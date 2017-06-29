Государство в России никак СМИ не контролирует. Эти слова Владимира Путина, сказанные им в фильме Оливера Стоуна, можно было бы взять в качестве эпиграфа к истории, рассказанной журналистом Романом Супером на телеканале РБК. Собственно, и сам Оливер Стоун, не будь он так очарован своим героем, легко мог бы привести не один десяток примеров, опровергающих это оптимистичное утверждение президента России. Но не стал этого делать, поверив ему на слово. Да и неловко, действительно, ловить первое лицо России, мягко говоря, на несоответствии его слов и реального состояния дел.

Роман Супер, кстати, вынужденный несколько лет назад уйти вместе с Марианной Максимовской с канала РЕН ТВ (их программа «Неделя» не вписалась в его новую программную политику), в то же самое время, когда Стоун и Путин дружески общались на Первом канале, представил на канале РБК фильм про Аркадия Майофиса — владельца и основателя крупнейшего в Сибири медиахолдинга, куда входил и легендарный томский канал ТВ2. Почему легендарный? А попробуйте найти еще один такой региональный канал, который за 25 лет существования завоевал бы 24 статуэтки «ТЭФИ» — в ту пору прекрасную эта высшая телевизионная награда кое-чего стоила, и за обладание ею всерьез боролись сильнейшие вещатели страны.

А в 53 года Аркадию Майофису пришлось отказаться от профессии, прежних интересов и даже Родины и начать новую жизнь. В Израиле, где по меткому выражению Романа Супера, Майофис решил на сей раз продавать не зрелища, а хлеб. И что в этом такого, спросите вы? Не он первый, не он последний отправляется на свою историческую родину в поисках лучшей жизни.

А вот и не так. У Аркадия Майофиса и в России до поры до времени была та самая «лучшая жизнь». Любимое дело. Признание зрителей. Профессиональный успех. Успех коммерческий — стоимость его медиахолдинга в период расцвета доходила до 15 миллионов долларов.

Принцип, который положил Майофис со товарищи в основу деятельности компании ТВ2, звучал по нынешним временам слишком наивно и излишне романтично: «Мы делаем телевидение для людей». И ведь делали: журналистские расследования, репортажи, помогающие людям жить и выживать. Интервью с интересными зрителям героями — Горбачевым, Немцовым, Ходорковским, Солженицыным… Новости были их профессией, и томичи любили и ценили свою телекомпанию, поэтому когда случилась беда, вышли на митинги в ее защиту, невзирая на лютый сибирский мороз.

Сегодня Аркадий Майофис рассказывает о случившемся почти спокойно. Но по-прежнему недоумевает: «С электоральной точки зрения мы не представляли никакого интереса. Но мы подавали дурной пример другим нашим коллегам — почему нам можно, а им нет?»

Вначале сломался фидер — техническое устройство, соединяющее передатчик с антенной. «Ждите, чиним», — пообещали государственные службы, ответственные за технику. Потом компания ТВ2 получила уведомление от Роскомнадзора, что она будет наказана за приостановку вещания (по техническим, заметьте, и не зависящим от нее причинам). Потом пришла пора продлевать лицензию на вещание, которую обычно продлевали автоматически, а тут вот взяли да не продлили.

Маленькая (в масштабах страны) независимая телекомпания пришлась не по нраву новому губернатору, и ничье заступничество ее не спасло.

1 января 2015 года журналисты в своем эфире попрощались с любимым городом и дорогими телезрителями, а вскоре Аркадий Майофис уехал в Израиль, где начал создавать с нуля новый бизнес, придумав делать съедобные сувениры, открывающие миру вкус Израиля: финиковую пасту, халву и прочие сладкие «вкусности», которые до него там никто не делал. «Я не могу заниматься тем, что меня не вдохновляет, — признается он в интервью Роману Суперу. — Я нацелен на результат. Я вижу цель. Главное, чтобы мне не мешали».

«Герои РБК» — так называется цикл программ Романа Супера: о тех, кто сделал в России успешный бизнес и сумел остаться человеком, о тех, кто создает то, чем мы пользуемся каждый день. Вот только родная страна мало ценит таких людей, бесконечно ставя им рогатки и препоны и словно специально выталкивая за свои пределы.

Да и сам канал РБК, на котором выходят остроактуальные программы Станислава Кучера, Родиона Чепеля, Павла Селина и Юлии Панкратовой, совершенно, ну то есть абсолютно неконтролируемый Кремлем (тут можно было бы поставить смайлик), сегодня находится в зоне риска, поскольку его владелец Михаил Прохоров (тоже совершенно добровольно) вынужден был продать акции бизнесмену Григорию Березкину. А смена хозяев, как показывает печальный опыт других компаний, редко приводит к чему-то хорошему.

Из медиахолдинга РБК уже вынуждена была год назад уйти (ну совершенно без всякого повода, если не считать таковым публикацию о панамских офшорах) прежняя команда во главе с шеф-редактором Елизаветой Осетинской, уехавшей учиться в Америку. А на днях она заявила, что остается работать в университете Беркли, где будет заниматься расследовательской журналистикой, связанной с Россией.

На это, в общем-то, вполне частное заявление неожиданно страстно откликнулся канал «Россия 24», посвятивший Осетинской и ее выбору пятиминутный сюжет, в котором автор Екатерина Ефимова и четверо каких-то неведомых миру экспертов заклеймили позором «людей, готовых работать против своей собственной страны» — да еще на деньги фондов, которые спят и видят как побольнее ущучить и унизить Россию.

И таким ядом и такой ненавистью был пропитан весь этот сюжет, что невольно закрадывалось подозрение: его создатели просто завидуют своим свободным коллегам, востребованным всюду, где бы они ни очутились. И ни слова о том, почему Осетинская год назад вынуждена была оставить успешный и процветающий РБК. Потому как это не вписывается в их концепцию: только отщепенцы и предатели Родины могут польститься на заокеанские посулы и гонорары. Не то что мы, патриоты. Мы просто так, задаром, Родину любим и служим ей верой и правдой, и она отвечает нам взаимностью.

И со СМИ все у нас прекрасно. Вон даже президент намедни это сказал. Никакого контроля. То есть вообще.