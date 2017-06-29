Новая газета

29 июня

«Русский рок и русская власть». Лекция Александра Кушнира

Сюжеты

Третий день ожидания вердикта по делу об убийстве Немцова. Фото дня

Присяжные колеблются с решением, а журналисты играют в мафию у здания суда

Общество

Влад Докшинфотокорреспондент

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

 

Теги:
суды, немцов
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