«Может, и мне послушать депутатов?»

Константин Фокин у администрации Ступино. Фото: личная страница в Facebook

Житель Ступина Константин Фокин пришел на заседание совета местного самоуправления — послушать депутатов. Депутаты потребовали, чтобы гражданин удалился из зала заседаний. «С таких инцидентов начинаются оранжевые революции, а потом гражданская война!», «Он на нас наплевал и сидит здесь», «Либо мы вызываем полицию, либо прекращаем заседание», — возмущались представители местной власти. Видео, на котором депутаты тщетно требуют, чтобы гражданин удалился, широко разошлось в интернете с таким комментарием пользователей: «Может, и мне тоже депутатов послушать сходить?»

Чтобы отстоять свое право слушать, что говорят депутаты, Фокин обратился в Ступинский районный суд с требованием признать неправомерным отказ депутатов гражданину «с улицы» присутствовать на заседании. Ступинский суд удовлетворил его иск. А 28 июня Московский областной суд оставил в силе решение районного суда.

Константин Фокин — частный предприниматель. Первый раз он пришел на заседание местного совета в ноябре прошлого года. Пришел с конкретной целью — послушать депутатов, чтобы понять, с кем из них можно поговорить о его проблеме. Фокин хотел вложить деньги в сельскую школу, чтобы открыть там творческую мастерскую. С его точки зрения, сельские школы по сравнению с городскими получают недостаточно государственных денег:

— Это был частный интерес к конкретной проблеме, — говорит Фокин. — Я отправлял заявления, чтобы присутствовать на заседании, но дважды получил отказ, а потом мне просто перестали отвечать. Я пришел, занял свободное место, а потом меня стали выгонять. На заседание я приходил восемь раз в течение полугода. Последний раз на входе охранники повалили меня и пару раз ударили ногами. Сейчас для меня борьба за право присутствовать на совещаниях — это своего рода предпринимательский проект в общественной сфере. Я вижу задачу, которую нужно решить: показать всем пример, как на самом деле должно быть.

В суде Фокина поддержал независимый муниципальный депутат Ступина Николай Кузнецов. Он был единственным из депутатского совета, кто занял сторону предпринимателя. Остальные — 19 членов «Единой России» — выступили «против».

— У гражданина есть установленное Конституцией право присутствовать на всех открытых заседаниях органов местного самоуправления, — говорит Кузнецов. — Мне кажется, это очень интересная тема, не привязанная конкретно к Ступину. Этот частный случай входит в федеральную повестку: имеет ли гражданин такое право? Многие ведь о таком праве даже не догадывались — чтобы любому «с улицы» просто прийти и послушать депутатов.

Представитель ответчика, то есть совета депутатов, Наталья Кепова в суде общаться с журналистами отказалась. «Новая газета» пыталась связаться с народными избранниками, которые присутствовали на заседаниях, когда удаляли Фокина, но трижды получила отказ в комментарии.

Кузнецов сказал «Новой», что в совете депутатов такое решение суда ждали и уже подготовились к тому, как его обойти:

— Чтобы все равно не пускать на свои совещания жителей, они планируют установить на первом этаже администрации большие мониторы, на которых будет в прямом эфире транслироваться заседание. Я еще три года назад предлагал делать записи заседаний — меня никто не слушал. Но сейчас в совете решили, что запись будет проходить только в режиме онлайн, чтобы потом в интернете это не распространялось. Пойдут ли они против решения суда? Они просто будут использовать эту ситуацию как правовую неопределенность. Они говорят: «Мол, вы же не придете в Государственную думу и не сядете на свободное место». Так и здесь: формально «присутствие» будет соблюдено.