Разворот рубля

Курс доллара на биржевых торгах в среду 21 июня превысил отметку в 60 рублей, достигнув максимальных значений за последние 4 месяца. Евро подорожал до 67 рублей — это максимум за 6 месяцев. Происходящее на валютных рынках — не столько обвал, сколько довольно ожидаемый перелом тренда: рубль стабильно укреплялся весь первый квартал этого года, но сегодня эффект благоприятной внешней конъюнктуры исчерпан.

Экономические власти давно пытались сбить слишком крепкий для бюджета рубль, используя для этого вербальные интервенции и операции по скупке валюты на внутреннем рынке. Раньше особых результатов это не приносило, но зато теперь стоимость российской валюты имеет все шансы приблизиться к ожиданиям правительства. Базовый прогноз Минэкономразвития предполагает ослабление рубля к доллару до 68 рублей к концу этого года и до 70,8 руб. — к началу 2018-го.

Аналитики не прогнозируют повышенной волатильности российской валюты, хотя в случае особенно неудачного стечения обстоятельств падение рубля может затянуться. На рынке сложилась целая комбинация важных факторов, которые в ближайшее время гарантируют более сильные позиции доллара и евро.

По сравнению с локальным пиком в конце мая к сегодняшнему дню нефтяные котировки упали на 17%: с $54 до $45 за баррель. В значительной степени ослабление российской валюты — это отложенная реакция на снижение цен на нефть. Продление членами ОПЕК и рядом других стран ноябрьского соглашения о заморозке добычи до марта 2018 года не может остановить этот процесс, так как основные риски наращивания предложения углеводородов исходят от третьих стран (в первую очередь, от США, где продолжается рост инвестиций в сланцевую добычу, и от Ливии, которая пытается довести производство нефти до довоенного уровня).

В первом квартале приток капитала обеспечил «крепкое» сальдо платежного баланса: объемы импорта падали, крупных платежей по внешнему долгу запланировано не было. К лету под влиянием сезонных факторов ситуация традиционно меняется. Растет спрос на валюту в связи с туристическими поездками населения и графиком выплаты дивидендов госкомпаниями. В мае Орешкин предупреждал, что рост импорта, связанный с укреплением потребительского спроса, летом приведет к дефициту текущего счета и ослабит рубль. С другой стороны, в конце июня наступает пик налогового периода, когда компании продают свою валютную выручку — это может поддержать курс в краткосрочной перспективе.

На этом фоне валютные интервенции, с помощью которых правительство пополняет резервы при ценах на нефть выше $40 за баррель, станут более чувствительными для курса рубля. В июне Минфин расширил объемы закупок валюты в 5 раз по сравнению с майскими значениями — до 2,1 млрд рублей в день. В масштабах рынка это по-прежнему немного (меньше 1% ежедневного объема торгов), но при синхронизации с другими факторами может стать «последней каплей». К тому же похожий эффект произвело недавнее размещение Минфином еврооблигаций, спрос на которые превысил $3 млрд: часть валюты на их покупку ушла с российского рынка.

К тому же решение об увеличении процентной ставки Федеральной резервной системы США до диапазона 1—1,25%, принятое 14 июня, ведет к снижению интереса инвесторов к развивающимся рынкам, к которым относится и Россия. Приток иностранного капитала в страну замедлится, что негативно действует на рубль. Снижение ключевой ставки ЦБ на 25 базисных пунктов (с 9,25% до 9%), последовавшее вскоре после заседания ФРС, влияет на курс российской валюты аналогично: разрыв между процентными ставками в двух странах уменьшается, что делает операции carry trade менее привлекательными (carry trade — инвестиционная стратегия, основанная на вложении «дешевых» заемных денег в страны с высокой процентной ставкой). Причем в будущем от обоих регуляторов рынок ожидает еще более решительных действий.

«Геополитическая» компонента курса рубля сегодня складывается из плохих новостей вокруг российско-американских отношений. Во-первых, 20 июня Минфин США расширил санкции против России в связи с невыполнением Минских соглашений. Во-вторых, ВВС США сбили сирийский правительственный истребитель, что сделало взаимную риторику обеих стран еще более резкой. На этом фоне российские активы становятся менее привлекательными, поскольку растет премия за риск. Кроме того, американский Сенат предлагает ввести новые финансовые ограничения на инвестиции в российский госдолг. Этот шаг может стать наиболее болезненным для российских властей, поскольку ОФЗ в основном покупают именно иностранные инвесторы. В случае введения запрета многие из них будут вынуждены выйти из рублевых активов, что означает резкое ослабление российской валюты.