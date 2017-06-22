Спецпроект «Вместе С»

Создать «Минздрав в миниатюре», лечиться незарегистрированными лекарствами, отказаться от российского гражданства. Спецпроект «Новой газеты» — о том, на что готовы пойти в России пациенты с гепатитом С, чтобы вылечиться.

По оценочным данным референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами Роспотребнадзора, в России 5,8 миллионов человек с гепатитом С. Но нет государственной программы по лечению вируса и доступного лечения.

В спецпроекте мы рассказываем историю десяти пациентов с гепатитом С. Когда они узнали о своем диагнозе, гепатит С был неизлечимым заболеванием, лекарства стоили миллионы, а на лечение из бюджета могли рассчитывать единицы. Куда идти, что спросить, чем лечиться? Пациентское сообщество родилось, чтобы дать ответы на эти вопросы.

Поддержите пациентов – подпишите петицию за создание государственной программы по борьбе с вирусными гепатитами в России. 28 июля 2017 года, во Всемирный день борьбы с гепатитом С, активисты передадут подписи в приемную Минздрава.