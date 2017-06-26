Албанцы хотят скорее попасть в Евросоюз

От исхода выборов во многом зависела судьба того, будут ли продолжены рекомендованные Брюсселем реформы и начнутся ли в этом году переговоры о приеме страны в Евросоюз. Правящая Социалистическая партия действующего премьер-министра Эди Рамы, набрав по предварительным данным 45-49% голосов, теперь может рассчитывать на 71-75 депутатских мандатов из 140 мест в парламенте, что позволит ей сформировать однопартийное правительство и ускорить процесс евроинтеграции.

В Европе Албанию называют страной бункеров. Круглые бетонные сооружения можно встретить повсеместно — на побережье и на горных перевалах, в оживленных городских кварталах и в отдаленных селах. Официальной статистики о количестве бункеров не существует, но как подсчитали местные волонтеры, их цифра точно зашкаливает за 170 тысяч.

Такое наследие оставил албанцам коммунистический режим. Правивший страной более 40 лет Энвер Ходжа, опасаясь внешней агрессии со стороны Запада и соседней Югославии, надеялся, что бункеры станут опорными пунктами обороны от врагов и защитят населения в случае применения атомного оружия.

Тем не менее, эта мера не спасла режим от крушения в 1990 году исключительно по причине внутреннего экономического и социально-политического кризиса. Теперь большинство бункеров в сельской местности используются в качестве складов, загонов для скота, мастерских. В городах их пытаются приспособить под кафе и бары, музеи и выставочные центры.

Есть у современной Албании и другое имя — «европейская Колумбия». Прямой намек на ту роль, которую играет балканское государство в нелегальном трафике марихуаны в Европе.

Традиция выращивания конопли в промышленных масштабах также была заложена при Ходжи. Ее переработка в медицинских целях и для производства пеньки составляли основную часть экспорта, принося в бюджет государства твердую валюту. В 90-ые годы плантации канабиса полностью оказались под контролем местной мафии из конгломерата преступных элементов, продажных политиков и коррумпированных правоохранителей.

Для многих крестьянских хозяйств конопля превратилась в единственный способ дохода. Марихуаной открыто засеивали целые поля, выращивали на приусадебных участках. О масштабах можно судить по тому факту, что когда власти в 2014 году повели борьбу с «канабизацией» экономики (этот термин прочно прижился в албанском лексиконе) и предприняли штурм неофициальной столицы подпольного бизнеса деревни Лазарат на юге Албании, то было конфисковано более 900 тонн готовой к отправке марихуаны на сумму в 4,5 миллиарда евро.

Усилия государства по искоренению «канабизации» принесли свои результаты — посевы конопли, исчезнув вблизи населенных пунктов, переместились в отдаленные горные районы. Албанские крестьяне откровенно признаются, что им, несмотря на риск попасть за решетку, трудно отказаться от доходного промысла. Килограмм марихуаны на черном рынке стоит от 800 до одной тысячи евро при средней зарплате в стране в 370 евро в месяц.

Политическую жизнь Албании с 1991 года, попеременно выигрывая выборы, определяют две основные партии. Социалистическая партия (СП), являясь прямой наследницей Албанской партии труда, опирается на более промышленно развитый юг страны. Демократическая партия (ДП), возникнув из студенческого сопротивления коммунистическому режиму, традиционно имеет поддержку на севере.

С середины нулевых годов своеобразную роль «делателя королей» играло отколовшееся от СП Социалистическое движение за интеграцию (СДИ). В 2005-2013 гг. лидеры СДИ входили в правящую коалицию с демократами. Последние четыре года они поддерживали социалистов.

Нынешние выборы чуть было не сорвались. Демократы категорически отказывались в них участвовать. Они, поставив в центре Тираны палатки, проводили в течение трех месяцев акцию бойкота, требуя, чтобы правительство социалистов немедленно ушло в отставку. Главные аргументы — министры, погрязнув в коррупции и игнорируя бедственное положение народа, слепо подчиняются указаниям европейских бюрократов, а партийные функционеры СП намерены фальсифицировать результаты предстоящего голосования в свою пользу.

Лидер социалистов и премьер Рама, обвинив в ответ демократов в связях с мафией, возложил на них всю вину за то, что при них страна превратилась в один из мировых центров наркоторговли, возникла и укрепилась полностью продажная система правосудия и правоохранительных органов.

И в самом деле. В Албании за годы борьбы с массовым производством наркотиков и отмыванием денег были осуждены единицы, да и то на условные сроки. Зато многие судьи и прокуроры стали владельцами шикарных вилл, яхт, автомобилей.

Год назад под давлением Брюсселя (Албания с 2014 года является кандидатом на вступление в ЕС) парламент, наконец, принял закон о тотальной проверке всех судей и прокуроров на соответствие материального положения доходам. Однако организовать его полноценное исполнение до сих пор не удалось. Более того, прокурорское и судейское сообщества оказали энергичное сопротивление — от них в конституционный суд поступил протест, оспаривающий правомерность решения парламента.

Противостояние демократов и социалистов, накалив обстановку, грозило серьезной политической дестабилизацией. Конфликт был разрешен только после вмешательства заместителя главы госдепартамента США и спецпосланцев ЕС.

Они настояли на компромиссе — представители ДП получили посты руководителей региональных избирателей комиссий и заняли шесть должностей в кабинете министров. Дату выборов перенесли с 18 июня на 25-ое. Также контрагенты договорились, исключив внешнюю агитацию из предвыборной кампании, ограничиться партийными митингами и публикациями своих программ в прессе. На избирательных участках было запрещено использовать мобильные телефоны для фотографирования бюллетеней с отметкой о голосовании, поскольку прежде это широко практиковалось в качестве отчета избирателя перед работодателем.

В целом, по информации министерства внутренних дел Албании, выборы прошли спокойно. Правда, явка избирателей (45%) оказалась рекордно низкой по сравнению с предыдущими годами, и были зафиксированы несколько сот случаев подкупа избирателей.