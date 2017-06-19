Киевская радуга

То, что второй «Марш равенства», организованный в Киеве ЛГБТ-сообществом, пройдет нормально, особых сомнений не вызывало. Киеву после получения безвиза с ЕС нужно было доказать на деле, что Украина действительно движется в Европу, где толерантность по отношению к представителям ЛГБТ является одним из демократических маркеров.

Этот тест нужно было пройти на ура. Поэтому ни угрозы национал-радикалов сорвать марш, ни фейковые бигборды с картинками обнимающихся «ЛГБТ-участников АТО, которые тоже защищают родину», ни взлом сайта организаторов акции с последующим размещением коллажей повешенных «содомитов» власть не испугали.

Маршрут, как и в прошлом году: от Дома учителя до площади Льва Толстого (расстояние порядка одного километра). Все остальное тоже похоже: запрет автомобильного движения, перекрытие прилегающих улиц металлическими сетками, пропуск пешеходов через рамки металлоискателей и вывод на место около множества полицейских и нацгвардейцев. В этом году их около шести тысяч для охраны пяти тысяч участников марша.

На часах 10:18.

— «Так… Двинулись…» — раздается команда в полицейских рациях, и разноцветная веселая колонна под сине-желтыми флагами Украины и радужными флагами ЛГБТ медленно трогается с места в плотном окружении полицейских в черной форме и бойцов Нацгвардии в зеленом обмундировании.

На Марш равенства-2016 рискнули выйти не больше полутора тысяч человек. В этом году их в три раза больше. А еще две карнавальные автоплатформы, на которых танцуют те, кто хочет равных прав для всех. Это люди, приехавшие и из других регионов Украины, и из других стран. В толпе послы стран, включая посла Канады, живущего в однополом браке, и, как говорят коллеги, несколько ВИП-чиновников. Слышны украинская, русская и английская речь.

— Мы сюда добирались на автобусе через Чернигов, — отвечает на вопрос Алексей, у которого на футболке написано «Петербург и Киев», между которыми нарисовано большое сердце. Кстати, в Питере сейчас власть уже не так жестко прессует ЛГБТ…

— Почему?

— А ее уже не хватает на всех. У нас сейчас гораздо проще попасть под раздачу, когда ты выходишь на политический митинг…

Колонна продолжает неспешное шествие.

Четыре ряда крепких парней в черном, возглавляющих колонну, производят двойственное впечатление, навевая воспоминания о фильмах с завсегдатаями гей-баров, тоже предпочитающих милитари-стайл в черных тонах.

Странное впечатление производит и сам формат оцепления — длинный плотный футляр из силовиков, внутри которого движутся веселые люди с плакатами о свободе, равенстве и о том, что Украина — это страна для всех…

От кого столь тщательно их оберегают, неясно, — кроме журналистов и телеоператоров, снующих сквозь колонну и отбегающих в сторону, чтобы отснять очередной общий план, других посторонних по маршруту нет. О том, что в паре сотен метров полиция (в том числе и конная) сдерживает радикалов, пытающихся прорвать оцепление, похоже, никто не догадывается.

О ненависти к ЛГБТ-сообществу напоминает «мирный» форпост — несколько колонок, откуда голосом а-ля Левитан, звучит агитационная проповедь об ужасах содомских грехов и прочих угрозах, которые несет ЛГБТ христианскому миру.

— Скажите, а, что вы здесь делаете?

— У нас демократическая страна, и мы имеем право высказать в рамках закона свою точку зрения на то, что здесь происходит…

— А кого вы представляете?

— Мы — несколько организаций, исповедующих истинно христианские ценности, которые считают, что этому непотребству в нашей стране не место, — отвечает, усиливая звук, молодой общественник, напоминающий священника в штатском.

— А почему эта запись на русском языке?

— А у нас пока своего качественного продукта на украинском нет… Поэтому пользуемся российским…

Колонна движется к Красному корпусу Киевского университета, но неожиданно сворачивает на бульвар Шевченко, потому что полиция решает не рисковать приближаться к радикалам. Перед колонной по новому маршруту быстро проходят кинологи с собаками, проверяя на наличие взрывчатки уличные газоны и урны. Поодаль проезжает подразделение полицейских на велосипедах.

Как и год назад, не оставляет ощущение, что отрабатывая обеспечение безопасности на Марше равенства, силовики не только пекутся о недопущении инцидентов, но и проводят демонстрацию своих возможностей. Такой альтернативный парад силы, адресованный тем, кто, как говорит глава МВД Аваков, посягает на монополию на насилие, которая может быть только у государства.

— Мальчик, уйди с балкона, — кричит полицейский любопытствующему пацану на третьем этаже… И действительно — пусты не только прилегающие улицы, но и балконы домов. Хотя посмотреть сверху на колонну веселых людей в разноцветных одеждах под знаменами цветов радуги, окруженную плотным конвоем людей в зеленых и черных мундирах, должно быть интересно. Но на балконах нет ни одного зеваки. И что из себя представляет этот микс сверху, могут видеть только зрители тех телеканалов, куда передают картинку многочисленные квадракоптеры.

На часах 10:36. Площадь Льва Толстого. Марш закончен.

Часть участников рассаживается в автобусы, загодя приготовленные киевскими властями для их безопасной развозки, но основное количество отправляется в метро. Хотя год назад на этот риск шли немногие.

— Знаешь, — говорит коллега, глядя, как начинают сворачиваться силы оцепления, — думаю, что через пару-тройку лет вся эта истерика закончится. В первую очередь потому, что все эти марши перестанут быть хорошим пиар-поводом для политиков. Помнишь, сколько в прошлом году здесь перед камерами крутилось толерантных депутатов? И где они сегодня? Та же история будет и с радикалами… Найдут новых врагов… Я видел такие марши и в Берлине, и в Тель-Авиве… Они себе идут… Чего-то кричат, поют, машут флагами… Полиция их, понятно, охраняет, но не в таком количестве… А люди спокойно сидят за столиками в кафе и смотрят на очередной карнавал… И никому в голову не приходит, что это какие-то чужие…