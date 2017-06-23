Последний аншлаг?

Футбол в России меньше, чем футбол. И не надо быть Леонидом Слуцким, чтобы констатировать: ну не футбольная мы страна, как ни пыжимся. Дело даже не в проигрыше действующим чемпионам Европы, которые, не особенно утруждаясь, поставили нашу сборную на место. Вокруг генеральной репетиции чемпионата мира-2018 шума много, а толку чуть.

Проиграли почти так же, как обычно и проигрываем топовые матчи при любых тренерах. Оправданий можно найти множество — состав далеко не оптимальный, сборная только складывается, смена поколений, соперник более чем серьезный, при Станиславе Черчесове всего второй официальный матч, опыта мало, волнения много, ну и так далее. Проиграли, зато старались — все лучше, чем полная безнадега.

Это, правда, как посмотреть. Если суперзащитный вариант состава забывает о наличии у соперника суперфорварда, позволяя тому, как на тренировке, завершить издевательски простую контратаку, то вопрос и к тренеру, и к игрокам. Количество разрушителей зашкаливало, а обороняться оказалось некому.

Черчесов, усилив во втором тайме атаку, завуалированно признал, что ошибся и с планом на игру, и с составом. На какой-то момент инициативу перехватили, давление нагнетали, пытались что-то создать, по воротам били, но в створ не попали ни разу. Аншлаг — первый с начала Кубка конфедераций — на столичном стадионе «Спартак» рассосался задолго до финального свистка.

…Эксперты, перед матчем с воодушевлением рассуждавшие о российских шансах и склонявшиеся к ничьей, свои прогнозы не прокомментировали. Формальное лидерство в группе, на все лады превозносимое прессой, испарилось в одно мгновение. Привычные упования на чью-то помощь (теперь — от сборной Новой Зеландии) не без мучений, но вполне убедительно в Сочи на «Фиште» разрушил резервный состав сборной Мексики. У России остался единственный вариант — победить завтра в Казани первый состав мексиканцев, которому сам черт не брат.

Удивительными оказались комментарии самых заинтересованных лиц. Станислав Черчесов, и без того не блещущий корректностью в общении с журналистами, нападал куда лучше, чем его подопечные: «Мы выбрали такую тактику, которую хотели… И считаем, что это было правильно…» Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко пошел куда дальше, объявив, что «сегодня мы увидели на поле настоящую команду». А во втором тайме, как сказал главный спортивный начальник, и вовсе «мы смотрелись здорово».

Ничего нового, все в тренде: что бы у нас ни делалось, все делается правильно. Как бы мы ни смотрелись, мы смотримся здорово. Это даже не выдавать желаемое за действительное. Это называется «впаривать», «пудрить мозги», «вешать лапшу на уши».

Ушей хватает. Если не выйдем из группы, Кубок конфедераций из главного футбольного события сезона снова превратится всего-то в репетицию чемпионата мира. В тестовый турнир, победителей которого никто и не помнит.

…Каждая из четырех задействованных арен в первом туре недосчиталась как минимум десяти тысяч зрителей — и это притом что на все лады расхваливались комфортные условия для болельщиков, удобная логистика, гостеприимство россиян и прочие средства привлечения гостей и хозяев на стадионы. Все претензии по запредельным ценам адресовались ФИФА, у которой, судя по комментариям, буквально выцарапывались билеты так называемой четвертой категории, предназначенные для малоимущих. В спешном порядке свободные места пытались как-то заполнить бюджетниками и школьниками, но все равно трибуны — за исключением спартаковских на главном матче группового турнира — выглядели если не сиротливо, то достаточно скромно.

Собственно, обо всем сказал матч открытия и само открытие на приснопамятном стадионе «Санкт-Петербург» — петербуржцы отнюдь не рвались на «космическую» арену, а гостей оказалось слишком мало, чтобы создать хотя бы видимость аншлага. И я понимаю болельщиков — сооружение еще не скоро избавится от чудовищной истории возведения, а лозунг «Много украли, но ведь построили!» не всем, полагаю, нравится. Если бы я оказался внутри в исторический день, я бы точно испытывал когнитивный диссонанс, да его хватило и у телеэкрана.

…Цель организаторов понятна: убедить мировое сообщество, что футбол — это наше все, а наше народонаселение — что титанический труд вкупе с дикими затратами на подготовку к чемпионату мира служит делу добра и принесет России много хорошего. Но всеобщего воодушевления как-то не наблюдается — как народ ни наивен, по части футбола его обмануть трудно, несмотря на старания заинтересованных лиц.

Виталий Мутко, кстати, успел уже заявить, что аншлаги на матчах Кубка конфедераций — не самоцель, что посещаемость «на самом деле хорошая» и что ФИФА все устраивает. Убедить высокое футбольное начальство в том, что и для России футбол является социокультурным феноменом, можно.

Но игру-то не обманешь. Битва за умы и сердца болельщиков пока еще проходит на футбольных полях, а не только в «надтрибунных» ложах, для обитателей которых футбол в основном — не цель, а средство самоутверждения.

А Кубок конфедераций-2017 в любом случае войдет в историю хотя бы тем, что впервые на уровне национальных сборных в футболе применена система видеоповторов, о которой говорят и спорят едва ли не больше, чем о самой игре. Дело давно шло к помощи «всевидящего телеока», и вот наконец случилось.

На сборной России, правда, это пока никак не отразилось.