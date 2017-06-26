«Гиви» и «Моторола» против Савченко и Джамалы

Виктор Буравкин, филателист:

— То, что «ЛНР» и «ДНР» выпустили и продолжают выпускать свои марки, логично и объяснимо. Так исторически сложилось, что марка — не только знак почтовой оплаты, но и визитная карточка государства наряду с флагом, гербом и гимном. Это мощный инструмент легитимизации, причем не важно: признана страна на сегодняшний день или нет.

На юге Камеруна есть самопровозглашенное государство Амбазония: его провозгласили местные полковники, устроившие переворот. И появилась серия марок Амбазонии, почему-то посвященная советскому трамваю. Налицо спекулятивный выпуск, печатался он, скорее всего, в России или в Европе. В бюджет многих слаборазвитых стран идет вполне ощутимый доход от продажи марок филателистам. Выпусков может быть до 150 в год. Каждые два-три дня выходит новая серия марок по двадцать пять. Это серьезные деньги. Другой вопрос: марки ли это в прямом смысле слова.

В отношении «ДНР» и «ЛНР» у меня тот же вопрос. Большинство их марок находятся в открытой продаже на местной почте и используются для почтовых отправлений. То есть вроде бы все в порядке. Но по моим сведениям, эти отправления ходят в основном по самим же «ДНР—ЛНР» и в Россию. На международном уровне их нет или почти нет.

Тиражи, которыми выпускают марки обе стороны конфликта, достаточно заметные. 50—60 тысяч по современным меркам — это много. Конечно, почте сейчас не нужно столько марок, потому что существует интернет, тут, конечно, делается допуск на коллекционеров и спекулянтов. На самом же деле количество людей, на которых это рассчитано, в разы выше. Конфликт на востоке Украины в центре общественного внимания, и каждая марка, посвященная ему, широко обсуждается не только специалистами, но и в большом медиамире. Таким образом, охват аудитории может достигать полмиллиона.

Нельзя недооценивать пропагандистскую мощь этих квадратиков. Пока на этом поле «ДНР» и «ЛНР» переигрывают украинцев. Марок, посвященных политическим событиям, у них больше, выходят они оперативнее и имеют более четкий месседж, чем украинские. Зато украинские художественнее.

Уровень ранних дэнээровских марок ниже, они выглядят аляповато и примитивно. Можно, конечно, счесть их произведением наивного искусства, но это, как говорится, на любителя. Чем-то они напоминают марки Северной Кореи. Хотя как раз это придает уверенности, что продукт аутентичный и сделан именно в Донбассе.

Примеров, когда воюющие страны выпускают марки, освещая события с диаметрально противоположных позиций, полно. Самый характерный — СССР и Германия во время Великой Отечественной. У обеих сторон были марки обще-пропагандистского характера: «Будь героем», «Бей врага». К слову, наша марка, посвященная 22 июня 1941 года, была выпущена только в августе. По тем временам срок небольшой, но сейчас, конечно, темпы другие. Марки немцев высокого художественного качества и невероятно агрессивные. На них запросто мог быть изображен бомбардировщик, бомбящий город, или танк, расстреливающий дом. У нас ограничивались, как правило, изображением солдата с автоматом или гранатой и надписью «Бей фашистскую гадину!». А вот по полиграфии немцы нас заметно превосходили.

Интересен случай марок, посвященных инаугурации Захарченко: они распространялись закрытым способом, по спецзапросу. Это классический пример спекулятивного выпуска для нужд филателистов и обогащения приближенных. Был похожий пример и в России. В 2008-м выпустили блок, посвященный инаугурации Медведева. Тираж триста штук — явно не для почтовых дел. По сути, это сувенирный листок, а не марка. И распространяли его по своим. Но в каталоги медведевский блок включен, и если ты собираешь хронологию современной России, тебе надо его иметь. А цена, конечно, выросла до небес. Цифры, которые называют на форумах, сопоставимы со стоимостью неплохого автомобиля.

Записал Ян Шенкман

ДНР

Донецкие марки становятся раритетами, даже не успев выйти в свет. Не только из-за политического статуса республики, но и из-за сравнительно небольшого тиража. Многие из них уже исчезли из свободной продажи. Цена на эти раритеты в Москве иногда возрастает в десятки раз. Даже в официальной продаже в РФ свежие марки ДНР стоят в два-три раза дороже, чем в Донецке.

Первая марка ДНР «Гиви и Моторола — Герои Новороссии» была презентована 9 мая 2015 года в присутствии самих персонажей, тогда еще живых. «Гиви» и «Моторола» изображены на фоне флага Новороссии. Дизайн разработан Леонидом Кипарисовым. Номинал марки 14 рублей. Тираж 66 000 экземпляров. Сегодня ее цена поднялась до 350—500 рублей.

Следующей по хронологии стала сцепка марок «Слава Шахтерам». Она состоит из трех марок с изображением памятника «Освободителям Донбасса» и картой Донецкой области. Презентована 30 августа 2015 года. Номинал 24 рубля. Тираж 21 000 экземпляров.

4 ноября 2015-го выпущен ограниченным тиражом блок «Годовщина инаугурации Главы Донецкой Народной Республики». Он не поступал в прямую продажу, выдавался на почте только по особому распоряжению. Блок состоит из четырех марок с изображением Александра Захарченко: «Дебальцево» (номинал — 12 рублей), «Инаугурация» (22 рубля), «Саур-Могила» (14 рублей), «Парад Победы» (номинал — 24 рубля). Тираж всего 400 экземпляров, неудивительно, что подделки стали появляться на рынке сразу после выхода блока.

1 июня 2016 года в Международный день защиты детей «Почта Донбасса» презентовала в центре «Арт-Донбасс» лист художественных марок «Спасибо, доктор Лиза!», посвященный памяти директора «Справедливой помощи» Елизаветы Глинки, погибшей во время авиакатастрофы над Черным морем в декабре 2016-го. Это первая марка, которая была выпущена совместно почтой ДНР и ЛНР. Блок состоит из пяти марок. Номинал — 30 рублей (цена блока 150 рублей). Тираж каждой марки — 20 000 экземпляров.

23 февраля 2017 года выпущен блок «Героям Донецкой Народной Республики посвящается», состоящий из восьми марок с изображением награжденных званием «Героя Донецкой Народной Республики». В качестве фона использовано изображение монумента «Жертвам фашизма», в верхней части блока помещена медаль «Золотая Звезда», в нижней — цитата из фильма «Офицеры»: «Есть такая профессия — Родину защищать».

Блок вышел всего через две недели после гибели Михаила Толстых (позывной «Гиви»). Кроме «Гиви», на марках номиналом 20 рублей помещены изображения и даты жизни погибших командиров ДНР: Романа Ныркова, Константина Костенко, Виталия Захарчука, Арсена Павлова («Моторолы»), Александра Немогая, Олега Гришина, Николая Алферова. Номинал блока — 160 рублей. Тираж — 5000 экземпляров.

Марки ДНР популярны среди филателистов не только России, но и Украины. Правда, на украинских пропускных пунктах их конфискуют. Но те марки, которые все-таки удается провезти контрабандой через КПП, находят спрос в Киеве, где их цена вырастает в несколько раз.

Игорь Бобырев, Донецк — специально для «Новой», фото автора

Украина

В СССР почтовые марки были одним из инструментов, с помощью которых продвигалась идеология и создавались пантеоны героев. Парадокс, но выросшие на советских формах пиара украинские политические элиты уделяли мало внимания филателии. С 1994 года, когда был создан государственный монополист «Укрпочта», маркам как инструменту международного продвижения государства была отведена роль второго плана.

Итак, год 2014-й. Победа Евромайдана, бегство Януковича, аннексия Крыма, провозглашение «ДНР» и «ЛНР» и начало активных военных действий. Становление украинской армии, всплеск волонтерского движения, добровольческие батальоны, сбитый малайзийский «Боинг», бои на Саур-Могиле и начало боев за Донецкий аэропорт.

Все это могло бы найти отображение в филателии. Однако первая марка, связанная с политическими переменами, «Евромайдан 2013—2014» с фотографией революционного Майдана Незалежности, была презентована лишь 22 августа. Номинал — две гривны. Тираж — 233 000 экземпляров.

Следующая марка, уже напрямую посвященная военным действиям, была представлена 5 декабря 2014 года. Название «За честь! За славу! За народ!». С изображением сапера из Каменец-Подольского с позывным «Француз» — Алексея Шинальского, который стал олицетворением образа воина АТО. Как рассказал сам Алексей, после того, как он проснулся знаменитым, ему поменяли позывной с «Француза» на «Марку».

Номинал — две гривны, тираж — 183 000 экземпляров.

9 декабря «Укрпочта» совместно с Министерством обороны и Национальной гвардией выпускает серию конвертов «Героям Слава!» с портретами воинов, погибших в АТО. На первых четырех конвертах — фото погибших в зоне АТО украинских военных, которым присвоено звание Героя Украины: генерал-майор Сергей Кульчицкий, полковник Тарас Сенюк, подполковник Константин Могилко и старший лейтенант Евгений Зеленский.

В 2015 году к первой годовщине Майдана была выпущена почтовая марка работы художника Кости Лавро — «Небесная сотня», презентованная 20 февраля. Номинал — две гривны, тираж — 197 000 экземпляров. Эти марки были напечатаны на оригинальных листах по десять штук. В центре марочного листа размещены имена всех героев «Небесной сотни», погибших на Майдане 20-21 февраля 2014 года.

В мае 2015 года, к первой годовщине аннексии Крыма, «Укрпочта» выпустила серию из четырех почтовых миниатюр, посвященных истории и культуре крымско-татарского народа — «Крымские татары». Как напоминание о том, что Крым — это Украина, а крымские татары — один из многочисленных народов страны. Номинал каждой марки — три гривны. Тираж — 130 000 экземпляров.

25 марта 2016 года «Укрпочта» ввела в оборот две марки, посвященные современному украинскому оружию: «БТР «Дозор-Б» и «Танк «Оплот» (номинал каждой марки — три гривны, тираж — 130 000 экземпляров).

А ко Дню независимости, 23 августа, была пущена в оборот марка «Красота и величие Украины. Луганская область. Луганский железнодорожный вокзал». Притом, что и Луганск, и вокзал находятся под контролем «ЛНР» с 2014 года. Номинал — две гривны сорок копеек, тираж — 130 000 экземпляров.

В 2017-м пока ни одной почтовой марки, связанной с войной на Донбассе и пограничных событиях, выпущено не было. Если не считать марки с портретом победительницы «Евровидения-2016» — крымско-татарской певицы Джамалы.

Список будет неполным, если не упомянуть о так называемых «собственных марках», которые «Укрпочта» выпустила 28 марта 2015 года. Клиент может разместить на точной реплике почтовой марки свое фото, фото знакомых, родных, а также логотип своего бизнеса.

Так вот, в марте 2015 года «Укрпочта» отправила в Россию почтовый лист с изображением тогдашней узницы московского СИЗО «Матросская Тишина» Надежды Савченко, который ей передали в тюремную камеру как знак поддержки украинских почтовиков.

Андрей Капустин, Киев, «Новая», фото автора