«Турция — наш южный сосед». Лекция Андрея Зубова

Турция, а до того Османская Империя, с момента своего создания в XIV веке была важнейшим фактором русской жизни, не только политики. Во многом развитие Турции сходно с развитием России и обе они, хотя и очень по-разному, являются наследницами Восточной Римской Империи (Византии).

Турция, покорив Империю, обрела ее плоть — людей и землю, Русь — в православном христианстве и культуре — ее душу. И то и другое наследие не было по-настоящему использовано на пользу наследников.

В ХХ веке обе страны совершили убийственную для их культуры революцию. Большевизм и Кемализм вновь были и очень сходны, и в ряде аспектов очень различны. И сейчас обе страны, и Россия и Турция, находятся и на перепутье своего выбора.

Турция — между имперским религиозным национализмом (Эрдоган), лаицизмом (Кемализм) и духовным возрождением (Фетхуллах Гюлен).

Анализ истории Турции после Первой Мировой войны, «Шесть стрел» Ататюрка, светский Кемализм, идеология Эрдогана и движение «Хизмет етмек» Гюлена стали темой лекции профессора Зубова.