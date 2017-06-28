В Совфеде задумались о блокировке иностранных русскоязычных СМИ

Недавно появившаяся в Совете Федерации комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России выступила с первой инициативой: сенаторы задумались о возможности блокировки зарубежных СМИ, вещающих на Россию, за нарушение законов.

Председатель временной комиссии Андрей Климов предложил создать законодательную базу, которая позволит регулировать русскоязычные СМИ, имеющие аудиторию на территории России, даже если они зарегистрированы за рубежом. Согласно задумке, зарубежные русскоязычные СМИ могут обязать отчитываться по своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах. Кроме того, как рассказал Климов, Минюст может получить право проводить расследования, чтобы выяснить источники финансирования таких изданий. В случае отказа изданий делиться информацией, Роскомнадзор будет иметь полномочия их заблокировать.

О каких именно нарушениях идет речь, пока не ясно. Также остается непонятным, идет ли речь только о СМИ, зарегистрированных за рубежом (например, Meduza, «Настоящее время»), или также об иностранных изданиях, зарегистрированных в России. Теоретически от такой инициативы могли бы пострадать «Русская служба Би-би-си», «Голос Америки», «Радио свобода», Deutsche Welle и другие.

В разговоре с «Новой газетой» сенатор Андрей Климов объяснил, что в России пока только обсуждаются возможные подходы к данной проблеме, а в США уже внесли на рассмотрение законопроект, который «носит враждебный характер» по отношению к конкретному СМИ — Russia Today.

«Мы же конкретные СМИ не называем, а думаем о любых медиа, которые могут стать инструментом решения политических задач других стран. Я исхожу из презумпции невиновности. На данный момент наша задача — рассмотреть проблему, а затем приступить к разработке законокпроекта, где все моменты будут прописаны», — рассказал он.

При этом парламентарий не уточнил, о каких нарушениях закона может идти речь.

«Существует проблема. Она заключается в том, что СМИ могут быть использованы для размывания российского университета. Не важно, как они нарушают закон, важно это остановить», — добавил он.

В комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, где весной обсуждали влияние американских СМИ на политические процессы в России, пообещали внимательно рассмотреть предложение сенаторов.

«Поднимаемые сенаторами вопросы также активно обсуждались в Госдуме, в частности, в ходе расширенного заседания нашего комитета, где обсуждалось соблюдение американскими редакциями, распространяющими информацию на российской территории, отечественного законодательства о выборах, а также финансирование зарубежных СМИ, работающих на российскую аудиторию. Эта тема в том числе звучала на недавнем закрытом пленарном заседании с участием директора ФСБ Александра Бортникова», — рассказал «Новой газете» председатель комитета Леонид Левин.

Депутат добавил, что главными при рассмотрении подобных инициатив являются вопросы технической реализации тех требований, которые выдвигают сенаторы, а также возможности правоприменения.

Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин в беседе с «Новой» заявил, что самого законопроекта не видел, а «слухи обсуждать не собирается».

«Если такой законопроект появится на бумаге, мы его посмотрим и выскажем свое мнение», — сказал он.

В Кремле тоже не стали предметно говорить о блокировке иностранных СМИ, но сразу подчеркнули, что подобные инициативы нуждаются в самой детальной проработке по линии всех ведомств.

Мария Епифанова, главный редактор «Новая газета Балтия»: «Нас это не может касаться, так как в инициативе речь идет о СМИ, вещающих на Россию. Наш сайт зарегистрирован на иностранно домене, но и вещаем мы на Прибалтику. Мы не боремся за российскую аудиторию, наша аудитория — 2 млн русскоязычных, которые живут в странах Балтии, и 90% наших новостей касаются международных тем».