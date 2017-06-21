Обращение «Новой газеты» к генералу полиции, главе Чечни Рамзану Кадырову

«Новая газета»редакция
Господин генерал!
В силу того, что ни СК РФ, ни ФСБ РФ, ни суд оказались не в состоянии опросить жителя Чеченской Республики Руслана Геремеева, проживающего в селе Джалка Шелковского района, просим вашего содействия в том, чтобы этот, как нам кажется, известный вам человек, ответил на вопросы, имеющие ключевое значение для установления истины по делу об убийстве Бориса Немцова, в чем — и мы не сомневаемся в этом — вы безусловно заинтересованы. Мы готовы опубликовать его ответы в полном объеме и без какой бы то ни было правки.
Вопросы Руслану Геремееву:
- Какую должность вы занимали в батальоне «Север» в январе—марте 2015 года?
- С какой целью вы выезжали в командировку в Москву и кто вам подписывал командировочное предписание?
- С какой целью вы покупали и арендовали квартиры на Веерной улице Москвы?
- Почему в этих квартирах жили те люди, которые теперь подозреваются в убийстве Бориса Немцова?
- С какой целью и кем был командирован в Москву Заур Дадаев — ваш подчиненный?
- С кем вы встречались в гостинице «Украина» в день убийства?
- Знали ли вы маршруты передвижения вашего автомобиля, которым управлял ваш водитель Мухутдинов?
- Почему вы покинули Москву сразу после убийства вместе с ныне подсудимыми?
- Знаете ли вы, каким образом ваш водитель Мухутдинов мог заработать 15 миллионов рублей?
- Чем занимались в Москве проживавшие в ваших квартирах Дадаев, Губашев, Бахаев и Эскерханов?