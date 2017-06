Продублируйте в Дублин!

Петр Саруханов / «Новая»

Если бы капитан полиции из Твери Никита Матвеев, по примеру скандального майора Павла Карпова из «дела Магнитского», отправился бы на Британские острова, ему, очевидно, понадобилась визитка на английском языке. И это был бы серьезный вызов для любого дизайнера, ведь должность Никиты Матвеева в переводе на язык Шекспира звучит (и даже выглядит) устрашающе: Senior Investigator for especially important matters of the Investigation Unit for the investigation of organized criminal activity of the Administration of the Ministry of the Interior of Russia for Tver Region.

Впрочем, капитан Матвеев со всеми своими регалиями в Дублин не поехал, ограничившись направлением официального запроса. Думаю, эта сорокастраничная бумага произвела в министерстве юстиции Ирландии переполох. И не потому, что сквозь текст, содержащий знакомые слова и грамматические конструкции, напоминающие английские, было сложно продраться. А потому, что продравшись, можно было понять: Captain of Justice N.A. Matveev просит от ирландских коллег провести допросы, обыски и выемки в частной компании. Если бы он прислал такой запрос в соседний Ярославль, к примеру, а также сообщил по телефону, по чьему звонку и в чьих интересах все это нужно устроить, проблем бы не было. Но в Ирландии другие представления о праве собственности и о роли силовых органов в регулировании бизнес-активности.

Видимо, капитан Матвеев или те, кто помогал ему писать запрос, это понимают, потому что в конце документа сделана важная оговорка: «СУ УМВД России по Тверской области гарантирует, что любая информация и документы, полученные в результате исполнения запроса, будут использованы только в целях следствия по уголовному делу для сбора доказательств по уголовному делу в ходе его рассмотрения в суде и не будут использованы для каких-либо иных целей, а также не преследуют политических целей».

Но я полагаю, что появление этого запроса как раз связано с целями, имеющими отношение не столько к уголовному делу в Тверской области, находящемуся в производстве капитана Матвеева, а с громким процессом, который сейчас идет в суде Нью-Йорка. Там рассматривается иск экс-сенатора Леонида Лебедева о взыскании со своих бывших деловых партнеров — миллиардеров Виктора Вексельберга и Леонида Блаватника — двух миллиардов долларов.

Спор о двух миллиардах

Еще в 2001 году в Нью-Йорке, как утверждает Леонид Лебедев, была достигнута договоренность, по которой он имеет право на 15% акций «Тюменской нефтяной компании» (ТНК). Когда половину акций ТНК приобрел нефтяной гигант British Petroleum, Лебедев получил свою долю с продажи. В течение трех лет компании Вексельберга и Блаватника передали Лебедеву векселя на сумму $600 млн — через ирландскую компанию Coral Petroleum Limited.

21 марта 2013 года ТНК-BP перешла под контроль «Роснефти». Британская BP за свою долю получила $16,65 млрд и 12,84% акций «Роснефти», а консорциум AAR — $27,73 млрд, из которых половина суммы досталась Вексельбергу и Блаватнику. Лебедев потребовал у экс-компаньонов свою долю с продажи, но получил отказ. И был вынужден обратиться в Нью-Йоркский суд с требованием о выплате ему двух миллиардов долларов — 15% от суммы, полученной его партнерами от сделки с «Роснефтью». Американский суд принял иск к производству.

В судебном процессе в Нью-Йорке один из ключевых вопросов — действительно ли ирландская компания Coral Petroleum Limited получила векселя в качестве оплаты доли Лебедева при продаже половины акций ТНК компании British Petroleum, а затем в течение трех лет получала оплату 50%-й доли Лебедева точно по графику выплат, произведенных компанией BP. Логично предположить, что адвокатам Вексельберга и Блаватника было бы полезно ознакомиться с документацией о деятельности Coral Petroleum Limited.

Тверские коммунальные системы

По совпадению, вопросы, поставленные в «Запросе о правовой помощи», направленном в минюст Ирландии капитаном Никитой Матвеевым из Тверского управления МВД, касаются преимущественно деятельности той самой Coral Petroleum Limited, а также экс-сенатора Лебедева. Но в самом начале документа следователь из Твери говорит об уголовном деле, связанном с злоупотреблением полномочиями менеджерами ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) и дочерней компании ТГК-2 — ОАО «Тверские коммунальные системы». Ирландских правоохранителей должно впечатлить то, что ТКС заключили с «дочкой» «Газпрома», компанией «Газпром межрегионгаз-Тверь» контракт на поставку газа на сумму 2 659 950 367,54 рублей. Газ был продан конечным потребителям, которые рассчитались с ТКС, но ТКС с «Газпромом» не рассчитались. И тем самым «Газпрому» был нанесен серьезный ущерб.

Между тем капитан Матвеев не стал расписывать в официальном документе взаимоотношения «Газпрома» и ТГК-2, видимо, решив не «перегружать» документ информацией, что тарифы на тепло для потребителей в Тверской области не покрывают всех расходов поставщиков, и что даже поставленное тепло оплачивается отвратительно, что потребители задолжали компании ТГК-2 сумму, превышающую задолженность энергетиков перед поставщиками газа.

Очевидно же, что если бы Матвеев упомянул обо всем этом в запросе, у сотрудников минюста Ирландии могло сложиться мнение, что капитан расследует уголовное дело, фабула которого — это типичный «спор хозяйствующих субъектов». В западных странах такими спорами занимаются суды, а никак не правоохранительные органы. Более того, ирландцы могли заподозрить капитана Матвеева, что информация и документы понадобились ему для каких-то иных целей, никак не связанных с уголовным делом о долгах потребителей газа.

Что интересно, документ, подписанный Матвеевым, датирован 18 августа 2016 года. На тот момент экс-сенатор Леонид Лебедев, контролирующий ТГК-2, даже еще не был фигурантом уголовного дела. Не говоря о том, что не было, как нет и сейчас судебных решений о признании процесса образования долгов ТКС перед «Газпромом» преступлением. Правда, есть решение Арбитражного суда о введении на предприятии конкурсного производства и последующем банкротстве. Внешний управляющий на ТКС появился еще в декабре 2012 года, а через полтора года, к моменту банкротства, задолженность за газ выросла с 2,6 млрд руб. до 4,3 млрд руб. Но возбуждать новое уголовное дело по новым долгам ТКС в управлении МВД по Тверской области никто и не думает.

В марте я уже писал об обстоятельствах возбуждения уголовного дела в отношении Леонида Лебедева. Напомню, руководитель следственного управления УМВД России по Тверской области подполковник Алексей Пушкарев вынес постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Лебедева 7 сентября 2016 года. До этой даты следствие откровенно пыталось подтянуть Лебедева к «коммунальному» уголовному делу. Были допрошены десятки менеджеров ТГК-2 и ТКС. И всем задавался вопрос, а не участвовал ли Лебедев в руководстве компании, не отдавал ли распоряжений. Но все допрашиваемые давали показания, что Лебедев «не участвовал», распоряжений «не отдавал».

Но тут «подвернулось» заявление офшорной компании Lonicera Participation Corp., владеющей 0,0045% акций ТГК-2. Возможно, это тоже случайность, что Lonicera Participation Corp., насколько мне известно, связана с группой «Ренова», контролируемой Виктором Вексельбергом. Подполковнику Пушкареву потребовалось меньше суток, чтобы проверить доводы кипрской компании и вынести 23-страничное постановление о возбуждении уголовного дела, в котором Лебедев был указан в качестве подозреваемого.

По версии, изложенной в постановлении и подписанном Пушкаревым, в 2013 году ТГК-2 заключила ряд соглашений с офшорными компаниями, по которым выплатила крупные авансы. Но соглашения не были выполнены, а деньги в ТГК-2 не вернулись. При этом Пушкарев проигнорировал, что с 2008 года 43% акций ТГК-2, приобретенные Леонидом Лебедевым, находятся в доверительном управлении, а значит, сенатор не участвовал в оперативном управлении компании ТГК-2. Не обратил Пушкарев внимания и на то, что деньги давно вернулись в ТГК-2 и даже с приростом, то есть никакого финансового ущерба компании ТГК-2 нанесено не было (подробности в «Новой», № 24 от 10 марта 2017).

Еще в марте Леонид Лебедев обратился в Генеральную прокуратуру России с заявлением об уголовном преследовании в отношении подполковника Алексея Пушкарева — за привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного (ст. 299 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Представитель Лебедева Константин Шварцкопф, с которым я связался, чтобы узнать судьбу обращения в Генпрокуратуру, сообщил, что заявление было перенаправлено в прокуратуру Тверской области. А оттуда никакой информации до сих пор нет.

Поинтересовался я и о том, известно ли Леониду Лебедеву об обращении капитана Никиты Матвеева в минюст Ирландии.

— Мы принципиально не даем комментариев ни о чем, что так или иначе связано с процессом в Нью-Йорке, — предельно лаконично ответил Константин Шварцкопф.

Вопросы капитана Матвеева

А запрос капитана Матвеева, похоже, действительно связан с процессом в Нью-Йорке. Как я уже говорил, львиная доля вопросов в документе, направленном из Твери в Дублин, касается зарегистрированной в Ирландии компании Coral Petroleum Limited, а по стилю больше похожа на адвокатский запрос, чем на бумагу от следователя.

Процитирую избранные места:

«Кто был/является с момента образования до настоящего момента акционерами/членами, контролирующими лицами, принципалами, бенефициарными владельцами, полными бенефициарами, реальными бенефициарами Agragorn Holdings Limited, Coral Petroleum Limited? Кто был инициатором создания Agragorn Holdings Limited, Coral Petroleum Limited? Какие документы оформлялись в свете этого? Какие проекты Agragorn Holdings Limited, Coral Petroleum Limited осуществляли в рамках ведения финансово-экономической деятельности? Определите основных контрагентов? Какие отношения существуют между Coral Petroleum Limited и Agargorn Holdings Limited? Контролировала ли Coral Petroleum Limited деятельность Agragorn Holdings Limited? Если да, то как? В каких банках, кредитных компаниях и депозитариях размещены (или были размещены ранее) счета Agragorn Holdings Limited, Coral Petroleum Limited? Кто был инициатором открытия счетов? Какие документы направлялись в банки, кредитные компании и депозитарии? Кто давал указания кому и куда направлять полученные средства в результате управления финансово-экономической деятельностью компаний? Как он получал такие указания? Могли ли Л.Л. Лебедев, Т.С. Лебедева, А.Ю. Королев, Т.Ю. Зацепина, Н.Г. Гирнева давать подобные указания? Если да, тогда на каком основании? Велась ли какая-то переписка, включая электронный вид, между представителями Agargorn Holdings Limited, Coral Petroleum Limited и Л.Л. Лебедевым, Т.С. Лебедевой, А.Ю. Королевым, Т.Ю. Зацепиной, Н.Г. Гирневой? Если да, тогда с кем и в какой форме? Доступна ли означенная переписка на данный момент? На какие счета и кому конкретно направлялись средства, полученные в результате управления финансово-экономической деятельностью компаний? Передавались ли средства наличными? Если да, то кому конкретно?»

Ну и так далее. Если вы видите здесь прямую связь с любым из «коммунальных» дел, то, наверное, могли бы работать в тверской полиции на должности старшего следователя по особо важным делам.

Капитан Матвеев, кстати, просит ирландских коллег не только опросить менеджеров ряда компаний, но и провести в их офисах обыски. В своем запросе он заверил, что «в соответствии с российским законодательством изъятие указанных документов производится на основании постановления следователя, решения суда или разрешения прокурора для выполнения такого следственного действия не требуется». Матвеев потребовал документы о финансово-экономической деятельности зарегистрированных в Ирландии компаний, о банках и депозитариях, в которых открыты их счета, информацию о лицах, управлявших этими счетами, их переписку (которую, если сохранилась, тоже необходимо изъять и направить в Россию).

Мы обратились в пресс-службу УМВД Тверской области с просьбой помочь связаться с капитаном Матвеевм. Но руководитель пресс-службы областной полиции подполковник Вадим Левшин посоветовал «Новой» обратиться в МВД России, потому что мы федеральное СМИ, а по внутренним инструкциям МВД все контакты с региональными управлениями федеральная пресса должна осуществлять через Москву. Правда, подполковник Левшин добродушно предупредил, что и запрос в МВД России может оказаться безрезультатным:

— Следователь — лицо процессуально самостоятельное, и это его право, а не обязанность отвечать на вопросы СМИ. Потому что есть понятие «тайна следствия», и вряд ли Матвеев будет с вами разговаривать.

Не удалось мне связаться и с представителем Виктора Вексельберга. В приемной официального представителя группы компаний «Ренова» Андрея Шторха мне сказали, что он находится в командировке. И порекомендовали направить письменный запрос с вопросами на адрес электронной почты Шторха. Запрос я направил. Но ответа не получил.

Между тем самого основания для продолжения уголовного преследования менеджеров ТКС и ТГК-2 на сегодняшний день нет. Дело в том, что 17 мая 2017 года ТГК-2 и «дочка» «Газпрома» ООО «Газпром межрегион-Тверь» подписали соглашение о погашении долгов на сумму 3,52 млрд руб. (включая долги, образовавшиеся в период, когда ТГК-2 уже не имела никакого отношения к ТКС). 15 июня ТГК-2 перечислили «дочке» «Газпрома» 2,27 млрд руб. То есть у «Газпрома» уже нет претензий ни к ТГК-2, ни к Леониду Лебедеву.

Зато сразу после подписания договора и перечисления первого транша денег на счет «дочки» «Газпрома» следователи МВД нагрянули с обыском в компанию, осуществляющую обслуживание личных активов Лебедева.