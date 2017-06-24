У нас теперь герой — Рузанна Туко, ее повсюду подняли на щит. Кто говорит, что это гений стука, тот поперек тенденции пищит. На выпускном она разоблачила коварную Заиру Парамук, поскольку та — презренная ловчила, не знающая правил и наук. Их вызвали как раз вручать медали, поскольку так у них заведено, а Туко им: медаль по блату дали, и мать ее работает в РОНО! Когда б она, медали зная цену, хотя бы приняла смиренный вид, когда б ее не вызвали на сцену! — а то ведь вышла, наглая, стоит! Страна заговорила о скандале, проблема обозначилась давно, Заира отказалась от медали, а мать ее убрали из РОНО. По всей стране гремит Рузанна Туко, вся пресса репортажами полна, теперь ее пример — другим наука, и каждый должен делать, как она. Она — борец с коррупцией реальной! Властей не тролля, денег не пиля, она гораздо лучше, чем Навальный, причем она стипендиат Кремля. Вот образец духовной молодежи, для жуликов заслуженный бабах, — не то что эти дерзостные рожи мажорские, с айфонами в зубах.

Я что хочу сказать тебе, Рузанна: со всякой точки зренья ты права, ты оказалась в тренде, как ни странно, теперь тебя заметит и глава, ты станешь знаменитою и чинной, потом в ОП, наверное, войдешь… Действительно, сражаясь с Украиной, мы как-то упустили молодежь. Растут себе, духовные калеки, боясь патриотизма и труда… Уже и Путин выступил в Артеке — как Брежнев, часто ездивший туда. Явившись там, впридачу к местным дивам, он им открыл сокрытое досель — что журналист обязан быть правдивым и что вина полезнее кисель. И день был ясен, и пейзаж красив был, и Аю-Даг покат, как майский жук… И ты, Рузанна, тоже будешь символ, как в оно время доктор Тимашук.

Причем хочу заметить вам, ребята, которые не помнят ни хрена, — что Тимащук ни в чем не виновата, своих коллег сажала не она: и награждали, и разоблачили ее напрасно, если помнить суть, — и Жданова неправильно лечили, хотя не жалко Жданова ничуть.

Стране зачем-то нужен этот символ, чтоб подводить невинных под расстрел. Вот есть еще такой Евгений Цымбал: «Защитника Седова» кто смотрел, по зверевскому старому рассказу? Полезный фильм для нынешних повес. Когда страна вступает в эту фазу, ей нужен показательный процесс. У самых честных нету превосходства, история их топит, как котят. Один невинный, может быть, спасется, но сто голов за это полетят. Да, ты сказала правильную фразу, разоблачать соседку не грешно, — но что же мать уволили-то сразу, ведь, кажется, недели не прошло?

Спрошу себя: за кумовство я, что ли? И то сказать: в начале всех начал моя же мать трудилась в той же школе, где я медаль когда-то получал. Теперь, боюсь, скандал бы вышел шумный: у матери учиться не моги! Но просто я такой был явно умный, что, помнится, смолчали и враги. Застой-то обходился с нами нежно, значки олимпиадные ценя; теперь бы мать уволили, конечно, а может, исключили и меня. Но, может, ты простишь меня, Рузанна? Уже ты многим кажешься святой; твое лицо, смотря с телеэкрана, такой железной дышит правотой! В газете тоже спорят о Рузанне. Один мой друг, заслуженный боец, уже сказал: гражданское сознанье у школьников проснулось наконец! И то — смолчать бы явно было гаже. В который раз хочу попасть в струю, но там, где «Лайф» снимает репортажи, там блага быть не может, зуб даю.

Ты все сказала правильно, Рузанна, своей страны прославленная дочь, но ты не удивляйся несказанно, когда пойдет кампания и проч. Страна такая. В дело всякий годен. Нуждаются в героях главари.

Но коль тебе дадут, Рузанна, орден, то ты его хотя бы не бери.