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Социальная антропология

«СССР и США. Права человека и начало Холодной войны». Лекция Нателлы Болтянской

Кафедра социальной антропологии представляет

Фото: lilivanili / flickr.com (Cold War - Imperial War Museum)

Общество

Акции холодной войны и искреннее беспокойство. Как конгрессмены увлеклись правами человека и проиграли выборы. От маккартизма к внешней борьбе с коммунизмом. Что привело к поправке Джексона — Вэника (ограничение торговли со странами, препятствующими эмиграции граждан и нарушающих права человека). Как послевоенная Америка защищала права советских граждан. Реалии политики 1950-х годов.

Всё это и много другое в лекции Нателлы Болтянской «СССР и США. Права человека и начало Холодной Войны». 

Нателла Болтянская — автор многосерийного документального фильма «Параллели. События. Люди» о диссидентском движении, лауреат премии Московской Хельсинкской Группы 2015 года, работала в качестве приглашенного исследователя в Институте Кеннана и Юридической Библиотеке Конгресса.

Теги:
холодная война, коммунизм, ссср, правозащитники, сша

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