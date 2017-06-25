«Это огромнейшая заслуга Аксенова»

Суд: Верховный суд Крыма

Подсудимый: Ахтем Чийгоз

Статья: 212 ч. 1 УК РФ («Организация массовых беспорядков»)

Грозит: лишение свободы от 8 до 15 лет

Судебный процесс по делу зампредседателя меджлиса* крымско-татарского народа подходит к концу. Чийгоза обвиняют в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года у здания Верховной рады, где в результате давки погибли два пожилых человека. В январе 2015 года Чийгоза и нескольких участников митинга со стороны крымских татар арестовали, с тех пор он находится в Симферопольском СИЗО, в судебном процессе участвует исключительно по видеосвязи.

Сторона защиты вызывала для допроса бывших крымских депутатов Сергея Цекова и Ольгу Ковитиди, которые представляют сейчас Крым в Совете Федерации РФ.

Сергей Цеков весной 2014 года возглавлял комиссию по делам культуры, молодежи и спорта Крымской рады. По его словам, утром 26 февраля было решено созвать внеочередную сессию депутатов, чтобы формально заслушав доклад правительства о ситуации в республике и стране, снять главу Анатолия Могилева. «Это был политический вопрос: он признал новую власть в Украине, а мы считали, что в Украине произошел переворот, власть нелегитимна, и мы не должны ей подчиняться», — рассказывал Цеков.

Но на сессию из ста депутатов пришли меньше половины, и кворум не собрался.

«Утром 26 февраля я увидел, что стекаются люди. Под зданием была милиция. Столкновения начались», — рассказал о митинге Цеков. По его словам, крымские татары сумели пройти в здание Рады, с ними вошли и журналисты. «Я видел тех, кто вошел, их было около сотни. Мне кажется, у них был какой-то восторг. Типа: «Мы победили!»

Ольга Ковитиди в 2014 году была депутатом Верховной рады Крыма от «Партии регионов». Утром 26 февраля она пришла в Раду на внеочередную сессию. «Я пройти не смогла, потому что две трети двора были заняты толпой людей, которые выкрикивали: «Аллаху акбар!», «Ганьба!», «Слава Украине!» Мне не дали пройти. Заставляли в ответ на крики «Слава Украине!» ответить «Героям слава!». Я отказалась. Подошел человек, плюнул мне в лицо. Потом кто-то сказал: «Не трогай депутатшу, я ее знаю». На площади шли массовые беспорядки», — заявила сенатор.

«Я видела вашего подзащитного на площади, он держал в руках громкоговоритель и говорил на крымско-татарском языке. После того, как он дважды сказал, началась давка».

По делу Чийгоза свидетелями проходит несколько десятков человек, Ковитиди стала фактически вторым, кто рассказал, что якобы видел, как Чийгоз руководит кем-то на митинге. На сотнях гигабайт видео, которое было просмотрено в суде, Чийгоз есть: он находился в отдалении от центра, громкоговорителя в руках нет.

«Мы боялись, что в городе на следующий день будет резня. Ее не было, потому что мы нейтрализовали ситуацию.» «Как это?» — удивился Чийгоз. «Вас же никто тогда не посадил (!). Это огромнейшая заслуга Аксенова.»

В конце заседания Чийгоз постоянно спрашивал, когда оно уже закончится. Во время обеденного перерыва его впервые вывезли из СИЗО. Это была тайная операция, чтобы он мог увидеться со своей умирающей матерью. Для этого понадобилось давление со стороны почти всех крупных международных правозащитных организаций, договоренности по линии Украинского и Российского МИДов и обращения к уполномоченному по правам человека. И это пока единственный известный случай, когда подсудимому разрешили проститься с родными. Чийгозу дали для встречи с умирающей матерью всего десять минут. Они даже не сказали друг другу ни слова, только плакали, обнявшись. Потом его увезли обратно в СИЗО, откуда в суд он вышел по видеосвязи — продолжилось заседание. Он плакал. Попросил перерыв, «чтобы принять лекарства и прийти в себя».

* Организация признана в РФ экстремистской. Ее деятельность запрещена судом.

Антон Наумлюк,

специально для «Новой», Крым

Где, кого, за что

«Болотное дело»

Мосгорсуд оставил в силе решение Замоскворецкого суда, который постановил отправить Максима Панфилова на принудительное лечение. Заседание прошло в закрытом режиме. «Максиму показалось, что к нему для обследования в СИЗО приходили не врачи, а следователи, потому что вопросы касались только дела», — рассказала «Новой газете» адвокат Мария Куракина. Защита Панфилова собирается настаивать на сокращении срока содержания его в психиатрической больнице, так как Панфилов не опасен для окружающих.

Молодого человека обвиняли в «массовых беспорядках» и «применении насилия в отношении представителя власти». 6 мая 2012 года Панфилов был на акции на Болотной площади, его задержали, он получил штраф в тысячу рублей. Но арестовали его только спустя 4 года.

Дело Грозовского

Приозерский городской суд Ленинградской области приступил к рассмотрению в закрытом режиме дела обвиняемого в педофилии отстраненного от служения священника РПЦ Глеба Грозовского. По версии следствия, Грозовский надругался над тремя девочками. На первое заседание прибыли представители потерпевших, были допрошены несколько свидетелей обвинения. Сам подсудимый, которого в прошлом году экстрадировали из Израиля, заявлял, что все обвинения сфабрикованы.

Дело «друга Михалкова»

Мещанский суд Москвы приговорил экс-гендиректора Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова к 1,5 года колонии общего режима по делу о мошенничестве. Как постановил суд, Федотов незаконно переписал на подконтрольные фирмы часть недвижимости РАО. Федотов признал вину, его дело суд рассматривал в особом порядке. Сам Федотов после приговора заявил, что погасил РАО половину суммы ущерба. «Чтобы выплатить остальное, нужно работать. А я в тюрьме», — сказал он. По словам защиты, она «предлагала РАО недвижимость в счет долга его квартиру, замок в Шотландии. Ответа не получили».

Федотов — давний деловой партнер режиссера Никиты Михалкова; до ареста он возглавлял еще одну аналогичную авторскую организацию, соучредителями которой являлись Михалков и возглавляемый им Союз кинематографистов. Сам Михалков выступал за смягчение меры пресечения Федотову.

Дело Полонского

Гособвинение в ходе прений по делу бизнесмена Сергея Полонского попросило суд признать его виновным в хищении более 2,6 млрд руб. и назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в 900 тыс. руб. По версии следствия, ​бизнесмен завладел средствами дольщиков жилого комплекса «Кутузовская миля». Кроме того, его обвинили в хищении средств у дольщиков жилого комплекса «Рублевская ривьера», строительство которого так и не началось.

Дело Резникова

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу гражданского активиста и члена ТИК от КПРФ Сергея Резникова. В апреле он был приговорен к трем годам колонии по статье «Незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере». Приговор вступил в законную силу.

По утверждению активиста, наркотики и один из телефонов в его карман подбросили полицейские, а понятые появились позже. Суд несколько раз возвращал дело прокурору для устранения нарушений, следствие меняло содержание обвинения и предъявляло его заново. Резников известен тем, что боролся с фальсификациями и вбросами на выборах и принимал участие в протестных митингах 2011—2012 годов. Адвокаты намерены обратиться в Конституционный суд с жалобой на нарушение порядка предъявления обвинения члену Территориальной избирательной комиссии.

Александра Копачева,

Юлия Счастливцева,

Вера Челищева

и ОВД-Инфо