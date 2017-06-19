«На батарее нету снарядов уже…»

Во Владивостоке на острове Русский под угрозой разрушения оказался уникальный исторический памятник — Ворошиловская батарея.

Береговая башенная батарея № 981 им. Клима Ворошилова состоит из двух 305-мм орудийных башен, снятых с линкора «Полтава», и впечатляющих подземелий в несколько этажей. Её ввели в строй в 1934 году. Говорят, место в районе бухты Новик выбрал нарком обороны Клим Ворошилов — отсюда и название. В 80-х батарея «сыграла» в фильме «Моонзунд» по Пикулю, в 1997-м ушла на покой, позже стала филиалом Военно-исторического музея ТОФ.

Это одна из самых популярных туристических точек — фортификационных памятников, подобных объектам Владивостокской крепости, в мире почти не осталось. Батарея, занесённая в Книгу рекордов Гиннеса, по противнику не стреляла ни разу. Считается, что самим своим присутствием она выполнила задачу по прикрытию Владивостока от атаки с моря.

Тревогу поднял член Русского географического общества, председатель Военно-исторического клуба «Владивостокская крепость» Владимир Калинин. По его информации, на территории батареи начато обустройство парка «Патриот». Занимаются этим военные строители с подачи командования Восточного военного округа, причём без проекта и согласований, что чревато разрушением памятника.

«За второй башней решили делать стрелковый тир — очень это уместно на экскурсионном объекте! А чтобы стрелки по пьяни не свалились в дворик второго блока орудий, его сверху накрывают крышей, скрывая навсегда от людей уникальный фасад входа в башенный блок. Уже снесли грибок для часового, засыпали один из запасных рвов. Руководство музея ТОФ боится дядей в погонах, ибо оно от них зависит», — говорит Калинин.

Инициаторы стройки пока отмалчиваются. После нескольких публикаций в местной прессе мемориальный комплекс «Ворошиловская батарея» закрылся «на время проведения благоустроительных и реставрационных работ» — в самый разгар туристического сезона. Теперь на батарею так просто не попасть — на подъезде даже выставлен пост ВАИ. Однако на фотографиях, которые выкладывают на форумах, видно, что стройка затрагивает почти всю территорию батареи.

Один из сотрудников музея — краевед, военный историк Олег Стратиевский, многое сделавший для сохранения в том числе самой Ворошиловской батареи, — на днях был вынужден написать заявление об уходе (за то, что не воспрепятствовал фотосъёмке строительных работ). После закрытия батареи от людей демонтаж исторических конструкций на Ворошиловке продолжился.