«Многие блогеры не понимают, что происходит в Госдуме»

В Госдуме сегодня прошло заседание Совета блогеров. На него пригласили 25 видеоблогеров, среди которых оказались, в частности, создатели паблика «Лентач», блогер Wylsacom (Валентин Петухов), автор канала «Дневних хача» на YouTube (Амиран Сардаров), Sobolev (Николай Соболев), kamikadze_d (Дмитрий Иванов), «Лиса рулит» (Елена Лисовская) и Big Russian Boss.

Кроме того на заседании оказалась и дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова, она рассказала, почему пришла, зачем Госдуме блогеры, а блогерам — Госдума.