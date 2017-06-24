Казахстан не хочет на войну

22 июня Казахстан и Кыргызстан узнали о том, что им готовят билеты до Дамаска. Глава комитета по обороне Госдумы РФ Владимир Шаманов сообщил в интервью СМИ, что Россия просит две страны по-братски отправить своих военных для мониторинга так называемого «соглашения о деэскалации» конфликта в Сирии. Эту же информацию подтвердил представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Коммерсантъ» цитирует слова Калына о том, что это было предложение России, и о том, что более детально вопрос о численности и гражданстве военных будет обсуждаться в Астане на очередном заседании по урегулированию сирийского конфликта 4-5 июля.

Казахстанская сторона выступила с официальным заявлением в пятницу утром, 23-го: министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов сказал, что никаких переговоров никто с Казахстаном не вел, и вопрос об отправке военных в такой форме не стоит. «В любом случае для нашей страны принципиально важным условием для рассмотрения возможности направления своих миротворцев в любую точку мира является наличие резолюции Совета безопасности ООН, в которой, я напомню, мы сами являемся непостоянным членом на 2017—2018 годы и соответствующего мандата этой всемирной организации», — цитируют Абдрахманова СМИ.

Опоздали: за ночь с момента объявления о возможной отправке военных в Сирию казахстанское общество вскипело до невозможности. Удивительным образом против высказались и государственники, и оппозиционеры. «Россия сама в это ввязалась, пусть сама и расхлебывает. Вряд ли Путин согласовывал это с коллегами по ОДКБ. Это страна, которая всегда относилась к своим как пушечному мясу. Нам этого не надо. Опыта лучше так не набирать», — выразил общее мнение в своем Facebook политолог Айдос Сарым.

У Казахстана вообще-то есть опыт участия в международных военных операциях. Специальное подразделение «Казбат» участвовало в разминировании во время войны в Ираке, и тогда, кстати, были и прямые человеческие потери: в ходе разгрузки боеприпасов 9 января 2005 года погиб капитан Кайрат Кудабаев, несколько человек получили ранения. Но при этом в Казахстане главенствует понимание, что история с Сирией — не их война, и туда лучше не влезать никак, даже в качестве миротворцев. «Казахстан должен быть очень осторожен в этих всех «играх», — говорит политический эксперт Досым Сатпаев. — Нужно понимать, что, несмотря на нашу многовекторность, нас будут пытаться «втянуть» в те или иные альянсы. Тем более эти зоны «деэскалации» создают только три участника: Россия, Турция и Иран. И для других участников конфликта это будут потенциальные мишени, так что рассматривать эти зоны как территории разоружения не стоит».

Количество минусов от возможного согласия Казахстана участвовать (пусть и в качестве наблюдателей или миротворцев) перевешивает иллюзорные плюсы вроде тренировки солдат в боевых условиях, добавляет Сатпаев. Казахстан рискует поругаться с исламским миром, с которым он начал налаживать сильные финансовые связи; возрастет угроза терактов внутри страны.

Кроме того, в случае если на территории зон деэскалации что-либо случится, Казахстану придется как-то реагировать, а тут куда ни кинь — всюду клин: поддержишь позицию Запада — охладишь отношения с Россией, поддержишь Москву и ее союзников — не оберешься проблем с другими странами.

Именно чтобы не допустить провала многовекторной политики, Казахстану лучше вежливо, но твердо отказаться от предложения, тем более что статус посредника, предоставляющего площадку для бесед между сторонами конфликта, Астану устраивает полностью, заключает эксперт.

Проблема в том, что никто не даст просто так Казахстану остаться в стороне. Так считает эксперт по Центральной Азии политолог Аркадий Дубнов, который предполагает в беседе с корреспондентом «Новой», что идея отправить Казахстан в качестве наблюдателя «зрела достаточно давно». «Очевидно было, что кто-то должен будет стремиться обеспечить режим деэскалации, — говорит Дубнов. — И если инициатива о создании таких зон исходила от посредников в лице России и Казахстана, то не будет ничего удивительного в том, что они возьмут на себя ответственность за это. В конце концов, если Казахстан хочет быть одним из основных участников межсирийского мирного процесса, то за это нужно платить не только пятизвездочными отелями и хорошими завтраками в Астане».

Поэтому встреча меньше чем через две недели в Астане будет для казахстанских властей крайне неудобной: соглашаться нельзя ни в коем случае, но и отказ не получится сформулировать безобидно. Да и страховка в виде резолюции Совета безопасности ООН очень условная: в Уставе ОДКБ, например, есть статья 8, по которой «государства-члены координируют и объединяют свои усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом… и другими угрозами безопасности государств-членов». Формально этого может хватить для того, чтобы Москва в случае чего настаивала.

Правда, у Казахстана есть своя военная доктрина, напоминает Досым Сатпаев, где прописано, что приоритетом является защита своих территорий и территорий партнеров по организации, но никак не вылазки куда-то за тысячи километров. Поэтому Казахстан «не должен позволять использовать ОДКБ как геополитическую дубинку», нависшую над собой, говорит эксперт. «В таких случаях не бывает, чтобы информация была запущена, а потом окажется, что это абсолютно не соответствует готовности, в данном случае Астаны, — возражает Аркадий Дубнов. — Если эта информация появилась, то, думаю, это уже плод достаточно продвинутых консультаций на эту тему».

В этом смысле ситуация в Кыргызстане, где никто, кроме одного депутата, заявившего, что отправка военных — хорошая возможность для тренировки в полевых условиях, — и проще, и сложнее. Проще с точки зрения оценок, но сложнее для самого Бишкека в возможности маневрировать. «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на неназванный источник в Кыргызстане, что этот вопрос не будет рассматриваться всерьез до президентских выборов в октябре, но Аркадий Дубнов скептически замечает, что долго «создавать иллюзию неопределенности» у Бишкека не получится. Тем более так совпало, что на днях Москва списала Кыргызстану все долги. А это, в свою очередь, создает долг другого рода.