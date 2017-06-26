Оттепели дали зеленый свет?

Переформатирование Общественной палаты стало первым сильным ходом нового внутриполитического блока администрации президента под руководством Сергея Кириенко. Да, ее новым секретарем стал ура-патриот Валерий Фадеев, но это, скорее всего, необходимый размен, ведь сам состав ОП серьезно изменился. Кстати, у Фадеева были сильные конкуренты, которые будут демонстрировать наличие в Общественной палате людей разных, в том числе либеральных взглядов.

В частности, на должность секретаря претендовали глава благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская и директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) Игорь Честин. Альшанская уже рассматривалась ранее на пост детского омбудсмена после увольнения Павла Астахова. И избрание в Общественную палату можно было считать компенсацией. А наиболее сильной фигурой в этой тройке был Игорь Честин.

Честин — не просто самый известный эколог в России, его можно смело назвать оппозиционером. Его главный тезис — патриотической экологии не бывает. Мы живем на одной земле, и интересы природы выше интересов государства. С Честиным вынуждены считаться в Кремле, ведь он возглавляет российское представительство крупной международной организации WWF. Российское представительство WWF, возглавляемое им, к тому же и самое богатое среди всех НКО России. Ежегодный бюджет превышает 600 млн рублей. И эти деньги Честин тратит с умом.

Главная функция WWF России — это взвешенная экспертная позиция по поводу масштабных инфраструктурных проектов России.

Впервые эту позицию Игорь Честин продемонстрировал в 2000 году, когда совместно с Гринпис стал инициатором антиядерного референдума. Плебисцит тогда провести не дали, но и развитие опасной атомной энергетики затормозилось. Затем была Олимпиада, во время которой Честин не позволил застроить ценный Грушевый хребет. После Игр-2014 WWF выступает категорически против расширения сочинских курортов. Во всем мире полно туристической инфраструктуры, и неразумно ради пустого «импортозамещения» вторгаться в нетронутую природу.

Отдельный пункт борьбы WWF в России — это новая игрушка российского руководства — Арктика. Международные экологи напоминают, что у российских компаний, в отличие от западных, нет нужных технологий. Поэтому Честин и продвигает идею 10-летнего моратория на развитие Арктики.

Такого рода проекты отдаляют Россию от цивилизованного мира. Алексей Кудрин отмечает, что без притока иностранных инвестиций невозможен экономический рост. По его мнению, страна должна, пусть и на вторых ролях, встроиться в международные технологические цепочки. Именно это и пытается доказать Игорь Честин на примере экологии.

Россия при помощи общественников, таких как Честин, может продемонстрировать открытость миру. Можно создавать заповедники, а не только воевать в Сирии. Лучше запустить переработку мусора, чем осваивать Арктику. Такие цели для власти от имени Общественной палаты может сформулировать Игорь Честин.

Общественная палата — это лишь первый институт, который необходимо оптимизировать команде Кириенко. Впереди еще много «тяжелого наследия». Это и ОНФ, куда также ищут нового руководителя, и несовершенное избирательное законодательство, и, собственно, конфигурация кампании-2018. Перестановки в Общественной палате лишь демонстрируют понимание Сергеем Кириенко политической обстановки. Изоляция — это путь в никуда. Ура-патриотизм — не лучший способ вернуть доверие мирового сообщества к стране.

Борис Литвинов