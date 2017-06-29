Мать российского пленного Агеева пыталась узнать судьбу сына в военкомате. Фото 18+

Мать Виктора Агеева, плененного на Украине, обратилась в Алтайское отделение партии «Яблоко» с просьбой помочь выяснить судьбу сына.

Обращение Прошу оказать содействие в освобождении моего сына Агеева Виктора Александровича, 1995 г.р., который уехал 18 марта, с его слов, по контракту служить в г.Батайск, в одну из частей Ростовской области. Оттуда он несколько раз звонил, с частотой раз в неделю. Последний раз звонил 30 мая с номера <...>. При этом он ничего не говорил, что собирается расторгать контракт. Он был доволен новой службой, прислал приказ о присвоении очередного воинского звания ефрейтор. Приказ № 866 от 4.05.2017г. В последствии, 27 июня, ко мне обратились журналисты ВВС и от них я узнала, что мой сын был взят в плен, 24 июня на территории Украины. Я обращалась в район военкомат, в краевой военкомат для разъяснения, но никаких разъяснений. Прошу оказать содействие в установлении причин, как он оказался там, в условиях содержания в следственных учреждениях Украины, возможности связаться с ним по телефону, интернет и т.д., в освобождении и возвращении домой.

Обращение депутата Бориса Вишневского к Министру обороны РФ.

Украинская армия провела спецоперацию на линии соприкосновения в Луганской области

В понедельник Русская служба Би-би-си сообщила, что российский контрактник Виктор Агеев, 1995 года рождения, попал в Луганской области в плен к украинским военным. Эту информацию изданию подтвердили источники в Минобороны Украины. Кроме того, мать, Светлана Агеева, узнала документы сына на фотографиях, которые Би-би-си предоставили источники.

По данным Русской службы Би-би-си, разведчик Агеев попал в плен 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной «Луганской народной республики» (ЛНР).

Как отметили в Би-би-си, о поступлении на контрактную службу Агеев сообщил в соцсети «ВКонтакте», где был зарегистрирован под другим именем. Кроме этого, в «Одноклассниках» он опубликовал несколько фотографий с символикой военной разведки, а также несколько своих фото на позициях с оружием и без опознавательных знаков. Бывшие сослуживцы Агеева рассказали Би-би-си, что в 2015–2016 годы он проходил срочную службу в Новочеркасске Ростовской области в полку связи, а после увольнения «пошел служить на контракт в военную разведку».

По словам матери, Агеев подписал контракт 18 марта 2017 года. Новым местом службы стал Батайск Ростовской области. Опять же по данным Би-би-си, там расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ.

Власти России неоднократно утверждали, что российские военнослужащие не принимают участия в боевых действиях на востоке Украины. И в этом случае Минобороны заявило: «Согласно учетным данным Минобороны России, Виктор Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы России является вымыслом украинских пропагандистов».

Надо сказать, что и данные украинских источников относительно боестолкновения, результатом которого, в частности, стало пленение Агеева, отличаются противоречивостью. В частности, в посте в фейсбуке редактор издания «Цензор» Юрий Бутусов написал: «Вражеский патруль уничтожен ножами — 93-я бригада выполняет Минские соглашения на Бахмутской трассе <…> 24 июня воины 20-го мотопехотного батальона обнаружили разведывательную группу противника, которая осуществляла разведку наших позиций. Обнаружив противника и используя фактор внезапности, бойцы 20-го батальона холодным оружием уничтожили двух наемников, а четверых захватили в плен».

В то же время командир 93-й ОМБр ВСУ полковник Владислав Клочков в официальном сообщении заявил, что «24 июня разведывательная группа разведывательной роты 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной террористической организации «ЛНР» под руководством кадрового российского офицера капитана Щербы Александра Александровича (позывной «Алекс»), который, кроме того, исполнял обязанности инструктора разведроты, с целью проведения диверсионно-разведывательных мероприятий выдвинулась из района села Желобок в глубину позиций 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Эти намерения были своевременно обнаружены подразделениями нашей воинской части. Обойдя врага и имея тактическое преимущество, наши военнослужащие предложили противнику сложить оружие без боя, гарантируя жизнь и безопасность. Командир группы и снайпер осуществили попытку вооруженного сопротивления и были ликвидированы в ближнем огневом бою, но не ножами, топорами или копьями, как подали это отдельные СМИ. Остальные — сапер, снайпер и два пулеметчики задержаны. Один из них — 22-летний гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края».

Из этого сообщения остается неясным, каким образом была установлена личность капитана Щербы и его принадлежность к российской армии, если он был убит, и его тело осталось на поле боя.

В «ЛНР» подтверждают факт боестолкновения, гибели двух военнослужащих и пленения еще четырех человек. При этом принадлежность Агеева к российской армии отрицается. Как заявил «официальный представитель Народной милиции ЛНР» Андрей Марочко, «военнослужащий Народной милиции, ефрейтор Виктор Агеев, который на данный момент находится в плену, добровольно вступил в ряды Народной милиции ЛНР».

Видео с пресс-конференции военного руководства «ЛНР» по ссылке и кадры с места боестолкновения. 18+

Источники «Новой газеты» называют имена других пленных, помимо Агеева. Это — уроженцы Северодонецка (Луганская область) Даниил Гладков и Андрей Стоянов, а также уроженец Луганска Богдан Венгер. Имена погибших в ходе пресс-конференции озвучил судмедэксперт Денис Мусин. По его словам, «26 июня в стахановском отделении судебно-медицинской экспертизы проводилось исследование тел двух военнослужащих. Щербы Александра Александровича, 1978 г.р., Супонина Александра Андреевича, 1999 г.р. При исследовании трупа Щербы были установлены следующие телесные повреждения: множественные кровоподтеки и ссадины головы, туловища и конечностей, переломы костей лицевого скелета, перелом левого плеча, три колото-резаных ранения груди, 12 пулевых ранений туловища и конечностей. У военнослужащего Супонина Александра Андреевича были установлены телесные повреждения в виде множественных кровоподтеков и ссадин головы, туловища и конечностей, переломов ребер с обеих сторон, пулевого ранения живота, огнестрельного пулевого ранения грудной клетки, а также огнестрельных пулевых ранений в области головы, два в левой височной области и одно затылочной области. Все повреждения являются прижизненными, отсюда вывод, что люди испытывали мучения и истязания во время причинения им телесных повреждений».

Результаты судмедэкспертизы противоречат версии о гибели в результате боестолкновения и скорее свидетельствуют в пользу того, что Щерба и Супонин подверглись пыткам в ходе допроса. Источники «Новой газеты» также обращают внимание на то, что убитые и пленные не представляли собой ДРГ, а находились в дежурстве на опорно-наблюдательном пункте. Характерно, что среди четырех пленных только Агеев был в военной форме, остальные были одеты кто во что горазд: синяя футболка и черные штаны, шорты и майка, камуфляжные штаны и черная футболка. Кроме того, вооружены они были, помимо личного стрелкового оружия, пулеметом, винтовкой СВД, гранатометом СПГ. Такое вооружение подходит не для ведения диверсионно-разведывательных действий, а как раз для охраны опорно-наблюдательного пункта.

Таким образом, по версии наших источников, бойцам ВСУ удалось разоружить и взять в плен группу противника на опорно-наблюдательном пункте, причем не под Желобком, а под Знаменкой (это другой населенный пункт в Славяносербском районе).

Причиной обострения ситуации в серой зоне между ВСУ и позициями «Народной милиции ЛНР» могло стать то обстоятельство, что 3 июня в ходе боестолкновения пропал без вести полковник Нацгвардии Украины Александр Бойко. Ни одна из сторон не подтверждает факт его пленения, однако если он действительно жив и находится на территории «ЛНР», возможно, будут проведены переговоры об обмене его на военнослужащих, попавших в плен 24 июня.

Служба информации