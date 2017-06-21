Россия — вполне себе футбольная страна. Если наливают

Согласно расписанию турнира, первый матч в столице был намечен только на воскресенье. К тому моменту Санкт-Петербург уже порадовался победе над новозеландцами, а Казань — ​футболом в исполнении португальцев и мексиканцев. Но Москве повезло не меньше. Теплым вечером на стадионе «Спартак» болельщиков ждал Камерун, полюбившийся россиянам со времен «правления» Валерия Непомнящего, и сборная Чили — ​самая звездная команда нынешнего розыгрыша и едва ли не главный претендент на общую победу.

Поскольку ФИФА почему-то не предоставила газете аккредитаций на футбольный форум, корреспонденту «Новой» пришлось прикинуться рядовым зрителем. А как простому болельщику попасть на стадион? Правильно — ​надо сначала купить билет. Заняло это таинство минут десять и оставило очень приятные впечатления. Во-первых, в центре продаж на улице Житной милые волонтеры тебя встречают уже при входе и спрашивают, какой матч интересует. Посредством гаджета быстро проверяют, есть ли билеты на данный поединок и, если есть, провожают к кассам. Там нарядные дамы предлагают различные варианты, вносят в компьютер паспортные данные и номер телефона, забирают деньги и распечатывают чек. А потом ты отдаешь эту белую бумажку с информацией симпатичным девушкам, которые вставляют «документ» в специальный автомат и распечатывают билет с электронным чипом внутри. Автомат, к слову, в этот момент тебя еще и фотографирует. «Так надо!» — ​ответил строгий офицер на мой вопрос: «Зачем?» — ​И добавил, что сгибать билет ни в коем случае нельзя.

Но на этом «фотографирование» не заканчивается. С заветным квитком тебе нужно проследовать на улицу Летниковскую, что недалеко от метро «Павелецкая». Там необходимо сделать паспорт болельщика, без которого на стадион тебя не пустят. Но и эта процедура проходит довольно быстро. У одного из трех десятков окошечек тебя регистрируют, опять «берут на вооружение» твою физиономию и через пару минут уже на другом «столе» торжественно вручают так называемый Fan id. Почему торжественно? Потому что все это сопровождалось словами: «Господин Успенский Андрей Евгеньевич, мы вас поздравляем!» Такое чувство, что я купил домик у озера.

Поскольку добираться на авто к спартаковскому стадиону — ​то еще удовольствие, я решил поехать в Тушино на метро. И не прогадал, став свидетелем забавных сцен. Главными героями подземки, безусловно, явились чилийские фанаты, которые в огромном количестве прилетели в Москву. Забавно, что консул Чили Кристобаль Апара дал через прессу ценные указания своим соотечественникам, рекомендовав им, в частности, «не драться и не флиртовать с российскими женщинами, потому что рядом может оказаться их мужчина». Драками в метро, к примеру, и не пахло, но вот московские пенсионерки, оказавшиеся в одном вагоне со смуглыми парнями в красной атрибутике, громко распевавшими песни во славу республики, были, мягко говоря, шокированы. «Это ж из какой партии? Не коммунисты?» — ​спросила меня бабуля. «Это из партии болельщиков, они — ​за свободный футбол», — ​успокоил я старушку. «Так они за «Спартак» болеют?» — ​проявила некую осведомленность ее соседка. — «Нет, они за Чили», — ​снова пояснил я. «Вот те раз, своих балбесов нам мало, так еще и из Чили пригнали…» — ​заключила бабуля.

Добрались до столицы и поклонники Камеруна. Удивляли они майками с портретом Валерия Непомнящего, который в 1990-м вывел африканскую сборную в четвертьфинал чемпионата мира, превратившись в национального героя. Московские болельщики подначивали камерунцев, прося их произнести отчество русского коуча. «Скажи: Кузьмич», — ​обращались они к гостям. Африканцы улыбались, не понимая просьбы, но с удовольствием фотографировались.

Единственное, что портило фестиваль отдельным любителям футбола, так это закон правительственный, запрещающий продажу спиртного до и после матча в радиусе двух километров от стадиона «Спартак». «Ну и как следить за Бассогогом и Нгаду-Нгаджи без ста грамм?» — ​возмущался толстяк, изучая составы команд. «Сейчас хряпнешь, тебя завернут на входе и не заценишь Видаля и Санчеса…» — ​подбадривал его приятель. Досмотр, к слову, оказался довольно суровый. У меня, к примеру, полицейский нащупал и извлек из кармана таблетку, отдав ее начальству на визу. И только когда главный, покрутив лекарство со всех сторон, выяснил, что это обычный анальгин, мне дали зеленый свет.

А на территории самой арены и внутри оной пиво по 200 и 250 рублей лилось рекой. Причем красивые пластиковые бокалы, выпущенные специально к поединку «Камерун—​Чили», люди оставляли себе в качестве сувенира. Ценник же на несъедобную продукцию ФИФА в виде маек, шарфов, мячей и кепок начинался от 1000 рублей и был по карману далеко не всем. Зато бесплатных развлечений и конкурсов для детей и взрослых было предостаточно, так что занимать свои места на трибунах народ не торопился. И потому многие пропустили трогательный ролик, посвященный Марку-Вивьену Фоэ, у которого во время полуфинального матча Кубка конфедераций‑2003 внезапно остановилось сердце.

Ну а потом заиграли гимны, и когда тысячи чилийцев затянули «Милая родина, прими голоса…» и продолжали петь, даже когда закончилась мелодия, стало понятно: большой футбол действительно приближается к России.

К английской же забаве быстрыми темпами «приближается» система видеоповторов и видеосудей, которую ФИФА начинает тестировать на нынешнем кубке. И пока, на мой взгляд, все это выглядит очень комично. Судите сами. В конце первого тайма забивший мяч Эдуардо Варгас отпраздновал успех с партнерами и с торсидой, увидел свою фамилию на табло, на котором отразился и текущий счет, и уже был готов к новым подвигам. Как вдруг в наушник арбитра Дамира Скомины, зафиксировавшего минутой ранее взятия ворот и указавшего на центр, поступил сигнал сверху: мол, был офсайд. И Скомина, нарисовав в воздухе руками телевизор, гол отменил. Всех причастных к Чили от такого запоздалого «беспредела» едва не хватила кондрашка. Зато под занавес матча ситуация повторилась с точностью до наоборот. Словацкий рефери, усмотрев положение «вне игры», мяч «красных» не засчитал и принялся отбиваться от накинувшихся на него Видаля и компании. Но когда камерунцы уже были готовы разыграть свободный, в ухо Скамины опять пришло важное сообщение: гол — ​чистый. И радостно-злые чилийцы под всеобщий хохот побежали обниматься с тренером…

Что касается нейтральных болельщиков, то, напившись от пуза пенного напитка, они включились в действо минуте к 30-й, зарядив клич «Россия, Россия!». Усугубив в антракте, москвичи поочередно поддерживали камерунцев и чилийцев, не забывая и про свои любимые клубы. Однако никаких стычек и неприятных моментов не наблюдалось. Бананы на поле не летели, а молоденьким волонтершам особо романтичные тиффози даже пытались читать стихи…

В общем, направляясь около полуночи к метро в толпе счастливых людей, шумно обсуждавших победу чилийцев со счетом 2:0, я сделал нехитрый вывод: Россия — ​вполне себе футбольная страна. Если наливают.