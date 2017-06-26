Евросоюз продлил санкции против России

Вслед за расширением американских санкций против России «за Крым и Восточную Украину» Евросоюз продлил ранее наложенные санкции. Еще на полгода.

Решение европейских лидеров было ожидаемым, но твит о нем, переданный главой Евросовета Дональдом Туском в перерыве между бокалами «бордо» с рабочего ужина в четверг, срочно размножили информационные агентства.

Речь идет об экономических санкциях ЕС против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, срок которых истекает 31 июля. Они продлены до 21 января 2018 года. Это один из трех отдельных санкционных треков. Есть еще визовые и финансовые ограничения в отношении ряда российских граждан, действующие до сентября, и ограничительные меры по Крыму, которые действуют пока до 23 июня 2018 года.

Главы государств и правительств 28 стран, включая покидающую клуб британку Терезу Мэй, единогласно одобрили подготовленный документ, выслушав сообщение Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, представляющих «нормандский формат», о ходе выполнения, а точнее невыполнения Минского соглашения.

Меркель в «фирменно»-яркой, на этот раз салатового цвета, кофте вышла из зала заседаний в двенадцатом часу ночи и рассказала ожидавшим ее в коридоре журналистам об отношении членов Евросовета к антироссийским санкциям.

«Мы с Эммануэлем Макроном рассказали коллегам о состоянии Минского процесса, — сообщила она. — Это нормандский формат. Мы, к сожалению, вынуждены констатировать, что прогресса мало. Перекращение огня вновь и вновь нарушается, а это, конечно, плохая основа для политического процесса. В таких обстоятельствах все единодушно высказались за продление санкций, а мы (с Макроном) получили широкую поддержку в том, что касается продолжения Минского процесса… Для нас это было воодушевлением в утомительной работе, которую мы ведем в нормандском формате, и мы будем ее продолжать.»

Меркель не стала сваливать вину за невыполнение Минска только на Москву. Но Евросоюз и Россия по-разному смотрят на последовательность выполнения договоренностей. По мнению Брюсселя, Берлина и Парижа, сначала надо добиться устойчивого прекращения огня. Без этого бессмысленны политические переговоры о децентрализации или автономии некоторых районов Донецкой и Луганской областей. Утром — мир, вечером — политический торг.

После твита Туска это было единственное выступление о санкциях. Назавтра Меркель, уже в ярко-красной кофте, пришла на пресс-конференцию вместе с Макроном, чтобы продемонстрировать единство франко-германского локомотива ЕС в непростое для него время.

Тема антироссийских санкций была мимолетным эпизодом в насыщенной повестке дня саммита. За них единодушно проголосовали все, в том числе «диссиденты ЕС» и «друзья России». Разногласия по внутриевропейским делам не помешали. Всех устроили факты, выводы и формулировки Меркель и Макрона.

После 2014 года отношения ЕС-Россия сузились до маленькой форточки украинского кризиса вместо широкой палитры политического, экономического и даже военного взаимодействия. После Крыма и Донбасса «замерзли» переговоры об облегчении визового и установлении безвизового режима между Россией и ЕС, о всеобъемлющем партнерском соглашении ЕС-Россия, призванном заменить устаревшее Ельцинское соглашение 1993 года, о «четырех общих пространствах» сотрудничества.

Пропагандисты в Москве сегодня говорят, что не будь Крыма, Запад все равно придумал бы другие поводы для вражды с Россией. Но не придумал же до 2014 года! Следя здесь, в Брюсселе, за контактами между ЕС и Россией более 20 лет, могу сказать, что аргумент «все равно» — лукав. Отношения развивались трудно, неровно, через кризисы, но в общем итоге только поступательно. До Крыма. На этом саммите не было дискуссии об отношениях ЕС-Россия. Был разговор об украинском кризисе, где Россия — главное действующее лицо.

Для Петра Порошенко, справедливо или нет, это был момент истины, торжества, веских очков для будущей избирательной кампании. Он приехал в Брюссель из Вашингтона, где после встречи с Трампом зафиксировал усиление антироссийских санкций США. В Брюсселе присутствовал при решении ЕС о продлении санкций, направляясь в Париж.

Эффектное дипломатическое турне. Неважно, что формальным поводом приезда в Брюссель был вовсе не саммит ЕС, а участие в традиционной встрече Европейской народной партии, объединения европейских партий правоцентристского толка. Конечно, предопределенные решения Вашингтона и Брюсселя о санкциях не имели причинно-следственной связи с его появлением в этих городах. Но всё же.

В черном «мерседесе» с украинским флагом он въехал во внутренний двор нового дворца Совета ЕС. Всё было по протокольному шаблону: красная ковровая дорожка, охранник, открывающий дверцу, объятия с хозяином встречи — председателем Евросовета Дональдом Туском. Тот встречал гостя у машины, а не в кабинете. Потом — проход по красной дорожке внутри нового здания Совета ЕС под футуристической конструкцией земного шара. Совместное фото. На пресс-конференции поляк Туск выступил по-украински.

«Несмотря на драматические обстоятельства, препятствия и войну на Востоке Украины, нам удалось ввести безвизовый режим, — напомнил он киевскому гостю. — Чтобы поблагодарить вас за проевропейскую решимость, и за смелость, с которой вы защищаете вашу независимость. За каждый малый успех вам приходится платить тяжелым трудом и, к сожалению, также кровью. Ничто не дается бесплатно. Вы заслужили всё, чего достигли».

Каплей в медовую бочку было пожелание Туска украинцам «проявить такие же (как в отстаивании независимости от России) терпение и последовательность в борьбе с коррупцией и пороками управления».

На самом саммите об Украине и России сказали вскользь, потому что не они сейчас главная головная боль ЕС. Говорили о безопасности, миграции, экономике, о том как после выхода из ЕС Великобритании жить оставшимся странам.

У Евросоюза, наконец, появилась ощутимая надежда на преодоление тяжелейшего кризиса, который начался как экономический и усилился беспрецедентным наплывом мигрантов. Доклад главы Европейского центробанка Марио Драги с данными о подъеме и оздоровлении экономики, вселил оптимизм. Европа демонстрирует подъем экономики, рост занятости, оздоровление макроэкономических показателей.

Триумф Макрона над Ле Пен и потом на парламентских выборах, а до этого — победа Рютте над Вилдерсом в Нидерландах, поражение кандидата-националиста на президентских выборах в Австрии, евроскептиков в Италии и националистов в Великобритании наметили неуверенный тренд выхода из ситуации, когда к власти в Европе рвались правые популисты. Его подтверждением могут стать лишь сентябрьские выборы в немецкий бундестаг.

Европа меняется. Саммит приветствовал в своем клубе не только молодого президента Франции Макрона, развернувшего страну от сползания в прошлый век, но и нового главу Ирландии. 38-летний «таоисёч» (так именуется там премьер-министр) Лео Варадкар — сын иммигранта из Индии, и к тому же не скрывающийся гей. И это в глубококатолической Ирландии, известной крайним консерватизмом.

Вот основные решения саммита ЕС, которые не связаны ни с Россией, ни с Украиной: