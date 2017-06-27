Для правительства денег нет

Правительству России сейчас самое время сделать предложение о сотрудничестве Алексею Навальному. Политически это, конечно, невозможно, но политически невозможна и ситуация, при которой правительство не может получить информацию о том, сколько денег находится на счетах полностью государственной компании, единственная функция которой — держать на своем балансе акции государства в других крупнейших компаниях и собирать с них дивиденды.

Между тем, как стало известно «Ведомостям», правительство РФ подготовило поручение — обеспечить доступность информации о финансовом состоянии «Роснефтегаза» — держателя государственных пакетов «Роснефти», «Газпрома» и «Интер РАО». Это именно то, чем занимался на старте политической карьеры Алексей Навальный. Но он-то бомбардировал госкомпании запросами и судебными исками, будучи их миноритарным акционером. Правительству же принадлежит 100% «Роснефтегаза». Зачем же нужно специальное поручение, разве недостаточно прав единственного акционера?

Фокус в том, что привилегию быть «черным ящиком» «Роснефтегазу» даровало само правительство. Другое дело, что вряд ли оно это сделало по собственной инициативе. Чтобы вы понимали: председателем совета директоров «Роснефтегаза» работает Игорь Иванович Сечин. А российская реальность такова, что не персона получает деньги и влияние, получив определенный пост, а, напротив, должность наливается мощью и силой, как только ее займет тяжеловес. В возможностях Игоря Ивановича Сечина давно никто не сомневается, а уж после истории с экс-министром экономики Алексеем Улюкаевым открытое оппонирование ему со стороны правительства выглядит невозможным.

Поэтому поручение и сформулировано так скромно: хотя бы узнать, сколько там накопилось денег. О том, чтобы изъять их, например, в бюджет, и речи не идет. Тем более что руководство «Роснефтегаза» и не считает, что дивиденды государственных компаний должны доставаться государству. В комментариях РБК Михаил Леонтьев, официальный представитель «Роснефти» и заодно «Роснефтегаза» завил, что компания создавалась для реализации приоритетных инвестиционных проектов в нефтегазовом секторе и не только.

Кстати, Владимир Путин на большой пресс-конференции в декабре 2016 года высказался в том же ключе: [из средств] «Роснефтегаза» дополнительно финансируются проекты в сфере науки и образования, оттуда же будут направлены деньги на проекты, связанные с авиацией». Деньги «Роснефтегаза» требуются, «когда правительство забывает о том, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание», — уточнил президент.

При такой постановке вопроса правительству, пожалуй, и не стоит знать, сколько денег накоплено «Роснефтегазом». А то оно потратит их на всяческую ерунду, забыв о приоритетах.

Но если отталкиваться от предположения, что это такая специальная секретная заначка, то становится непонятно, почему та же «Роснефть» скупится наполнять ее накануне большой предвыборной кампании. И даже когда президент лично напоминает о приоритетах.

На прошлой неделе Владимир Путин встретился с Игорем Сечиным и попросил его увеличить с 35 до 50% объем дивидендов, которые должна выплатить «Роснефть». Не в федеральный бюджет, кстати, а на счета того же «Роснефтегаза». Но двумя днями позже на общем собрании акционеров «Роснефти» объем дивидендных выплат было решено оставить на прежнем уровне. То есть просьба президента не была услышана.

Все это, как ни крути, не вписывается даже в ту странную логику, в которой существует наш госкапитализм. Компания государственная, но дивиденды государству не платит. «Инвестфонд» президентский, но просьбы президента игнорируются. Поучается, что бенефициар этой конструкции один.

Но тогда в чем ее смысл?