Отфильтрован

Уже две партии, «Яблоко» и «Парнас», согласились выдвинуть Евгения Ройзмана на выборах в губернаторы Свердловской области. Однако его шансы стать зарегистрированным кандидатом тают на глазах. Кроме разногласий внутри «Яблока», которые обнаружились на конференции в Екатеринбурге, на пути политика стоит практически непреодолимый муниципальный фильтр. По словам самого Ройзмана, все подписи муниципальных депутатов, необходимые для его выдвижения, уже разобраны другими кандидатами. Баллотироваться Ройзман сможет, только если Кремль примет решение устроить показательные конкурентные выборы в регионе.

Арифметика

Выборы губернатора Свердловской области назначены на 10 сентября. Уже выдвинули свои кандидатуры и.о. губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия»), депутат областного Заксобрания от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, московский банкир Алексей Парфенов (КПРФ), депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Торощин, депутаты гордумы Екатеринбурга Константин Киселев («Зеленые») и Дмитрий Сергин («Российская партия пенсионеров за справедливость»).

Выдвинуть Ройзмана кандидатом в губернаторы должно было 17 июня свердловское отделение «Яблока». Но оказалось, что интересы части местных партийцев не совпадают с планами Григория Явлинского: конференция по выдвижению была сорвана после того, как лидер отделения Юрий Переверзев вышел из партии вместе с большей частью делегатов. После этого Григорий Явлинский объявил, что выдвижение состоится на заседании федерального бюро 19 июня, затем событие перенесли на 21 июня. Тем временем партия ПАРНАС оперативно собрала свердловское отделение 18 июня и выдвинула Ройзмана как собственного кандидата, но политик утверждает, что постарается выдвинуться от «Яблока» в соответствии с первоначальными договоренностями.

Представители свердловского отделения «Яблока», комментируя инцидент для «Новой», пожаловались, что федеральное руководство партии настойчиво игнорировало амбиции Сергея Тюрикова, которого отделение планировало поддержать. В федеральном руководстве партии, в свою очередь, уверены, что Переверзевым манипулирует администрация свердловского губернатора.

«Никакой организации «Яблоко» тут не существует, — считает екатеринбургский политолог Федор Крашенинников. — Там давить не на кого было, потому что эти люди случайны и очень вовлечены в местные связи. Они получили сигналы и сделали то, что нужно было в их положении в соответствии с их интересами. По своим причинам они решили подставить «Яблоко» — и местное, и федеральное».

«С «Яблоком» очень похожая ситуация была в прошлом году в Новгородской области, когда глава регионального отделения отказался подписывать документы о выдвижении из списка оппозиционных кандидатов, — напоминает политолог Александр Кынев. — Тогда только через решение ЦИК список «Яблока» был зарегистрирован на выборах в областную думу. Ситуация по смыслу почти такая же».

Как бы то ни было, сам Ройзман утверждает: даже если выдвинется, муниципальный фильтр он не пройдет, поскольку остальные шесть кандидатов уже собрали подписи муниципальных депутатов, и необходимого количества свободных подписей уже не осталось. По информации издания «Знак», опросившего местных депутатов (две трети из которых состоят в «Единой России»), большинство действительно уже отдали свои подписи: на прошлой неделе в местных собраниях на прошлой неделе прошли собрания, на которых депутаты дружно подписались за одного из шести выдвинутых кандидатов, не оставив шансов на выдвижение больше никому.

В Свердловской области более 1500 депутатов, для выдвижения нужно собрать подписи 126 из них, то есть 7,9% всех муниципалов в 55 городских округах и муниципальных районах. При этом от 14 до 25 подписей должны быть от депутатов и избираемых глав в городских и сельских поселениях, входящих в пять муниципальных районов.

Рука дающего подписи

В целом вопрос выдвижении или невыдвижения Ройзмана будет решаться не в Екатеринбурге, полагают эксперты. Свердловскую область могут выбрать для демонстрации конкурентных выборов — подобным образом несколько лет назад до выборов мэра Москвы был допущен Алексей Навальный. Но в преддверии выборов президента этот вопрос может быть увязан с общей политической стратегией Кремля, которая пока не ясна: допустить ли управляемую «оттепель» и либерализацию, а значит — и повышенный интерес к политике, к выборам и, неизбежно, к протестам? Или лучше оставить все в том же замороженном виде, как сейчас, и пройти президентские выборы на апатичной инерции, если ее хватит до 2018 года?

Напомним, когда Алексей Навальный в 2013 году баллотировался в мэры Москвы, стало очевидно, что голосов немногих независимых муниципальных депутатов Москвы не хватит, чтобы он прошел фильтр. Несколько десятков подписей удалось собрать, но участие политика в выборах было под серьезным вопросом. Тогда Ассоциация муниципальных образований организованно собрала 110 подписей, в том числе провластных депутатов, и передала Навальному. Эти подписи на тот момент были еще свободны — нужна была только политическая воля власти, чтобы уговорить депутатов поддержать Навального. В случае же Ройзмана, если подписи действительно уже распределены, директивно «подарить» 126 штук кандидату от «Яблока» не получится.

Федеральное законодательство не регламентирует возможность для депутата отозвать свою подпись или «переголосовать», поставив вторую подпись за другого кандидата, говорит эксперт ассоциации «Голос» Андрей Бузин. Но законы Свердловской области это явно запрещают. «По свердловскому законодательству отзывать свою подпись нельзя. 7,9% — очень высокий процент: если, допустим, шесть кандидатов уже выдвинуты, то 48% подписей собраны, а оставшиеся депутаты — это люди, которые и не собираются ни за кого подписываться, — замечает Бузин. — Муниципальные депутаты пассивны, а поскольку они избирались по пропорциональной системе, они будут подчиняться своей партии».

«Технология недопуска кандидата через самовыдвижение или отзыв его выдвинувшей партией — это распространенная практика, — напоминает политолог Александр Кынев. — Следующий этап — это муниципальный фильтр и его преодоление. Естественно, власть в регионах заинтересована в том, чтобы остановить кандидата как можно раньше, потому что отказ по муниципальному фильтру — это еще скандальнее. А здесь администрация как бы ни при чем: «Мы ж не виноваты, партия сама — это у них бардак, а не у нас». Поэтому в администрации хотят по возможности избавить себя от необходимости «мухлевать» с муниципальным фильтром. А поскольку скандал может быть публичным, то риск того, что федеральный центр скажет «регистрируйте, не надо скандалов», повышается. Поэтому лучше до этого не доводить».

Федор Крашенинников полагает, что в реальности ситуация с подписями может быть и не такой критичной, как говорит Ройзман и пишут СМИ, но узнать фактическое положение дел будет очень трудно. «Мы не можем это установить, пока Ройзман не начнет собирать подписи. Все, что происходит с его выдвижением, говорит о том, что выдвижение нежелательно, и это согласовано на самом высоком уровне, — полагает Крашенинников. — Конкурентные выборы в Свердловской области не выгодны никому, и все готово для тихих предсказуемых выборов с известным победителем».

Тем не менее, если вдруг на федеральном уровне решат позволить Ройзману выдвинуться, за юридическими деталями дело не станет, уверен Крашенинников: «Выяснится, что нужное количество депутатов подписи никуда не сдавали и могут радостно дать их за Ройзмана».

«Участие Ройзмана возможно, только если Кремль зачем-то скажет, что он хотел бы этого, — считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. — В свое время, когда он избрался мэром Екатеринбурга, [из Москвы] поступил сигнал, что надо это избрание признать. Но сейчас, особенно с учетом приближения президентских выборов, Кремль вряд ли будет поддерживать конкуренцию в одном из самых значимых регионов».