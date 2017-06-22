А был ли «Сон в летнюю ночь»?

21 июня, на заседании Пресненского районного суда Москвы известному театральному менеджеру Алексею Малобродскому было предъявлено обвинение, связанное с хищением средств, выделенных на постановку спектакля Кирилла Серебренникова «Сон в летнюю ночь». В суд поступили письма в поддержку Малобродского от Александра Калягина и СТД РФ, от Центра Мейерхольда, от генерального директора Большого театра Владимира Урина, от Ассоциации театральных критиков России. В суде выступили режиссер Сергей Женовач и композитор Александр Маноцков. Личными поручителями готовы были стать десять человек — начиная с композитора Ираиды Юсуповой и режиссера Дмитрия Крымова.

Не помогло: Малобродский оставлен под стражей на месяц.

Самая жгучая тема дискуссий между обвинением и защитой на заседании 21 июня 2017 года отдает легким безумием: а был ли вообще спектакль «Сон в летнюю ночь»?

…Свят-свят-свят. Ну как же это — не было?! Премьера — в ноябре 2012 года. Идет до сих пор. Ближайшие представления в «Гоголь-центре» — 3–8 июля. Был в 2014-м номинирован на национальную театральную премию «Золотая маска» как «Лучший спектакль малой формы». Председателем жюри был режиссер Адольф Шапиро. В жюри входили актеры Полина Кутепова, Сергей Дрейден, Игорь Гордин, драматург Елена Гремина, режиссеры Клим, Олег Рыбкин… Полный список — см. по ссылке. Страница «Сна в летнюю ночь» как спектакля-номинанта.

Самое забавное для меня: я, обозреватель «Новой газеты» Елена Дьякова, тоже была в 2014-м членом именно этого жюри «Золотой маски». И тоже свидетельствую: «Сон…» — был и есть.

«Премьера на «Платформе» прошла в рамках фестиваля «NET» — но остается в московском репертуаре… спектакль идет в вызывающе нетеатральном (по каноническим понятиям) пространстве «Винзавода», за стеклянной дверью с лаконичной надписью: «Цех белого»; Шекспир дополнен диалогами драматурга Валерия Печейкина; комедия разделена на четыре почти независимых сюжета «Про богов», «Про людей», «Про правителей», «Про рабочих»; зрители переходят из одного грубо выбеленного «производственного помещения» в другое, сидят на списанных скамьях из школьного физкультурного зала, слушают барочные арии, рэп и истошную песню «Суицидница», а в финале вместе с актерами вращают поворотный круг», — писала 29 ноября 2012 года «Новая газета». Называлась публикация «На заброшенной даче Оберона». Декорация у Серебренникова такая: лесные боги и эльфы живут в разбитой теплице. Теперь так и тянет поставить заголовок «Дачу Оберона опечатают?».

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Как — не было? На сайте театра 13 статей и телесюжетов о нем: РИА «Новости», МК, «Российская газета», Газета.ру, «Сноб», телеканал «Звезда» (вот ссылочка-с). Все — ноябрь 2012-го. На театральном сайте www.smotr.ru добавлены рецензии января 2013-го, второй серии показов: «Коммерсантъ», «Ведомости» (вот ссылочка-с). Есть протоколы заседаний жюри «Золотой маски»-2014, где «Сон в летнюю ночь» обсуждался. Он был на гастролях в Париже, в театре Шайо, в Питере — на фестивале «Балтийский дом».

По этой удивительной новой логике усомниться ведь можно в чем угодно. В факте проведения любой выставки: от Серова и Серебряковой в ГТГ до грозной экспозиции «Война и мифы» в Манеже (где ж они все, эти выставки, когда их уже разобрали?!). В наличии памятника Владимиру Крестителю на Боровицкой площади тоже можно усомниться: мало ли что вы его видели, глазам-то не верьте…

Очень не хотелось бы впредь ходить в суды так же прилежно, как на премьеры. Но такая возможность, похоже, намечается.