Закончит брифинг, выйдет из офиса (вы его видите на заднем плане) и возьмется за кофе-брейк. Секретарша на костре запустит эспрессо-машину (она в левом нижнем углу), принесет ему чашку, и он, со словами «Меня не беспокоить!», сядет отдыхать.

Мог бы без штанов, как подчиненные, но нет: инвестиционный климат не позволяет. Вообще климат — да, а инвестиционный — ну никак.

Я ему завидую: белая рубашка, белые штаны, галстук модный, пиджак по росту. Когда мне доводилось иметь такой дресс-код? Да никогда! А он — пожалуйста. И это, заметьте, в будний день. Вокруг бананы растут, виверы бегают, женщины стирают, дети вырезают жирафов на продажу бездельникам-туристам, а он пьет кофе и обдумывает бизнес-план.

Из соседних деревень, не то чтоб из дальних стран, люди смотрят на него с уважением, а он думает про процветание родины Зимбабве и про удвоение ВВП. Государственного человека видно за версту и в африканских условиях. В отличие от наших, обходить его за эту самую версту не обязательно.

Строг, но доступен бесплатно.

Партнер у него достойный, но в последнее время дела у него идут не очень, и он вынужден продать на базаре в Антананариву часть бизнеса, уступив на углу хорошее место, где показывал туристам за деньги дорогу к единственному казино. А также отдать за долги рэкетирам правый сандаль. Впрочем, надежда на то, что туристский сезон покажет рост спроса на его информацию, оставляет ему надежду на выкуп сандаля. И тогда он во всей красе сможет вернуться к директору для продолжения совместных проектов.