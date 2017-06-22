«СССР и США. Права человека и начало Холодной войны». Лекция Нателлы Болтянской

Акции холодной войны и искреннее беспокойство. Как конгрессмены увлеклись правами человека и проиграли выборы. От маккартизма к внешней борьбе с коммунизмом. Что привело к поправке Джексона — Вэника (ограничение торговли со странами, препятствующими эмиграции граждан и нарушающих права человека). Как послевоенная Америка защищала права советских граждан. Реалии политики 1950-х годов.

Всё это и много другое в лекции Нателлы Болтянской «СССР и США. Права человека и начало Холодной Войны».

Нателла Болтянская — автор многосерийного документального фильма «Параллели. События. Люди» о диссидентском движении, лауреат премии Московской Хельсинкской Группы 2015 года, работала в качестве приглашенного исследователя в Институте Кеннана и Юридической Библиотеке Конгресса.