

Источник продолжает:

— Летом 2016-го, в одном из прудов Голосеевского парка Киева, оперативники обнаружили ту самую снайперскую винтовку в разобранном виде и автоматы Калашникова со спиленными номерами. Вместо Крыма улики отправили на дно… Нашли человека, который вместе с Садовником топил оружие и помогал бойцам «Беркута» выехать из Киева. В 2016-м ему вручили подозрение о преступлении. (В интересах следствия фамилию не называем. — ​О. М.)

— Но не арестовали?!

— Если бы тогда арестовали, то включились бы связи в верхах, как у Садовника, и сценарий повторился. Сейчас ситуация иная.

Мой собеседник дал понять: нынешнее «явление» экс-командира «Беркута» Кусюка в Москве сильно подстегнуло процесс расследования преступлений против Майдана. Нет худа без добра.

Тренировки на стадионах

Много лет Сергей Кусюк был заместителем командира киевского «Беркута», полковника Владимира Александрова. Последнего пресса называла «украинофобом и садистом»: разгонял в 2011 году акцию оппозиции «День гнева», ударом с ноги сломал ребро народному депутату из «Батькивщины» во время шествия-протеста против ареста Януковичем экс-премьера Юлии Тимошенко. В феврале 2013-го, после побоища в столичном Гостином дворе, историческом объекте, который защищали от хищников-застройщиков гражданские активисты, Александрова все же отстранили от должности на период расследования инцидента. «Беркут» лупил и паковал в автозаки как депутатов, примчавшихся на помощь, так и прессу, снимавшую происходящее.

Александров психанул, написал рапорт и уволился из органов: «Я выполнял приказ, а меня предали!» Место командира, единомышленника и друга (на большинстве фото они запечатлены вместе) занял Кусюк. Те, кто хорошо его знал, утверждали: будет круче.

Лучше других Кусюка знали столичные футбольные фанаты.

Дмитрий, футбольный болельщик, 31 год:

— Впервые услышал эту фамилию еще студентом, на трибуне стадиона «Динамо» имени Лобановского в 2003 году, на одном из матчей сборной Украины. В соседнем ряду зажгли даже не файер, что-то вроде факела, скрученного из газеты. Подполковник стоял за сектором, там, где вход и ступени вниз, не в «беркутовской» форме, а в синей, милицейской. Отдал приказ по рации. И тут бойцы срываются на нас и начинают сбоку месить без разбора. Несколько человек вообще выдернули, заломили руки, увели…

О постоянных провокациях даже вспоминать противно. Компания, десяток фанатов, держатся вместе, общаются, ничего не происходит, Кусюк грубо требует: «Разойтись!» Чтобы ответили, оскорбили, и тогда можно применить дубинки. После матча фанаты двинули на выход со стадиона через так называемые «Бессарабские ворота». «Беркуты» контролировали вход, никого не трогали, но «маяковали» друг другу; тогда мы не поняли, почему. В туннеле оказалось довольно много народа, кто-то с детьми приходил на футбол, кто-то с девчонками. А на выходе встретили ударами. До крови забивали всех, кто с клубной атрибутикой.

Побоище было и в мае 2007-го, на «Олимпийском», когда играли «Динамо» с «Шахтером», а в помощь киевскому «Беркуту» прислали днепропетровский. Говорили, суммарно три тысячи спецназначенцев. То есть неприятие «ультрас» не одним годом формировалось. Мне кажется, зачистка студенческого Евромайдана в ночь на 30 ноября — ​реакция Кусюка на фанатов, которые массово поддержали протест. Он-то их знал в лицо!

Не одним годом формировалось и восторженное отношение руководства «Беркута» к российскому ОМОНу.

В декабре 2013-го украинское издание «Бульвар Гордона» напечатало интервью с первым командиром полка быстрого реагирования, генерал-майором милиции Анатолием Куликовым, приуроченное к юбилею, двадцатипятилетию структуры. Генерал откровенничал: как в 90-е «Беркуту» приходилось на коммерческой основе охранять гостиницы, банки и частные фирмы — ​сами зарабатывали на дубинки, светошумовые гранаты и бронежилеты. Завидовал: «Вот в России тоже есть ОМОН, но там государство о спецподразделении заботится. Последний раз я был в Москве три года назад и видел прекрасные 26-этажные дома, где живет личный состав. Если женился — ​тебе есть квартира… В Москве зарплата начинающего лейтенанта в пересчете тысяча долларов — ​на эти деньги можно жить. А наши мыкаются по базарам, бабок обирают, чтобы хоть один день не ходить голодными…»

В отличие от словоохотливого ветерана действующий командир «Беркута» избегал журналистов, освещавших события на Майдане. Отказывался узнать на фото своего «орла», раскроившего до крови голову фотокорреспонденту Reuters Глебу Гараничу во время разгона студентов — ​прятался в микроавтобусе. Исключение сделал лишь раз, дав обширное интервью бесплатной ежедневной газете «Вести» (ее финансирование связывали с российской банковской структурой и Виктором Медведчуком). И рассказал о трех сотнях молодчиков с лицами, закрытыми шарфами, которые первыми проявили агрессию, бросая файеры, камни, взрывпакеты и… стеклянные банки с консервированной фасолью.

«…Резиновая дубинка является средством активной обороны. Поэтому команду для ее применения нашим бойцам давать не нужно: каждый принимает решение индивидуально, в том случае, если его жизни и здоровью угрожает опасность», — ​объяснил полковник. В феврале 2014-го дубинок уже было недостаточно.

Источник «Новой» в генпрокуратуре Украины считает: московский омоновец Сергей Кусюк опасен хотя бы тем, что ему нечего терять — ​выполнит любой приказ, лишь бы не выдали Киеву.

Украинские СМИ в последние дни уделяют внимание не только подзабытому антигерою, но и членам его семьи. Журналисты «Телевизионной службы новостей» канала «1+1» разыскали Инстаграм дочери Кусюка Мирославы. Девушка много путешествовала по миру. Во время разгона студенческого Евромайдана, например, гуляла по Кракову, а когда лилась кровь на Институтской и Грушевского — ​наслаждалась Миланом. Сейчас без ума от московских тусовок и не забывает сказать любимому отцу в день рождения: «Мой пример для подражания».