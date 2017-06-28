«Способ обращения с реальностью в шизофренизирующемся мире». Лекция Даниила Хломова

С нарастающей сложностью и множественной расщепленностью человеческого общества люди пытаются справляться «по-старинке», пограничным способом, разделяя все на «плохое» и «хорошее». В шизофренезирующемся мире такой способ обращаться с реальностью приводит нас в «болота» депрессии и ресентимента.

Надо выходить за рамки «нормальности», а это страшно, — люди, в основном, инстинктивно боятся сумасшествия. Но психологические особенности больных шизофренией могут нас многому научить, потому что это, чаще всего — попытка приспособиться к сложным внешним и внутренним обстоятельствам и не потерять совсем ориентировки.

Например, они обладают такой способностью: актуализировать скрытые, латентные свойства предметов и смыслы ситуаций. Те, кто преодолевают барьер страха ненормальности, сохраняя критичность, — становятся более свободными и творческими людьми.

Как нам немного сойти с ума? Что взять с собой в «безумное путешествие», а что оставить? Об этом рассказывает психолог, гештальттерапевт, директор программы «Московский Гештальт Институт», президент Общества практикующих психологов «Гештальт Подход», президент Ассоциации русскоязычных гештальт Институтов Даниил Хломов.