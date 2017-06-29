Папа, сын и бюджетные крохи

Во вторник стало известно, что аппарат правительства ответил партии «Яблоко» на запрос о наличии конфликта интересов в назначении молодого менеджера Алексея Рогозина вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в марте и гендиректором ОАО «Ил» в мае. Хотя наше правительство владеет авиационным комплексом имени Ильюшина и ОАК, а папа молодого таланта, вице-премьер Дмитрий Олегович, который уж год курирует авиационную отрасль, куда они входят, правительство конфликта интересов в этой истории не нашло. Нет в этой истории возможности сговора, когда родня и близкие люди могут помогать друг другу в бизнесе, работе или карьере с использованием должностей.

Россия со времен Петра I и Екатерины II пытается внедрить мировые практики борьбы с такими безобразиями. Ныне учреждена целая процедура. И в этом случае перспективный сын должен был сообщить при назначении: мой папа, он всей отрасли папа. Правительство «Яблоку» как раз сообщило — признание состоялось, все по правилам, отстаньте от нас.

По всем имеющимся на сегодня фактам и документам процедуру поломали аж в трех местах. Дело кончилось чистосердечным признанием Алексея Рогозина, тогда как по замыслу все этим только начинается. О конфликте интересов в связи с назначением в ОАК Рогозин не уведомлял, проверка в аппарате не проводилась, окончательное решение Президиум Совета РФ при президенте по противодействию коррупции не принимал.

Есть ли опасность семейной коррупции, когда папа возглавляет военно-промышленную комиссию, главный орган, формирующий гособоронзаказ (в этом году более 1 триллиона рублей), а сын бьется за заказы для крупнейшего оборонного холдинга? Они ведь в семейном кругу на диване и с калькулятором могут это обсудить. Правительство считает, что опасности нет.

Тут столкнулось два исторических подхода к контролю над расходом казенных денег. Сын Дмитрия Рогозина в оборонном комплексе действительно не новичок, смолоду еще винтовки делал, потом порох, следил за имуществом в Минобороны. Кто, как не он? У нас же с XV века считается, что родня у своих не ворует, или мало ворует, или ворует много, зато она родня, как видим, плюсов много. Это форма контроля в условиях полного недоверия всем вне семьи или клана.

Со времен Просвещения Европа развивает другой, выношенный столетней практикой подход: свои воруют больше и чаще, а чужих легче контролировать. Для этого есть другие чужие, со своими интересами. Это формула недоверия природе человека. Ни в России, ни на Украине этот способ пока не работает. Потому что у нас чужие бегут договариваться с родными немедленно по вступлении в контролирующую должность.

Допустим, антикоррупционная процедура была соблюдена, вопрос исследован, и заключение правительства поступило в ведомство с внушительным названием Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции для подведения итогов. Там собрались мужественные бойцы, многократно доказавшие свою принципиальность, несгибаемость, независимость: Барщевский, Медведев (папа над папой Рогозиным), Зорькин, Бастрыкин, Кучерена, министр юстиции и председатель Верховного суда, Нарышкин, почетный гражданин Петрозаводска Нургалиев, Чайка и Степашин.

Считается, что эти надежные люди сами не воруют и другим не дают. Правда, включенный в состав Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции указом Президента Российской Федерации № 683 поэт Улюкаев ныне сидит под арестом за то, что взял взятку в 2 млн долларов прямо в здании «Роснефти». Ну, по крайней мере, так утверждает его коллега по Совету при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, глава ФСБ Российской Федерации Александр Васильевич Бортников, подчиненные которого брали Улюкаева. И я не нашел подтверждений, что бывший министр экономического развития Российской Федерации уволен из Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.

Если эти люди дрогнут и скажут, что нет конфликта интересов между Рогозиными, вся моя надежда на члена Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, авторитетного члена Общественной палаты Российской Федерации Галину Окорокову, бывшего главного бухгалтера Старобелицкого сельпо Конышевского района Курской области.