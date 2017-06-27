Балашиха избавилась от свалки и мэра

Мэр Балашихи Евгений Жирков ушел в отставку 27 июня. Это произошло вскоре после того, как на «Прямой линии» Владимира Путина прозвучал вопрос о свалке в городе, которая находится всего в нескольких сотнях метров от жилых домов, часто загорается, а закрыть ее никак не удается. За последние годы фамилия Жиркова не раз фигурировала в череде скандалов, но это не влияло на его политическую карьеру.

Евгений Жирков занимал посты во власти Московской области с 2001 года: сначала он был избран главой городского округа Железнодорожный, через три года стал там мэром, а в 2014 году — главой Балашихи. В 2015 году Балашиху и Железнодорожный объединили в один округ, и местные депутаты выбрали Жиркова мэром.

С 90-х годов Жиркову принадлежала строительная компания «Скопа». В 2011 году «Новая» писала о мэре Железнодорожного, который на тот момент владел «Скопой», предприятием по производству тротуарной плитки, а его жена и дочь зарабатывали на сдаче в аренду недвижимости (№ 76 от 15 июля 2011 года).

Горожане тогда жаловались, что в городе на 120 тысяч человек действует всего несколько детских садов, из-за нехватки врачей и лекарств практически невозможно получить нормальную медицинскую помощь, нет ни одного кинотеатра. В это время мэра видели на автомобиле ценой в 8 млн рублей. Городские активисты объединились в движение «Наш город Железнодорожный» и выяснили, что фирмы, связанные с Жирковым, скупали городскую недвижимость по бросовым ценам: например, в 2005 году фирма «Алина», принадлежавшая жене мэра и семье его знакомого Валерия Смирнова, выиграла аукцион администрации и получила здание на 363,4 кв. м. по цене 484 рубля за метр!

Жёны Жиркова и Смирнова владели несколькими десятками фирм в Балашихе. Активистка движения «Наш город Железнодорожный» Наталья Осипова рассказывала «Дождю», что в близких отношениях с Жирковым и Смирновым находился бывший глава РУБОПа Балашихи Виктор Степанов, который затем стал заместителем Жиркова. Как писали СМИ, в 2010 году в Балашихе задержали банду киллеров из Пензы, которые убивали местных бизнесменов, и выяснилось, что заказчик работал в одной из компаний Жиркова.

В 2015 году на выборы городских депутатов Балашихи приехал десант наблюдателей, в том числе из Москвы. Они зафиксировали нарушения и вбросы, и тогдашнему главе Избиркома Московской области Иреку Вильданову пришлось оправдываться в эфире Первого канала, объясняя скандал происками «иностранных агентов». На тех выборах наблюдателя Станислава Позднякова прямо около УИКа избили, когда он зафиксировал попытку вброса. В больнице Позднякову удалили селезенку.

В октябре 2016 года прокуратура Московской области начала проверку в отношении мэра и подконтрольных ему компаний: силовики заподозрили злоупотребления при организации городских тендеров.

В конце года несколько чиновников администрации Балашихи были задержаны, прокуратура возбудила уголовное дело о получении взятки. Руководитель отдела рекламы администрации Илья Лежнев, по словам пресс-секретаря МВД Ирины Волк, «вымогал у предпринимателя 500 тысяч рублей в месяц за общее покровительство и непрепятствование в осуществлении бизнеса».

Впрочем, об этих скандалах было известно главным образом в Балашихе, а вот о мусорном полигоне Кучино узнала вся страна. Свалка в отработанном глиняном карьере существует в Балашихе с 1964 года, туда свозится мусор со всего Подмосковья, а в 2015 году рядом с ней построили жилые дома. По данным ТАСС, площадь полигона — больше 50 га, и ежегодно он принимал до 600 тысяч тонн отходов.

15 июня во время «Прямой линии» с президентом жительница Балашихи Елена Михайленко пожаловалась Владимиру Путину: «В черте города, в 200 метрах от детсадов и поликлиник, находится самая большая в Подмосковье свалка. Это нарушение 89 Федерального закона. Ежедневно на полигоне происходят возгорания, невозможно дышать. Это невыносимо. Мы обращались во многие инстанции, но всегда получали отписки».

После «Прямой линии» на полигон Кучино приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев, а уже 23 июня власти отчитались, что полигон закрыт. Правда, для этого понадобилась силовая поддержка ФСБ.

В политическом смысле Жирков — не та фигура, которая годится в качестве «сакральной жертвы» для истории, ставшей федеральной. Гораздо вероятнее ситуация, при которой потерей бизнеса остались недовольны деловые партнеры бывшего мэра.

Мы будем следить за развитием событий.