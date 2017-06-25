Патриотичный выпускной

В прошедшую субботу в Химках у футбольной Арены около тысячи школьников, их учителей и родителей. Построение всех в 14.00. Проверка по спискам. Дресс-код, списки, пунктуальность в сборе — учителям дали строгие указания. Пересчитывают по головам несколько раз.

На построении у входа в Парк Патриот. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Не внесенные в список дети — отправляются домой. Родители, не внесенные в список, — отправляются домой. У кого рваные джинсы и шорты — отправляются домой либо позорно отчитываются тут же. Родители придумывают операцию по обмену джинсами с детьми.

О предстоящем выпускном с космическим названием «Взлетай!» в парке «Патриот» школьникам объявили на Последнем звонке в конце мая. Сейчас родители стоят у автобусов и возмущаются: «Многие школы отгуляли выпускные в пятницу из-за этого. А как дети должны были на следующий день, поспав всего несколько часов, поехать в «Патриот?»

Приглашение на выпускной в парк «Патриот» носило пожелательно-рекомендательный характер. Родители рассказывают, что в городе есть несколько отказавшихся от «Патриота» одиннадцатых классов: вместо них поехали девятые, чтобы не срывать участие.

Спустя час ожидания начинают запускать в автобусы. Координатор с видом генерала командует построение в колонны. По рядам прокатываются первые шутки про призывные пункты на выпускном. Мамы хихикают и спрашивают у сыновей: «Надеюсь, ты паспорт не брал?»

«Селфи» на фоне военной техники. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Запускают через ограждения с осмотром личных вещей полицией. Еще раз пересчитывают. Детей запирают в автобусах, автобусы выстраивают в колонны.

— Чем вас не устраивает сидеть в автобусе? — спрашивает уже тоже раздраженный классный руководитель.

— Мы хотим, чтобы картинки за окном менялись! — капризно отвечает школьник.

Выпускники на танках в парке «Патриот». Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Колонна из нескольких десятков автобусов (и это только из Химок) в сопровождении полицейских машин начинает движение. Шоссе перегораживают специально для школьников.

По пути встречаем еще несколько похожих «выпускных» верениц. Среди комфортабельных «бусов» — старые желтые маленькие автобусы, которых в Москве уже почти не встретишь. В них тоже сидят дети И тоже по несколько часов едут в «Патриот». Туалета в автобусе нет, все терпят.

Приезжаем на место, многие облегченно вздыхают. Почти четыре часа с момента сбора.

На месте снова построение у автобуса. Начинают раздавать флажки с гербом города.

«Демонстрация!» — гудят и смеются взрослые.

Всех приехавших выпускников пускают на территорию парка. Учителя вздыхают облегченно.

Через КПП пропускают быстро. Затем выпускники в шеренге по семь человек проходят по красной дорожке. По всему периметру — огромный баннер «Взлетай!», а также костюмированные астронавты, НЛО и прочие «космические» участники.

Из военной тематики здесь только название парка, танки (вход к которым перекрыт), вертолет, у которого «селфится» молодежь, и среди фастфуда — полевая кухня (гречка с тушенкой).

Даня и Толя (слева) наслаждаются полевой кухней. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Даня и Толя из Можайского района за обе щеки уплетают гречку. На мой вопрос: «Почему именно эта еда среди всего разнообразия?» — почти в голос отвечают: «Халява».

Выясняется, что они десятиклассники. «Наши выпускники поехали праздновать в «Этномир», но приглашение же было, вот мы и поехали вместо них», — объясняет Даня.

Вход по браслетам двух категорий: белые и синие Синие — выпускники, белые — родители. На десятиклассниках Дане и Толе браслеты почему-то белые.

Посреди парка огромная сцена. Ведущие приветствуют города («Привет, Ивантеевка!», «Привет, Химки!») и объявляют результаты идущего футбольного матча.

Дальше выпускников ждут группы IOWA, «Мот», «Кристина Si», Егор Крид, «Баста» — хедлайнеры выпускного. «Перемотай!» — кричит в такт своему любимому Мише Марвину выпускница Люберецкой школы в платье в пол и бросается в молодежную гущу танцевать.

Выпускницы школы г. Люберцы. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Темнеет. Озябшие выпускники под финальный «Медлячок» Басты среди танков и вертолетов начинают искать своих классных руководителей. С выпускниками из Химок я встречаюсь у КПП. «Телефон вообще не ловил весь вечер», — жалуется мне одна из школьниц, не оставляя попыток дозвониться до потерявшихся. Желание руководителей выстроить выпускников в шеренги не дает результатов — на стоянку к теплым автобусам все устремляются огромной толпой.

«Вам понравился выпускной, дети?», — спрашивает одна из классных руководительниц. В ответ слышится недружное «нет» и «да».

«Я 2 с половиной часа — почти весь выпускной — за хот-догом простояла. А у них сосиски закончились!» — то ли смеется, то ли уже плачет одна из девочек.

В автобусе детей оставляют еще на час: ждут, когда проедут другие колонны и с парковки можно будет выехать. Многие мальчишки начинают бегать в туалет. «Там полиция гоняет», — возвращается Ваня. — «Говорит, чтобы со мной классный руководитель шел». «А свечку им не подержать еще?», — возмущаются в автобусе.

В 3 утра выпускники дома. Обратная дорога с момента окончания выпускного заняла около 4 часов. Через несколько часов им ехать на Бал медалистов.