На сцене Художественного театра — мглистое, с рваными облаками небо Венеции и черные кривые сваи — причальные столбы гондол. Спектакль Comedie Francaise «Лукреция Борджиа» по беззаветной романтической драме Виктора Гюго, прошедший в Москве на XIII Чеховском фестивале, — и трагедия плаща и шпаги, и высокий образец французской театральной школы.

Лукреция Борджиа (Эльза Лепуавр ) — исчадие самой роскошной из обителей ада, гордая герцогиня Феррарская и дочь папы Римского Александра VI. На ее точеных и выхоленных руках — кровосмешение, раздор братьев Борджиа из-за сестры и гибель одного из них, бесчисленные убийства (от слухов о роковом «яде Лукреции Борджиа» содрогалась вся Италия XVI века), стяжательство, оперирующее городами и крепостями, гордыня, достойная Люцифера…

У Лукреции Борджиа есть даже личный палач в черном кожаном фартуке жреца. И есть необъяснимая точка уязвимости: влюбленность в юного венецианского офицера Дженнаро. Прекрасная дама инкогнито владеет сердцем юноши — тем паче что он вырос без матери, лишь иногда получая письма от знатной дамы, разлученной с сыном злобой людей и рока. Слухи о злодействах Лукреции Борджиа заставляют юного офицера содрогаться: как всех его боевых товарищей, как всякого честного человека. Компания молодых венецианцев (у каждого в семье есть «жертвы Лукреции») уличена в оскорблении герба гордой герцогини. Их ждет смерть.

По законам романтической драмы эти юноши — друзья Дженнаро. А сам он сын Лукреции.

Дени Подалидес, режиссер «Лукреции Борджиа», — сосьетер Comedie Francaise и один из опытнейших ее актеров. Подалидес не впервые участвует в проектах Чеховского фестиваля: «Мещанин во дворянстве» знаменитого парижского театра Bouffes du Nord в его постановке шел в Москве на фестивале 2015 года. Но если «Мещанин во дворянстве» был наряден, как придворный праздник эпохи Людовика XIV, сиял рюшами-бантами-тюрбанами и звенел музыкой Люлли, то в суховатой и страстной, почти минималистской по сцендизайну, пронизанной синим сумеречным светом «Лукреции Борджиа» главное — актеры. Мизансцены, в которых таинственные фигуры в масках кажутся бродячей труппой на привале. И главные герои.

Фото: пресс-служба МТФ им. А.П. Чехова

Лукреция из тех дам, что вырабатываются не сразу: над такой сдержанно-надменной и мнимо простой породой и статью природа и гены трудятся, как над английским газоном, — триста лет. Сам список ее преступлений — словно следствие впитанной с детства безмятежной уверенности в правах сверхчеловека. В 2017 году Эльза Лепуавр получила премию «Мольер» за роль в спектакле Иво ван Хове «Гибель богов». «Лукреция» подтверждает класс ее игры.

Герцог д’Эсте (Эрик Рюф) тоже из небожителей. Но в отличие от Лукреции не отлит из космического льда. Он отлично знает, на ком женат. Прячет любовь к этой женщине — свою необъяснимую точку уязвимости. Прячет прежде всего от нее. Но излечиться не может. И осторожная точность жестов мужа, допущенного наконец к складкам кринолина и коленям жены (в данный момент герцог очень нужен Лукреции), быстрые взгляды ей в глаза, удержанная под камзолом тоска человека, который давно получил от женщины все — и никогда не получит ничего, — страшно и прямо, очень точно сыгранная мистерия любой безответной любви. В сценах Рюфа и «Лукреция» вырастает из романтической драмы в психологический театр высшего класса. Впрочем, у Рюфа в «Лукреции» есть и второе важное амплуа. Он сценограф спектакля.

Черно-белая лаконичная гамма рубах, плащей, кринолинов им под стать. Стильный и емкий минимализм костюмов раскрывает страсти Гюго, не мешает выхватить клинок и заломить руки. Это тем более примечательно, что художник по костюмам спектакля — Кристиан Лакруа. Знаменитый модельер много работает в Comedie Francaise («Лукреция» — его десятая постановка). Выполняя тем самым — наконец-то! — мечту юности: Лакруа хотел быть не кутюрье, а именно что театральным художником…