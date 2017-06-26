Поманили, да бросили

Поначалу можно было забыть про все предматчевые расклады и просто смотреть футбол. Получая при этом удовольствие, что в официальных матчах с участием сборной России, особенно в финальных турнирах, и особенно во втором и третьем турах группового этапа, почти никогда не случалось.

«От ножа» в таких встречах Россия играла, может быть, один-два раза. На последних турнирах не играла вообще, даже когда другого выхода уже не было. С Мексикой я ставил на результативную ничью — понимая при этом, что подобный исход ничего, кроме морального удовлетворения, принести не может.

А опыт говорил еще и о том, что «нож» — оружие обоюдоострое. Можно и самому нарваться.

Хозяева бросились в атаку, как ошпаренные, но удивление вызвало даже не это, а то, что атаки получались. «Казань Арена» несколько минут привыкала к непривычному образу сборной, не веря своим глазам. Подопечные Хуана Карлоса Осорио тоже слегка опешили от прыти соперника, едва справляясь с проникающими атаками. Тренеру, с одной стороны, аукнулась чуть ли не тотальная ротация состава в предыдущей встрече с новозеландцами, а с другой, — чрезмерная уверенность футболистов в удачном исходе.

Спору нет, сборная Мексики еще до старта Кубка конфедераций выглядела одним из претендентов на главный приз. Да игроки и не скрывали, что в Россию прилетели не для того, чтобы просто поучаствовать в генеральной репетиции чемпионата мира — кстати, в конце прошлого столетия мексиканцы такой турнир уже выигрывали. И вот их, стабильно выходящих в плей-офф и на чемпионатах мира, и на Кубке Америки, чуть ли не тайм если не возили, то были очень близки к этому, футболисты в красной форме.

Юрий Жирков рвал и метал на любимом левом фланге — как в лучшие годы, подтверждая свой европейский класс. Было только одно опасение — что ветеран при таких сумасшедших энергозатратах быстро «накушается» и в конце концов начнет ошибаться. Это в конце концов и произошло, но не сразу. Жирков едва не заработал пенальти в вихревой атаке, отработал назад и спас команду от гола ценой желтой карточки и продолжал терзать защиту гостей. А потом действительно просто устал.

Но был еще и гол, на который поработала едва ли не вся команда — с убойным ударом Федора Смолова в штангу, сэйвом голкипера Гильерме Очоа и вторым темпом, который накрыл оборону мексиканцев, как девятый вал. Классным получилось и завершение — не вышло у Александра Ерохина, зато вышло у Александра Самедова. Что хорошо, то хорошо.

Голу предшествовал еще один спорный момент, но главный судья не решился назначить и второй пенальти — на этот раз, похоже, с фолом в штрафной был прерван прорыв Федора Смолова. Увы, и трио видеоарбитров нарушения не увидело. А мексиканцы, преодолев заторможенность, уже готовы были вернуться в игру, что они незамедлительно и сделали. Забили, как и Криштиану Роналду, — головой из вратарской, когда защита забыла про Нестора Араухо.

Ничего еще не было потеряно. Почти ничего не поменялось в настрое и старании хозяев. Но сборная Мексики, цепкая, как колючий кустарник, уже почувствовала, что футболисты сборной России постепенно устают и можно уже не только отбиваться, но и опасно атаковать и даже вовсе дожать хозяев.

«Помог» капитан, голкипер Игорь Акинфеев, проводивший свой 101-й матч за сборную. О том, что Акинфеева безусловным номером первым называют скорее по инерции, следовало давно задуматься не одному тренеру сборной России. Слишком много было топ-ошибок в топ-матчах, вот и сейчас во втором тайме случилась очередная, едва ли не самая нелепая, и явно надломившая команду. Простой даже не навес, а вынос с чужой половины поля, неуверенный выход вратаря к границе штрафной, одноклубник Акинфеева Виктор Васин смотрит на опускающийся сверху мяч, а тот находит не кулак голкипера, а… невесть откуда взявшуюся голову Ирвина Лосано из мексиканской «Пачуки». Глупость несусветная, для собрания футбольных нелепостей.

Еще не забьет с пяти метров вышедший на замену Игорь Смольников, еще будут подходы и навесы, но тут до кучи получит вторую желтую вконец уставший Жирков и придется возвращаться к привычному ощущению — если не дано, то не дано. Я сам готов был обмануться, но не дали.

Поманили, да бросили. За попытку, конечно, спасибо, но… Не созрели для большой игры ребята, и есть большие сомнения, что за оставшийся до чемпионата мира год все-таки дозреют. Виталий Мутко, тем не менее, еще до старта заверил, что Станислав Черчесов может работать спокойно вне зависимости от конечного результата. Который в итоге оказался привычно провальным. И особенно обидным, потому что мог быть другим.

Как я и предполагал, практически тут же зазвучала песня, что Кубок конфедераций — всего лишь тестовый турнир для всех заинтересованных служб, что свою роль он уже выполнил, что побеждавшие на репетициях всегда проваливались на премьере (свежий пример — Бразилия на домашнем чемпионате мира-2014), что все еще надо осмыслить и поступательно двигаться вперед, к светлому будущему.

Россия выбыла, остались Мексика с Португалией и Германия с Чили. Может, это тоже своеобразная репетиция того, как остаться вне игры после групповой стадии, но сохранить интерес к турниру.

Что-то я сомневаюсь, что сейчас он сохранится.