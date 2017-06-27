«Бабушкины пирожки», откаты и чуть-чуть «Рубин»

Сборная России проиграла очередной турнир. Пусть подготовительный, пусть немного выставочный (хотя и под эгидой ФИФА), но — проиграла. Можно, конечно, употребить и слово, которое ввел в футбольный обиход Константин Зырянов десять лет назад после поражения от Израиля в отборе к Евро-2008. Но Зырянова в сборной давно нет. Как нет Аршавина, Кержакова, Анюкова и других «звезд». С них был абсолютно другой спрос. Поэтому они иногда не проигрывали, а, как известно, «обсирались». А нынешнее поколение «твиттера» (пусть и с теми же Акинфеевым, Жирковым и Самедовым) просто проигрывает. От этого, конечно, общая картина не меняется. Но все-таки.

Сборную сейчас в сотый раз будут критиковать или, как выразился сам Игорь Акинфеев, полоскать. Не те схемы, неправильный настрой, несвоевременные замены и так далее, но что самое главное: эта критика (даже самая конструктивная) не принесет абсолютно никакой пользы. Потому что дело не в промахах шишкиных и кудряшовых. Менять надо не тех, кто не попадает вовремя по мячу (не попадают вовремя так или иначе все), менять надо систему. Прогнившую настолько, что становится страшно. Все дело, как говорилось в одной рекламе, в «волшебных пузырьках».

Расскажу парочку историй. Без имен и фамилий, без названий и адресов. Нет, я не боюсь. Опасаются те, кто поведал кое-какие детали. И я их понимаю. Российский футбол — это «прачечная», бандитский зоопарк и болото, из которого даже барон Мюнхгаузен вряд ли вытащил бы себя за волосы.

Итак. Меня всегда мучил ребус: неужели наши футболисты за свои ужимки и прыжки действительно получают миллионы евро в год? То есть неужели они получают до копейки все те суммы, которые озвучиваются в прессе? И мне посчастливилось спросить об этом человека в теме. Вот что он ответил: «Бывают случаи, когда игроку остается только треть от официальной суммы. А все остальное делится в разных пропорциях на несколько частей». Вопрос: «Эти части уходят агентам и господам, крышующим бизнес?» — «Не только (смеется). Иногда в доле оказываются и тренеры. А вообще вы даже представить не можете, какие люди и на каком уровне подчас имеют процент от «сделок». Лучше и не знать! Поймите простую вещь: наш футбол в принципе существует не ради футбола. Это даже не бизнес. Это воровство под прикрытием».

Эка невидаль? Ну да, человек большой Америки, наверное, не открыл. Хотя в последней его фразе, на мой взгляд, заключены ответы на большинство вопросов. И вот как, скажите, при существующей откатно-распильной системе координат ждать чисто футбольных успехов? Их не может быть в принципе. Да они (успехи) заправилам и не нужны. Почему? Да потому что от количества медалей и кубков (вернее, от их отсутствия) деньги не прекращают течь. Не напрягаются и потерявшие мотивацию побеждать обладатели правильных паспортов, зная, что на хлеб с маслом им «подкинут» в любом случае. И дело тут не в пресловутом лимите на иностранцев, хотя он тоже прикладывает руку к позору. Просто такой вот нынче «бизнес», процветающий вопреки логике и здравому смыслу. И до тех пор, пока «идущие вместе» будут получать за свои «спектакли» во внутреннем первенстве сумасшедшие гонорары, обсуждать тактику и находить просчеты у Черчесова бессмысленно.

История номер два. В одной детской команде играл на левом фланге мальчик. Талантливый и способный. Играл хорошо, тренер был им доволен. И вдруг парнишка перестал попадать в состав. Точнее, на его место коуч стал выпускать новенького. Новенький оказался на порядок слабее, это было ясно даже мамам. А уж ребята и вовсе не понимали, почему неповоротливый Вася (имя изменено), который не в состоянии отдать пару точных пасов за матч, занял позицию техничного и быстрого Пети (имя изменено). На вопрос родителей Пети «почему», тренер выдал следующее: «Вася потенциально сильнее, так как лучше видит поле». А потом родители как-то заметили, что перед тренировками Вася иногда тихонько передает тренеру небольшую корзиночку с пирожками. Родители «потерпевшего» долго думали, но решили опять сходить и спросить, есть ли связь между коврижками и игровым временем? Объяснение тренера, не ставшего особо юлить, повергло в шок: «Вы мне тоже можете что-нибудь испечь. С начинкой. А там посмотрим». Родители прозрели, но в «кулинарный» поединок решили не ввязываться. Вот и продолжает Петя выходить на замену минут за пять до конца. Родители думали сначала перевести ребенка подальше от коррупции, но выяснили, что и в других «академиях» стартовый состав тоже определяют «пирожки».

Какова вероятность, что при такой системе «воспитания» талантов и организации футбола в целом вырастет поколение, не промахивающееся по воротам с пяти метров?

А напоследок диалог двух 11-летних московских мальчишек, который я подслушал на одном из турниров. «Я хочу контракт с «Рубином» подписать, когда вырасту». — «Ты упал, они же лохи полные!» — «Ага. А ты видел, сколько там платят тем, кто на лавке сидит. Как ты (смеется). А я позырил в интернете вчера! Это выгоднее, чем в твоем «Спартаке» (см. таблицу).

Вы по-прежнему считаете, что в провале сборной виноваты Акинфеев и Черчесов?