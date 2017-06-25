Праздник непослушания

Добровольно-принудительный «Патриот»

В субботу в Подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот» прошел первый общеобластной выпускной для старшеклассников (выпускников) Московской области «Взлетай!».

Поехали туда и выпускники Сергиево-Посадской гимназии № 5.

«Мы первые, подопытные, так сказать», — вздыхает Паша Кеопанич, выпускник 11 «А».

По словам его классного руководителя Ольги Владимировны, на выпускной в парке «Патриот», по официальным данным, приглашены 27 тысяч старшеклассников. Хотя изначально было заявлено 30 тысяч, но три тысячи выпускников как-то отвертелись от этой поездки.

Участие в общеобластном праздновании носило, как выяснилось, «добровольно-принудительный» характер. По словам выпускников 11 «А», отказаться от участия было очень непросто. Ученикам сообщили о том, что их направляют праздновать выпускной в военно-патриотический парк в середине мая, отказы не принимались: «Сколько мест заявлено в списках, столько и должно прибыть на празднование. «У каждого ученика свой браслет, каждый класс сопровождает один волонтер, один куратор, сотрудник полиции (помимо учителей и родителей, изъявивших желание поехать).

(Хотя Сергиево-посадская гимназия № 1 им. И.Б. Ольбинского, к примеру, отказалась от участия в данном мероприятии. Родители выпускников были категорически против, направили даже письмо в Министерство образования: у них уже были планы на 24 число, и все уже было оплачено.)

Сбор учеников 5-й гимназии назначен на 12.00 у школы, выезд в 13.00. Праздник начинается в 18.00. Назад в Сергиев-Посад автобусы едут в 3-4 утра.

На дорогу до парка в Кубинке в программе заложено четыре часа. Водитель, который должен везти ребят, настроен скептически: он не уверен, что успеет доехать до парка за это время. Автобусы едут колонной, очень медленно, в сопровождении конвоя.

Всего в этот день ребята провели больше 8 часов в дороге: туда и обратно.

В автобусах школьникам выдают сухие пайки: подкрепиться в дороге. Собственную еду брать в автобус запрещено. На входе в автобус по приказу директора проводится даже обыск сумок, и те ребята, которые взяли с собой еду, воду, какие-то снеки, вынуждены их выбросить. Кстати, в парк проносить сумки и прочие личные вещи тоже запрещено.

На мероприятии учеников угощали кашей и бургерами за 150 рублей.

Ребята переживают, что каши на всех не хватит.

Как моя школа вырвалась на свободу

У меня случился «день сурка». Вернувшись в свою школу через год после ее окончания, я попала в тот же день, который недавно прожила сама. Выпускницы в длинных платьях и с замысловатыми прическами, парни, которых раньше можно было увидеть только в кроссовках и джинсах, вдруг надели костюмы. Выпускной — это повод купить длинное платье, выложить множество красивых фотографий в Instagram и потусить в клубе. Целый год эти ребята были в постоянном стрессе: готовились к экзаменам, к поступлению в вуз. И вот наступает ночь, когда можно перестать думать о будущем и наслаждаться моментом.

Однако выбор мест, где выпускникам можно отдохнуть от экзаменационной гонки, ограничен Департаментом образования Москвы. (Он вроде как ничего и не запрещал, однако учителя в один голос говорят, что самостоятельно празднование «не рекомендовано»). Официальных площадок всего три: Парк Горького, культурный центр «Зеленоград» и Дворец пионеров на Воробьевых горах.

Несмотря на разнарядку, в моей школе из четырех выпускных классов двух объединенных школ только один поехал на официальный праздник в Парк Горького. Остальные три провели эту ночь в модном клубе ICON (поэтому номера своей школы я вам не скажу). «В Парке Горького будет дождь ночью, и всем будут выдавать бесплатные дождевики, и это не круто», — сказали мне ребята. Хотя другие говорили, что выбрали парк, потому что так получалось дешевле.

Сбежать из Хогвартса

— Куда пойдете после торжественной части?

— Если вы из полиции, то не скажу.

— Нет, я из газеты.

— Тогда, может, я просто научу вас танцевать вальс?

На подходе к воротам школы № 1270, которую я окончила пять лет назад, я хочу зажмуриться из-за блесточно-кричащего фейерверка нарядов. Платье в пол, обшитое пайетками, красное со шлейфом, черное с вырезами по всему телу, прозрачная накидка поверх комбинезона… Невозможно поверить, что эти девушки — обычные выпускницы, а не кинодивы с красной дорожки. За годы, проведенные в университете, я, наверное, подзабыла, что выпускной для школьника — это событие мирового масштаба. Именно поэтому важно придерживаться правил: туфли на высочайшем каблуке, платье в пол и на заказ, прическа и макияж продуманы за полгода.

Невооруженным глазом видно, что каждая девушка гордится собой и своим нарядом. А вот мальчики ведут себя попроще.

Вообще ожидания от вечера у ребят небольшие. «Аттестат главное получить, а там уже посмотрим», — говорит парень с длинными светлыми волосами. В этом году выездные праздники запрещены, за исключением трех разрешенных площадок. «Останемся в школе на банкет», — с грустью говорит высокий парень в черном пиджаке.

К нам подходит еще один выпускник, он отчаянно ищет партнершу для вальса. Одноклассницы «зазвездились», и он спрашивает у меня, умею ли я танцевать. Я-то умею, но свой вальс я уже станцевала. Вместо того чтобы стать его партнершей, пытаюсь выяснить, все ли поддерживают идею остаться в школе на выпускной. «Конечно, не все. Но и не держат же никого. У нас, например, своя тусовка будет. Планы на вечер уже есть», — говорит он таинственно. Где собираются праздновать, не говорит — «информация засекречена».

Объявлен вальс. За несколько последних лет вальс на выпускном стал традицией школы. На лицах читается волнение. Думаю, многие боятся отдавить ногу партнеру на глазах всей школы и родителей. Но после первых звуков мелодии, кажется, все расслабились и стали получать удовольствие от танца. Девушки сменили маски «мисс Вселенной» на искренние улыбки, а их партнеры стали более уверенно вести в танце.

В перерыве между танцами и торжественной частью выясняю, кто куда планирует поступать. Упоминаются и Финансовая академия, и МГУ, и МГИМО — сплошь топовые вузы. Есть среди ребят и те, кто собирается поступать в иностранные вузы. В приоритете — Китай.

Наконец, наступает самый торжественный момент — вручение аттестатов. Все проходят в красиво украшенный актовый зал, включается презентация. Под музыку перелистываются слайды с фотографиями выпускников. Вот они еще совсем маленькие, вот в костюмах на сцене танцуют что-то зажигательное. Поет пронзительная Земфира: «Мы разбегаемся по делаааам; / Земля разбивается пополааам…»

Я замечаю слезы.

Директор говорит традиционные слова о том, какие все замечательные, скольких успехов они добились, какие высокие баллы по ЕГЭ получили и прочее, прочее, прочее…

Нам тоже такое говорили. И мы тоже плакали.

Подготовили

Виолетта Надбитова,

Елизавета Сомова,

Алена Гайденко,

для «Новой»