Три буквы закона

Цензуры у нас в стране нет, а нецензурная брань есть. Хотелось бы немного поразмышлять над этим парадоксом, но отвлекают сразу два события, произошедшие одновременно. Первое: за нецензурную брань на улице Фурманова арестовали на трое суток жителя Старого Оскола. Второе: в Госдуме РФ одобрили законопроект о мелком хулиганстве и, в частности, о наказании за мат в домашних условиях.

Об аресте 37-летнего гражданина К. пресс-служба Старооскольского городского суда Белгородской области сообщила как о некотором достижении органов правопорядка. Так оно и есть: чуть ли не все население страны изъясняется с помощью трех-четырех недостаточно приличных слов, и много ли вы знаете случаев, чтобы кого-то за это отправили за решетку? А тут правовое государство отчего-то встрепенулось…

Вряд ли гражданин К. употреблял на улице Фурманова особо изощренные выражения, какие не услышишь, например, на улице Чапаева. Привычно выразил трезвый человек некие мысли и чувства и, пожалуй, пошел бы домой. И вот тут многие могут сказать: «А нельзя ли наоборот? Сначала пойди домой и уж там выражай свои мысли и чувства». Правильно: сегодня это еще можно. А завтра Госдума может принять подготовленный закон и получай 15 суток за мат «в жилых помещениях».

Кстати, надо бы уточнить: «в жилых помещениях» — это, видимо, в спальне, на кухне, в большой комнате у телевизора, когда наша футбольная сборная играет… А если вышел в сарайчик и покрыл футболистов так, что у соседей огурцы завяли? Это следует учесть в поправках при первом чтении.

Понятно, инициатива думских депутатов (уже решивших остальные наши проблемы) вызывает немало одобрительных откликов. Сквернословие в семьях влечет дурные последствия, и не надо компостировать мозги, объясняя, что мат является неотъемлемой частью русской культуры. Как «Аленушка» Васнецова или «Полет шмеля» Римского-Корсакова. Непонятно другое: каким способом стражи порядка будут проникать на кухни и в спальни? И как оградить гражданина от произвола при применении долгожданного закона? Никакой адвокат не сможет противопоставить что-либо заявлению соседей по подъезду, о том, что из такой-то квартиры до них доносился по вентиляции трехэтажный мат. Ну разве, обратит внимание суда на то, что те живут четырьмя этажами выше.

Одни считают, что создается механизм для вторжения государства в семью. Уличный мат его мало беспокоит, а домашний даст повод. Ну, уронит мужик молоток на ногу и выскажется от души по этому незначительному поводу, и тут кто-то подскажет, что он еще и на митингах протеста что-то кричал, а оштрафовать его тогда не удосужились.

Другие вспоминают аналогичный по духу «закон о шлепках», когда государство долго и бестолково разбиралось, кому из родственников полагается шлепать детей и по какому месту.

Третьи всех успокаивают и утверждают, что закон безжизненный, и пусть принимают — работать он все равно не будет.

На этом фоне обреченно выглядит сообщение сайта города Твери Inform69.ru под заголовком «Тверичанам могут запретить материться дома». Как будто только им. А тверичанам, видимо, больше других хочется.