Третий день ожидания вердикта по делу об убийстве Немцова. Фото дня

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Общество
13:54 29 июня 2017
Влад Докшин
фотокорреспондент
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Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Теги:
суды
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немцов
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