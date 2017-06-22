Роскомнадзор заблокировал российский Google, а потом разблокировал его обратно

Что случилось сегодня

В четверг днем российские провайдеры начали блокировать доступ к сайту google.ru. Информацию о блокировке агентству RNS подтвердили сразу несколько интернет-операторов: ТТК, «МарьиноНет», «Наука и связь», «Максима телеком» и «Авакс». По словам представителей компаний, ограничение доступа связано с решением Роскомнадзора, который внес в реестр запрещенных ресурсов один из IP-адресов, принадлежащих Google.

При этом на сайте универсального сервиса для проверки ограничения доступа к сайтампоявилось сообщение о том, что google.ru был внесен в Единый реестр заблокированных сайтов в июне 2016 года по решению Федеральной налоговой службы.

«Мы знаем о том, что некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом к сайту Google.ru. На стороне Google технических проблем нет. Мы разбираемся в ситуации», — рассказала «Новой газете» представитель компании Google в России Светлана Анурова.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский узнал о блокировке google.ru от журналистов, которые обратились с нему за разъяснениями. Спустя некоторое время уже глава ведомства Александр Жаров объяснил «Ведомостям», что «у Google стоял редирект с сайта букмекерской компании», поэтому операторы начали его блокировать.

По его словам, Google уже убрал редирект, проблема была решена.

Позднее Роскомнадзор удалил адрес google.ru из реестра.

По мнению главы движения Роскомсвобода Артема Козлюка, ситуация странная и продолжает оставаться странной, несмотря на заявление главы Роскомнадзора о том, что она разрешилась.

В реестр запрещенных сайтов www.google.ru внесла ФНС. С недавних пор налоговая служба имеет решение по блокировке интернет ресурсов азартной направленности: покер, казино, тотализаторы и т.д.

«И ФНС сразу стала активным игроком на рынке интернет-блокировок, обогнав сразу множество ведомств. И вносит туда все подряд без разбору, в том числе всякие технические домены, которые напрямую не имеют отношения к таким сайтам, но через которые может проходить обработка каких-то движков, и так далее. Жаров не совсем прозрачно объясняет, что был какой-то редирект со стороны азартного сайта. Что это значит — непонятно, тут вопрос к нему», — объясняет Козлюк.

Обычно это происходит следующим образом: государственный орган, (например, налоговая) выносит решение, которое добавляется в закрытую часть реестра. Затем РКН отправляет уведомления хостеру или владельцу сайта, дав ему несколько дней на устранение нарушений. Если информацию не удаляют, то РКН переносит этот сайт в открытую часть реестра, то есть в выгрузку операторам связи для блокировки.

По словам Козлюка, это рутинная процедура, но в отдельных случаях, некоторые ресурсы там висят годами. Например, некоторые страницы Википедии туда были внесены еще в 2012 году, и находятся там до сих пор, также с некоторыми ссылками «Вконтакте».

«Эту закрытую часть видят только РКН, и для чего он их там хранит — непонятно», — отмечает он.

В данном случае Роскомнадзор выступал исполнителем решения, но как исполнитель допустил, что www.google.ru оказался в реестре запрещенных сайтов.

«И вот получилось так, что сайт из закрытой части по вине какого-то конкретного исполнителя – кто-то кнопу нажал или код сбойнул – попал вдруг в открытую часть. Возможно, вместе с ним там оказались и другие ресурсы. Операторы связи по сути получили указания от Роскомнадзора о блокировке google.ru, при этом сам РКН не ведает об этом. Это просто его недопущение. Скорее всего, это вышло случайно. Мы просто можем делать такие предположения», — добавил Козлюк.

Что происходило раньше

В начале июня из-за аналогичной проблемы у пользователей не было доступа к некоторым сайтам, в их числе — онлайн-кинотеатр Ivi и издание «Медуза». Механизм блокировки Роскомнадзора работает по доменным именам (Domain Name System — DNS), владелец заблокированного сайта может в базе данных доменных имен привязать к своему ресурсу любые IP-адреса. У тех провайдеров, которые не предусматривали эту уязвимость, автоматически блокировался доступ к разрешенным сайтам.

Позднее, 9 июня, возникли перебои в работе некоторых банков. В частности, не работали платежные терминалы «Сбербанка», клиенты других банков жаловались на сбои при оплате картами. Автор Telegram-канала «Сайберсекьюрити и Ко» Александр Литреев опубликовал список из сотен IP-адресов, которые могли использовать для блокировки адресов банков.

После этого региональные управления Роскомнадзора попросили провайдеров при блокировке не пользоваться базой доменных имен (DNS-резолвинг). Telegram-канала «Сайберсекьюрити и Ко» опубликовал письмо ведомства в Уральском федеральном округе. «до 16 июня 2017 года необходимо осуществлять ограничение доступа к интернет-ресурсам только по тем IP-адресам, которые указаны в Реестре (не осуществлять DNS-резолвинг)», — сказано в документе.

«Если говорить тактически, то это ошибка в действиях Роскомнадзора. Если стратегически, то это просто очередная дыра — каких до этого уже было много — в ментальной системе ограничения доступа к информации в целом, и в России в частности. Надзорному ведомству и законодателям не перестают говорить об этих проблемах, но никто не прислушивается к IT-отрасли. Эта система дырявая и ее нельзя продолжать латать заплатками из закона. Эти дыры и несуразности ограничений ничем не закроешь, потому что эффективности в ограничениях нет никакой. И то, что происходит сейчас, будет со временем выпячиваться еще сильнее, и как расти как снежный ком», — считает Козлюк.