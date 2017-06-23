Серебряный позер

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Незаметной сенсацией Петербург­ского экономического форума стало чувашское инвестиционное чудо. Поволжская республика заняла второе место во всероссийском рейтинге привлекательности регионов, который готовит Агентство стратегических инициатив.

Этот результат выглядит просто удивительно на фоне реальных социально-экономических показателей. Чувашия — единственный регион Поволжья, где объем инвестиций сокращается пятый год подряд. И это не статистические колебания: за «пятилетку» вложения в республиканскую экономику сократились более чем вдвое и сегодня составляют только 49,3% по отношению к 2012 году. А это значит, что чувашские чиновники, и в первую очередь глава республики Михаил Игнатьев, делают ставку не на развитие региона, а на статистические спецэффекты, которые с удовольствием демонстрируют руководству страны.

Чувашия, кстати, и в прошлом году попала в топ-10 инвестиционно привлекательных регионов по версии АСИ, но сейчас совершила впечатляющий рывок и обошла даже Москву, уступив только Татарстану. Видимо, процесс активной ротации губернаторского корпуса, который начался с приходом в администрацию президента команды Сергея Кириенко, заставил чувашскую элиту сильно нервничать. Тем более что руководители соседних регионов: Леонид Маркелов из Марий Эл и Александр Соловьев из Удмуртии — не просто лишились своих постов, но и отправились в СИЗО по обвинениям в коррупции.

На этом фоне «инвестиционное чудо» оказалось как нельзя кстати. Глава Чувашии Михаил Игнатьев с удовольствием комментировал уникальное достижение: «Мы находимся в постоянном диалоге с бизнес-сообществом, строим взаимодействие на принципах уважения и доверия, ценим выстроенные конструктивные отношения между представителями органов власти и предпринимателями».

Правда, как мы видим, конструктивные отношения не выливаются в реальные проекты. Оказывается, для попадания на верхние строчки рейтинга АСИ это и не требуется. Ведь он отражает не реальное положение дел, а настроения того самого предпринимательского сообщества. Об этом, не стесняясь, говорит и региональный министр экономики Владимир Аврелькин: «Хочу поблагодарить всех предпринимателей за высокую оценку. Чувашскую Республику всегда отличала открытость к диалогу власти с бизнесом».

Но это уже похоже не столько на диалог, сколько на сговор. В республике, находящейся в условиях многолетнего экономического спада, плетущейся в хвосте среди соседних регионов не только по инвестициям — по подавляющему большинству важнейших экономических и социальных показателей, каким-то чудом выживающий бизнес находится в критической зависимости от благосклонности республиканской власти. Вот поэтому и хвалит эту власть громче всех. Вплоть до второго места во всероссийском рейтинге.

Правда, эти манипуляции не могут изменить реальную статистику. А она в Чувашии удручающая.

Прямо к триумфальному возвращению Михаила Игнатьева с ПМЭФ-2017 подоспели свежие данные Росстата. По индексу промышленного производства в первом квартале 2017 года по отношению к аналогичному периоду года прошлого Чувашия — на предпоследнем месте в Поволжье, больше спад производства только в Удмуртии. По индексу сельскохозяйственной продукции — вновь почетное второе место с хвоста, глубже упала только Марий Эл.

Впрочем, Михаил Игнатьев умеет выдавать провалы за достижения, и это касается не только инвестиций. Например, он с гордостью заявляет, что уровень безработицы в республике составляет всего 3%. А вот о том, что 40% трудоспособного населения республики официально не числятся ни среди работающих, ни среди безработных, глава Чувашии не вспоминает. Ведь иначе придется признать, что из-за отсутствия рабочих мест местным жителям приходится массово уезжать на заработки в другие регионы, как это делают жители Средней Азии. А что поделать: зарплаты в Чувашии — самые низкие в Приволжском федеральном округе, а долги по зарплате, напротив, — самые высокие.

Было бы наивно полагать, что все эти факты неизвестны администрации президента, тем более что ситуацию в Поволжье Сергей Кириенко, работавший в регионе полпредом, знает прекрасно. Кстати, до прихода нынешней команды Чувашия по социально-экономическим показателям была в округе не аутсайдером, а крепким середняком. Правда, и призовых мест в федеральных рейтингах не занимала. Но страна готовится к президентским выборам, а люди будут голосовать не за мифический инвестиционный климат. Поэтому Михаилу Игнатьеву стоило бы не блистать в Петербурге, а больше работать в Чебоксарах. Или освободить место для действительно эффективного руководителя.

Борис Пантелеев