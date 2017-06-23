Воздушная тревога от Балтики до Евфрата

Серия военно-воздушных инцидентов в Сирии и над Балтийским морем дополнительно осложнила и так уже совсем запущенные российско-американские отношения.

Судя по заявлениям отдельных российских сенаторов и депутатов, не исключены прямые боевые столкновения отечественных ВКС — то ли с американской коалицией в Сирии, то ли с НАТО на Балтике. Российский МИД отменил назначенные на 23 июня в Питере переговоры замминистра Сергея Рябкова с замгоссекретаря Томасом Шенноном. Рябков заявил, что говорить с американцами сейчас не о чем, что дополнительные американские санкции «раззадоривают партию войны в Киеве» и что «новое американское руководство идет на поводу у заядлых русофобов из Конгресса США». Когда дипломаты замолкают, могут заговорить пушки.

В Сирии есть вполне объективные причины нарастания риска конфликтов между различными силами, что вроде бы вместе борются с запрещенным в РФ ИГИЛ. Самозваный халифат еще сопротивляется, но все же отступает на всех фронтах, на глазах теряя признаки организованного квазигосударства. По мере отката ИГ его разношерстные противники все чаще сталкиваются впрямую, пытаясь занять тот или иной участок территории.

В мае и июне американцы сбили два иранских беспилотника в зоне вокруг юго-восточного сирийского городка Эт-Танф, который стоит на шоссе, что связывает Багдад с Дамаском. По этому сухопутному коридору Тегеран надеется наладить снабжение дружественного правительства в Дамаске и проиранской «Хезболлы» в Ливане. Но в Эт-Танфе уже давно развернута база американского спецназа, который вместе с коллегами из Иордании, Британии и Норвегии тренирует и снабжает местные силы, противостоящие сразу и ИГ, и Асаду с «Хезболлой». Проправительственные (проиранские) силы пытаются взять под контроль шоссе и границу с Ираком, но американцы уже дважды наносили авиаудары по их колоннам: подбили пару танков, другую технику. Командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин на прошлой неделе решительно осудил американцев, а также выразил уверенность в конечной победе проправительственных сил, вместе с которыми в Сирии действуют российский спецназ и военные советники.

Пентагон тем временем перебросил в Эт-Танф легкие аэромобильные залповые ракетные системы HIMARS, которые могут стрелять различными высокоточными ракетами калибра 227 мм на расстояние до 84 км, либо оперативно-тактическими калибра 610 мм и дальностью до 300 км (американский аналог «Искандера-Э»), что выглядит несомненной эскалацией.

Обострилась ситуация и к северу от Эт-Танфа. Курдские отряды Демократических сил Сирии (ДСС) в ходе операции по подготовке к штурму и окружению «столицы» ИГ Ракки форсировали Евфрат по плотине в районе Табки и продвинулись с плацдарма на юго-восток, где столкнулись с частями сирийских проправительственных сил, которые продвигались вдоль южного берега на восток от Алеппо, вытесняя отряды ИГ. Хотя и была заранее согласована линия разделения сил ДСС и Сирийской Арабской Армии (ССА) Асада, между ними произошли боестолкновения. ДСС утверждает, что ССА перешли на 3 км линию разграничения. Дамаск все отрицает. ДСС запросили авиаподдержку, и в результате истребитель ВМФ США F/A-18E Super Hornet сбил истребитель-бомбардировщик Су-22 ВВС Сирии, который предположительно бомбил курдов. Сирийский летчик катапультировался и был спасен.

Американцы долго уговаривали ДСС начать наступление на Ракку, которая курдам совершенно не нужна и которую придется в случае победы отдать арабам. Поэтому Пентагону трудно было отказать курдам в авиационной поддержке. Москва также давно сотрудничает с курдами, и в российской столице уже больше года есть полуофициальное представительство ДСС. Но уничтожение Су-22 было названо «агрессией» и «циничным нарушением суверенитета Сирии». Минобороны РФ объявило, что «прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов в Сирии», а также потребовало «тщательного расследования» с докладом о «принятых мерах». Было объявлено, что любые самолеты и беспилотники международной коалиции, «обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами ПВО в качестве воздушных целей».

Во всем мире это восприняли как угрозу сбивать самолеты США и их союзников. Правительство Австралии даже запретило своим ВВС боевые вылеты в Сирии, но через пару дней запрет отменили, разобравшись, что никто никого всерьез сбивать не собирается. Сопровождение цели радаром, или radar lock-on — это когда радар из режима сканирования воздушной обстановки переходит в режим сопровождения цели непосредственно перед пуском ракеты и во время ее полета вплоть до подрыва. Но еще раньше, 15 июня, командующий войсками ПВО и ПРО генерал-лейтенант Виктор Гуменный похвастался на телеканале «Звезда»: «При приближении авиации коалиции к авиабазе Хмеймим, как увидят на индикаторах, что самолет сопровождается средствами ПВО России, моментально разворачиваются и уходят из зоны поражения С-400». Получается, что Минобороны грозно объявило, что будет в ответ на уничтожение сирийского Су-22 делать то, что делало и до того.

Месяц назад, выступая в Совете Федерации, Сергей Шойгу горько жаловался, что бюджетное финансирование в 2017 году «удовлетворит только минимально необходимую потребность Минобороны», а Владимир Путин тем временем обещает за три года снизить военные расходы до «2,7–2,8% ВВП». В свою очередь, за океаном неделю назад шеф Пентагона генерал Джим Мэттис жаловался в Конгрессе, что бюджетный секвестр нанес страшный вред боеготовности войск. Резкое усиление взаимной угрозы, которое сейчас происходит, должно помочь военным двух стран — это называется win-win situation. От ИГ в этом смысле существенной «помощи» не дождаться, они воюют на «Тойотах» с пулеметами — нет ни ВВС, ни ВМФ, ни ядерных ракет.

Показательно и последнее обострение обстановки на Балтике, где, в отличие от Сирии, нет совсем никакой реальной военно-политической предпосылки к резкому обострению ситуации, но все одно — наши истребители перехватывают американские и шведские самолеты. На неделе Су-27 пролетел в трех метрах от разведывательного RC-135, через день пара вооруженных польских F-16, что сейчас осуществляют на ротационной основе воздушное прикрытие балтийских республик, перехватила и сопровождала над нейтральными водами в Калининград (и в тот же день назад, в материковую часть РФ) Ту-154 с Шойгу на борту в сопровождении двух вооруженных российских Су-27.

Непосредственной угрозы столкновения не было, но перехват оперативно показали по ТВ — и как наш истребитель «оттеснял» вражеский F-16 и покачивал крыльями, показывая ракеты, и все такое. На выездной коллегии МО в Калининграде Шойгу, кстати, рассказал об угрозе НАТО и о наращивании «в ответ» наших сил в регионе. Поскольку польские F-16 действовали в соответствии с натовским протоколом о сопровождении группы вооруженных самолетов, летящих вдоль воздушных границ стран Балтии, то перехват Шойгу был ожидаем, и оперативную ТВ-съемку можно считать постановочной.

Наши и западные военные устроили взаимовыгодную пиар-войнушку. Страдают от этого пока сирийцы с «Хезболлой» и всякие иранцы, но ведь у кого-то могут нервы сдать, дрогнет рука на кнопке или на рычаге управления, и весь этот win-win с распилом бюджетных триллионов выйдет боком.