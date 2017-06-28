«Таврида» требует жертв

253 километра, 4 полосы с рукавами для съезда, стоимость — 139 миллиардов рублей. Это проект новой федеральной трассы «Таврида», которая пройдет через весь Крымский полуостров, соединив Керчь с Севастополем.

Строительство трассы правительство России анонсировало еще в июле 2016 года. И уже тогда к проекту появились вопросы: 549,5 млн рублей за километр — не многовато ли? Чиновники из крымского минтранса объяснили такую стоимость новой технологией укладки дорожного полотна. «Дорога будет сделана методом холодного ресайклинга. Это голландская технология, при которой вместо традиционного щебня используется перемолотый грунт».

Гражданские активисты, в том числе и работавшие ранее в правительстве Крыма, отмечали: обоснование высокой стоимости трассы следует искать в компании-подрядчике ЗАО «ВАД», которая принадлежит Валерию Абрамову и Виктору Перевалову. «ВАД» в 2014 году входила в список «королей госзаказа» (по версии Forbes), а ее владельцев называют «людьми Ротенбергов» (сами Ротенберги реализуют другой крымский мегапроект — Керченский мост).

Спустя почти год после анонсирования строительства трассы, работы по ее возведению начались де-факто. И тут вопросы появились уже не у СМИ и борцов с коррупцией, а у простых крымчан. Оказалось, что их земли подлежат срочному изъятию, а дома — сносу, что на излюбленных местах отдыха начнется промышленная добыча щебня и песка, что могут пострадать знаменитые крымские виноградники.

Корреспондент «Новой» проехал от Керчи до Севастополя по местам, которые зацепила «Таврида».

Когда строить новый дом?

Село Совхозное под Симферополем удивляет контрастами. Неприметные мазанки перемежаются с шикарными особняками, а через дорогу от особняков пасутся козы. Из соседних дворов выезжают «Жигули» и Camry, и обе едут сквозь густой запах навоза, который вскоре сменится запахом полевых цветов. Итишина…

Такая идиллия в Совхозном — до поры. Через год сюда приедут бульдозеры, заберут у села 24 дома и оставят по себе 4 полосы «Тавриды». По подсчетам строителей, мимо села ежедневно будут проезжать до 43 000 автомобилей.

— У вас здесь дорогу будут строить? — окликаю бредущего по улице Айовой школьника в футболке с трафаретом «Армия России».

— Да, но мой дом сносить не будут. Это вам на Грушевую надо, — показывает пальцем. — Сначала и нас хотели сносить, но потом проект изменили, так что мы счастливы.

На Грушевой долго стучусь в ворота двухэтажного коттеджа. На улицу выходит мужчина в расстегнутой рубахе.

— О «Тавриде» пишете? Тут пиши не пиши, все равно снесут. Государственное дело такое.

Владимир рассказывает, что о сносе домов жителям Совхозного стало известно 30 ноября прошлого года на встрече с главой республики.

— На встрече объяснили, что оптимальный вариант прохождения трассы именно такой: через наше село со сносом наших домов. Пообещали компенсации, причем Аксенов заверил, что они будут даже выше рыночной стоимости. Правда, до сих пор ничего конкретного.

Это Владимира настораживает.

К Владимиру подходит сосед Александр. Его дом тоже снесут.

— Я с 2000 года в Совхозном. Свой коттедж строил девять лет. Покидать его будет очень трудно, тем более что пока совсем непонятно, куда переезжаем. Говорят, есть какие-то участки в районе Симферопольской ГРЭС — но хотим ли мы туда?

Большинство жителей Совхозного, утверждает Александр, категорически против переселения.

— Мы очень надеемся, что будут новые встречи с Аксеновым, что с нами будут обсуждать каждую деталь. Полагаются денежные компенсации — платите денежные компенсации, полагаются участки — дайте участки, если кто-то хочет в квартиры переехать — дайте квартиры. Если обманут — пойдем в суд. Хотя я в это не верю: все-таки у России после сочинской Олимпиады есть опыт переселения людей.

В Совмине Крыма «Новой газете» пояснили, что вопрос о расселении жителей села Совхозное, как и других сел, пока прорабатывается, и говорить о конкретных вариантах действительно рано. Когда планируется сносить дома, тоже неизвестно, но трассу нужно ввести в эксплуатацию к декабрю 2018 года — тогда же будет сдан Керченский мост.

Чиновники передали редакции перечень земельных участков и объектов, подлежащих изъятию. Всего 100 позиций. В минтрансе Крыма при этом отметили, что в список могут быть внесены изменения.

Карьерный рост

«С сентября 2016 года жители долины реки Западный Булганак ведут активную борьбу против карьеров вблизи своих поселений. Организовали два больших собрания с участием местной и республиканской власти, где высказали свой протест против разработки карьеров возле жилых домов. Собрали более 4000 подписей местных жителей, которые подтвердили свое несогласие жить на загрязненной карьерами территории. Да! Мы против разрушения нашей природы. Да! Мы против загрязнения водоемов. И никакая грандиозная стройка века не имеет права относить нас к людям второго сорта. Что нам еще сделать, чтобы вы нас услышали?» — это выдержка из открытого письма жителей девяти сел Симферопольского района в правительство Крыма. Они просят главу республики Сергея Аксенова приехать к ним и пообщаться, так как «очередные шаблонные отписки чиновников» им «не нужны».

— О том, что здесь будут карьеры, мы узнали в сентябре прошлого года. В местной газете «Сельский труженик» опубликовали маленькую заметку: в районе нашего сельского поселения будут добывать гравий для строительства трассы «Таврида», — с жительницей села Лекарственное Юлией Стус мы едем по холмам близ заказника «Плачущая скала». — Выяснили, что холмы, перед которыми стоят наши села, буквально сровняют с землей.

Юлия объясняет: холмы для Лекарственного и соседних сел — не просто красивый элемент ландшафта.

— Они защищают нас от степных ветров. Кроме того, если их убрать, в селах вообще исчезнет вода. Ее и сейчас-то подают на три часа в день, а если не будет холмов — может пересохнуть река Западный Булганак.

Свои слова Стус подтверждает экологической экспертизой.

«Разработка крупного месторождения стройматериалов чревата угрозами изменения климата, загрязнения территории, ухудшения условий для устойчивого воспроизводства поверхностных и подземных вод в бассейне реки Западный Булганак», — говорится в экспертном заключении крымской республиканской организации «Экология и мир».

— Конечно, дело не только в воде, — объясняет другая активистка, Оксана Кобина. — В нашей местности ветер постоянно дует со стороны холмов. Если здесь начнется добыча гравия, вся пыль будет лететь в наши окна, мы будем ею дышать.

Депутат Пожарского сельского совета Алексей Ломакин рассказал «Новой», что 24 мая 2017 года сельсовет единогласно принял решение не поддерживать разработку карьеров, но как это повлияет на решение вопроса — сказать затрудняется.

Сейчас жители Лекарственного и близлежащих сел хотят добиться от крымских властей проведения общественных слушаний по вопросу открытия гравийных карьеров. Но в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма и о возможном уничтожении реки Западный Булганак, и о необходимости диалога с жителями — другое мнение.

«Жителям Пожарского сельского поселения неоднократно сообщалось, что основанием возникновения права пользования участками недр является принятое в соответствии с законодательством субъекта РФ решение органа государственной власти субъекта РФ.

Лицензия на пользование недрами выдана ООО «Явр» с целью разведки и добычи гравийно-галечных пород Кольчугинского месторождения <…>.

Проект разработки Кольчугинского месторождения рассмотрен и согласован Территориальной комиссией по разработке месторождений полезных ископаемых министерства экологии.

<…> Разработка Кольчугинского месторождения не окажет отрицательного влияния на экологическое состояние атмосферного воздуха и гидрогеологическую ситуацию в районе.

Несмотря на такой ответ, жители Лекарственного все еще надеются, что их услышат, а если нет — готовы действовать радикально.

— Мы не против строительства трассы «Таврида». Но если наши холмы начнут раскапывать, — ляжем под экскаваторы, — говорит Юлия Стус.

Археология впереди бульдозеров

Добывать ископаемые для строительства «Тавриды» будут не только в Симферопольском районе.

21 апреля руководитель Артезианской археологической экспедиции, ведущей раскопки древнего города Артезиан под Керчью, Николай Винокуров написал на своей странице в «ВКонтакте»: «Наплевав на мнение научного сообщества и местных жителей, ГУП «Крымгеология» приступает без археологического исследования территории урочища Артезиан к разработке карьеров для песка. Удивительное дело — местный песок, как показала независимая экспертиза, не соответствует ГОСТам, а его собираются поставлять на трассу «Таврида». Долго ли она после этого простоит?».

Попасть на раскопки Артезиана — дело непростое. От Керчи надо ехать в село Чистополье, куда автобусы ходят три раза в день. Затем — несколько километров пешком по полю.

Николай Винокуров встречает меня у экспедиционного шатра.

— Копают сразу на нескольких участках общей площадью 8 гектаров, — рассказывает Винокуров. — 30 лет работаю на раскопках Артезиана, и вот такой подарок к юбилею. Сейчас вопрос только один: выходим мы на договорные отношения с руководителями карьеров или нет? Согласно 73-му Федеральному закону, археологические работы на территории заповедников должны предшествовать остальным изысканиям. Здесь, на территории Керченского полуострова, очень плотная система расположения древних поселений. От эпохи энеолита до XIX века включительно. Здесь селились греки, фракийцы, иранцы. Во время раскопок мы находим надписи на греческом языке.

Карьеры, по словам Винокурова, находятся «в самом сердце» царской хоры.

— Наша цель — провести там археологические исследования и дать заключение: есть ли на месте карьеров ценные артефакты. Мы готовы приступить к работам сразу, как будут заключены договоры на исследования. Если там ничего ценного нет, то наша работа не займет более двух-трех недель, если есть — разговор будет совсем другой, потому что никаких карьеров на месте, например, древнего городища быть не может. Причем мы уже точно знаем, что в результате разработки карьеров был поврежден некрополь и срезан курган, которые уже находятся под охраной как памятники культурного наследия. Кто будет нести за это ответственность?

С Винокуровым солидарны в Восточно-крымском историко-археологическом музее-заповеднике.

ГБУ РК «Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник» направлял многочисленные обращения в правительственные органы о необходимости спасти археологическое наследие Восточного Крыма, запретить карьерные разработки по добыче песка. Запретить проект, опасный своими негативными экологическими, гуманитарными, политическими и имиджевыми последствиями, — сообщили «Новой» в пресс-службе музея. — Нами была заказана независимая экспертиза песка, которая показала несоответствие его качества нуждам дорожного строительства. Использование его на строительстве трассы «Таврида» повлечет за собой необратимые последствия. В настоящее время к северо-западу от городища и некрополя Артезиан идет стихийная добыча песка из нелегальных карьеров. Идут вскрышные работы с глубинным бурением на территории, где расположено несколько курганных групп (с насыпями высотой до 2 метров), античная дорога, эллинистическое селище и грунтовый некрополь. Уникальному памятнику археологии — городищу и некрополю Артезиан, нанесен серьезный ущерб, который предстоит оценить специалистам. Работы сегодня продолжаются — учитывая плотность расположения памятников на территории Ленинского района, список утрат, скорее всего, будет продолжен».

В министерстве экологии и природных ресурсов Крыма на этот счет другое мнение.

— Новые месторождения сократят транспортные расходы и уменьшат нагрузку по транспортировке материалов по существующим автомобильным дорогам, — заявил министр экологии Геннадий Нараев. — Поэтому необходимо найти консенсус с жителями близлежащих поселений, археологами и недропользователями, который позволит оперативно решать спорные вопросы.

Заместитель министра Алексей Яценко и вовсе отрицает, что добыча песка ведется на территории, которая может быть интересна археологам.

— Городище и некрополь Артезиан не входят в границы участка недр, предоставленного в пользование госпредприятию, и античное поселение Артезиан не попадает под разработку карьера.

Виноградники изымут бесплатно

В начале марта крымские СМИ сообщили: хозяева виноградников не получат компенсаций за плантации, по которым пройдет трасса «Таврида». Виноградники, согласно действующему законодательству, не являются недвижимым имуществом, а потому крымским виноделам предложено их перенести.

Как рассказала «Новой газете» председатель совета Крымского бюро винограда и вина Янина Павленко, под угрозой изъятия оказались виноградники завода шампанских вин «Золотая балка». На самом предприятии эту информацию назвали преждевременной.

— У нас еще нет окончательных подтверждений, — сказала «Новой» PR-менеджер завода Юлия Толмачева.

Один из работников завода на условиях анонимности сообщил, что «вопрос решается на уровне руководства предприятия и правительства Севастополя».

— Если виноградники будут изыматься, то это будет несколько гектаров в районе Сапун-горы. Виноградари видят два выхода из сложившейся ситуации: признать виноградники недвижимым имуществом и идти на изъятие с компенсацией либо добиваться внесения нормы о выделении земли под виноград и другие многолетние насаждения по особой процедуре, без аукциона, за счет чего можно будет впоследствии получить новые земли.

Всего, по информации собеседников «Новой газеты», под строительство трассы «Таврида» у крымских винодельческих предприятий может быть изъято до 160 гектаров. Ни в правительстве Крыма, ни в правительстве Севастополя это не комментируют.

Под текст

На федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года» предусмотрено 738,1 млрд рублей. В рамках программы запланировано строительство и реконструкция более 400 объектов на полуострове. Вот некоторые из них:

Мост через Керченский пролив

Бюджет: 228 млрд рублей

Исполнитель: «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга

Стадия готовности: Рабочее движение по мосту планируется открыть в декабре 2018 года, полностью сдать объект — в июне 2019-го.

Энергомост в Крым

Бюджет: 47 млрд рублей

Исполнитель: «Российское энергетическое агентство». Подрядчик — дочерняя компания «Россетей» — ОАО «ЦИУС ЕЭС».

Стадия готовности: сдан в эксплуатацию.

Объездная дорога Симферополя на участке Дубки—Левадки

Бюджет: 6,14 млрд рублей

Исполнитель: «Сибавтобан» из Новосибирска. Заказчик работ — ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Стадия готовности: строительство было начато в феврале 2017 года. Проектный срок завершения строительства — конец августа 2018-го.

Реставрационные работы в Бахчисарайском историко-культурном и археологическом заповеднике

Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин сообщил, что необходимо провести противоаварийные работы, так как «было даже предписание МЧС». Бюджет составил 148 млн рублей. По словам вице-премьера, в целом на реставрацию «Ханского дворца» нужно 1,6 млрд рублей.

Формирование комфортной городской среды

В апреле стало известно, что 400 млн рублей выделено Крыму для благоустройства парков и скверов, а также внутридомовых площадок. Половина этих денег пойдет на благоустройство столицы респуб­лики — Симферополя.

Развитие спортивной уличной инфраструктуры

В июне на заседании регионального форума ОНФ «Форум действий. Крым» в Ялте Владимир Путин пообещал, что из федерального бюджета дополнительно будет выделено 500 млн рублей.