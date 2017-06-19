«Российский федерализм: он не умер, он просто спит». Лекция Андрея Захарова

Если верить Конституции 1993 года, то нынешняя Россия существует в качестве федеративного государства — в юридическом смысле слова.

Между тем, в реальности она таковым вовсе не является.

Это означает, что мы имеем дело со «спящим» институтом — не работающим, но и не упраздненным. Следовательно, он будет готов в какой-то момент пробудиться. Чем может обернуться для нас неминуемое пробуждение отечественного федерализма?

Ведь «спящие» институты опасны: их реанимация влечет порой неожиданные последствия. И как «усыпленный» российский федерализм смотрится на фоне мирового федералистского опыта?

Об этом — в лекции Андрея Захарова, специалиста по сравнительному федерализму, редактора журнала «Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре» и доцента Российского государственного гуманитарного университета.