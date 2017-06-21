Обращение «Новой газеты» к генералу полиции, главе Чечни Рамзану Кадырову

Господин генерал!

В силу того, что ни СК РФ, ни ФСБ РФ, ни суд оказались не в состоянии опросить жителя Чеченской Республики Руслана Геремеева, проживающего в селе Джалка Шелковского района, просим вашего содействия в том, чтобы этот, как нам кажется, известный вам человек, ответил на вопросы, имеющие ключевое значение для установления истины по делу об убийстве Бориса Немцова, в чем — ​и мы не сомневаемся в этом — ​вы безусловно заинтересованы. Мы готовы опубликовать его ответы в полном объеме и без какой бы то ни было правки.

Вопросы Руслану Геремееву:

Какую должность вы занимали в батальоне «Север» в январе—​марте 2015 года?

С какой целью вы выезжали в командировку в Москву и кто вам подписывал командировочное предписание?

С какой целью вы покупали и арендовали квартиры на Веерной улице Москвы?

Почему в этих квартирах жили те люди, которые теперь подозреваются в убийстве Бориса Немцова?

С какой целью и кем был командирован в Москву Заур Дадаев — ​ваш подчиненный?

С кем вы встречались в гостинице «Украина» в день убийства?

Знали ли вы маршруты передвижения вашего автомобиля, которым управлял ваш водитель Мухутдинов?

Почему вы покинули Москву сразу после убийства вместе с ныне подсудимыми?

Знаете ли вы, каким образом ваш водитель Мухутдинов мог заработать 15 миллионов рублей?

Чем занимались в Москве проживавшие в ваших квартирах Дадаев, Губашев, Бахаев и Эскерханов?