Будем не проще

На одном пространстве — Новом Пространстве Театра Наций — организаторы соединили материалы, связанные с созданием великого фильма «Андрей Рублев», и произведения потрясающего художника, одного из столпов нонконформизма Дмитрия Плавинского. Дуэт получился тем более удивительный, что герои не были знакомы и никогда не встречались.

Для начала о магии чисел. Это важно, потому что все совпало. Выставка посвящена сразу нескольким юбилейным датам — 85-летию со дня рождения Андрея Тарковского, 80-летию со дня рождения Дмитрия Плавинского, кроме того, полвека назад на экраны вышел «Рублев» (1967). Выставка родилась на междисциплинарном поле благодаря творческой энергии сотрудников музея Анатолия Зверева (Музей АZ), фонда «Два Андрея» и Нового Пространства Театра Наций.

И все-таки вопрос — почему всемирно известный кинорежиссер и выдающийся художник, известный знатокам и ценителям, оказались в одном пространстве — нуждается в комментарии. Они почти ровесники, люди одного поколения. Вот еще одно выразительное совпадение: съемки «Андрея Рублева» проходили в Изборске, Суздале и Владимире, примерно в это же время Дмитрий Плавинский путешествовал по Русскому Северу и работал в церкви в Изборске. Не случайно же художники выбирали одни и те же места, в этом тоже есть мотив сближения, родства. Но главное, что их объединяет, — измерение метафизическое. Тогда, на излете оттепели, их размышления о смысле существования, предназначении человека развивались в одном направлении. Во времена, когда бытие сводилось к быту, во времена, когда жизнь, в том числе и духовная, намеренно упрощалась, они намеренно искали в жизни сложность, непростоту простых вещей, усложняли обыденное, отказывались от очевидного. Поэтому графические фантазии Дмитрия Плавинского — деревья, прорастающие сквозь храмы, святые, буквально растворенные в природе, образы, сотканные из мельчайших элементов мироздания, фантастическим образом напоминают кадры из «Андрея Рублева». Это не только чисто визуальное созвучие, но что гораздо важнее — мировоззренческое. Потребность в самоидентификации, поиски Бога, духовные поиски с вектором — вглубь, в себя, в историю, вся та вдохновляющая на творчество рефлексия, которая помогала не задохнуться в условиях надвигающегося застоя.

Экспозиция сделана так, что зритель не сумеет пройти по залам ровным шагом пассивного наблюдателя, он неизбежно окажется вовлеченным в процесс поисков. Для того чтобы замысел полностью реализовался, есть даже схема, по которой следует передвигаться по выставке.

На первом этаже «Путь», документальная преамбула — подробные биографии героев и всевозможная фактография: цитаты о творчестве, фотографии. Поднимаемся выше, тут «Отпечаток памяти» — живопись и графика Дмитрия Плавинского. Рядом объемная мультимедийная инсталляция, объединяющая двух художников: зал «Памяти», зал медитации. В цокольном этаже «Страсти по Андрею» — архивные материалы, многие обнародованы впервые, фрагменты рабочих записей, фото- и видеолетопись съемочного процесса. Авторы проекта говорят, что эта часть выставки может стать ядром будущего музея Андрея Тарковского.

Клариса Пульсон —

специально для «Новой»

Выставка открыта до 20 июля