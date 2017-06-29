Могильщику права – от правоведов

Иосиф Сталин неожиданно внес раздор в среду юристов: видные профессора права отказались сотрудничать с Московским государственным юридическим университетом (МГЮА) после того, как университет восстановил памятную табличку в честь Сталина. Адвокат Генри Резник заявил, что прекращает чтение лекций в университете, кафедра конституционного и административного права Высшей школы экономики отказалась принимать участие в мероприятиях МГЮА. Возмутились и студенты университета, и сторонние наблюдатели: петиция за снятие таблички за 5 дней набрала более 8 тысяч подписей.

Вопрос профессиональной этики

Новость о том, что в МГЮА восстановили сталинскую табличку, появилась в конце прошлой недели. Ее прикрепили на стене центральной аудитории, на табличке «уведомление»: 17 июня 1924 года Сталин выступал в этом зале с лекцией. Табличка старая — ее установили в 1949 году, но после смерти вождя сняли. Теперь вернули.

Первым возмутился адвокат Генри Резник: 26 июня он написал в блоге на «Эхе Москвы»: «Традиции сталинской «социалистической законности» до сих пор не можем преодолеть. Сталин — это антиправо. И в честь могильщика ПРАВА — главной ценности современной цивилизации — памятная доска устанавливается в храме юридической науки. Нет, увольте. Это край. Из числа профессоров МГЮА выбываю».

Руководство университета через пресс-службу прокомментировало уход Резника: «Мемориальная доска с упоминанием о выступлении в первом зале Университета в 1924 году И.В. Сталина была установлена в соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР. Университет уважает позицию Генри Марковича Резника, не желая при этом вступать с ним в полемику. Уход никак не скажется на учебном процессе, поскольку он занимал 0,1 ставки профессора».

Резника поддержал профессор Российской школы частного права, бывший начальник управления частного права Высшего арбитражного суда Роман Бевзенко. «К сожалению, МГЮА в последний год отличилась не только этой табличкой, — сказал он «Новой». — Не так давно ученый совет МГЮА подготовил заключение для Высшей аттестационной комиссии о том, что одна замечательная докторская диссертация по гражданскому праву не заслуживает того, чтобы принести ее автору докторскую степень потому, что автор ссылается на иностранных авторов в ущерб российской литературе. Это очень и очень тревожный знак. Я для себя решил еще после истории с той диссертацией — с МГЮА сотрудничать больше вообще не буду ни при каких обстоятельствах».

Вскоре к бойкоту присоединились эксперты из Высшей школы экономики. 27 июня профессора кафедры конституционного и административного права ВШЭ приняли решение прекратить всякое профессиональное взаимодействие с МГЮА — об этом поздно вечером сообщил в фэйсбуке заместитель заведующего кафедрой Илья Шаблинский. Он опубликовал текст письма от имени зав. кафедрой Михаила Краснова руководству МГЮА:

«Уважаемый Виктор Владимирович! На днях нас поразило известие о том, что в здании МГЮА им. О.Е. Кутафина повешена мемориальная доска, посвященная выступлению Сталина. Мы — коллектив кафедры конституционного и административного права НИУ «Высшая школа экономики» — не собираемся давать оценки этому и просто хотим заявить, что пока эта доска висит в здании МГЮА, ни один сотрудник кафедры не будет участвовать в научных и иных мероприятиях, проводимых Академией. От имени коллектива кафедры М.А.Краснов»

В разговоре с «Новой» Михаил Краснов подтвердил, что отправил такое письмо, и заявил о неприемлемости даже обсуждения вопроса об увековечивании Сталина. «Комментировать тут нечего, потому что дискуссии по поводу или в отношении Антихриста — это первый шаг навстречу Антихристу. По-библейски, это предтеча Антихриста — почти любой диктатор является предтечей Антихриста. Я человек верующий, поэтому я такими категориями оперирую», — сказал Краснов «Новой».

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Доктор юридических наук Елена Лукьянова считает, что отказ от взаимодействия с МГЮА в этой ситуации — принципиальный вопрос формирования профессиональной этики юристов. «Зачем это сделала МГЮА, я не понимаю, кто их похвалит за это — не понимаю. Если бы был жив Олег Кутафин (основатель МГЮА, один из авторов российской Конституции — Ред.), он бы не сделал этого, даже если бы ему приказали».

- Я рад, что большинство известных русских юристов высказались крайне негативно по поводу восстановления доски, — говорит Роман Бевзенко. — Довод о том, что это, мол, история, я категорически не приемлю. Если бы она висела там все время — наверное, да, это была бы история. Но ведь ее демонтировали в хрущевские времена, а сейчас — видимо, чувствуя гибким позвоночником тенденции и политические ветры, кто-то из хозчасти академии решил показать всем, что и они за крепкую руку и единого лидера. Все те юристы, кого я уважаю как профессионалов и нравственных авторитетов, публично и резко осудили восстановление чествования Сталина в стенах юридического образовательного заведения.

Однако не все юридическое сообщество продемонстрировало солидарность. Основные вузы и экспертные центры для юристов в России — это собственно МГЮА, ВШЭ и МГУ. Юрфак МГУ пока воздержался от каких-либо заявлений. «Новая» обратилась к декану Александру Голиченкову через его помощницу с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответа мы не получили.

«Гражданская активность юридического сообщества не настолько велика, чтобы ожидать массового отказа других вузов сотрудничать с МГЮА, — считает Артем Карапетов, профессор ВШЭ и Юридического института «М-Логос». — Да и неправильно это: студенты страдать, я думаю, не должны. Демонстрация гражданской позиции учеными, представителями других вузов, если люди будут активно критиковать такие символы воскрешения сталинской эпохи — достаточно эффективный инструмент. Может, руководство МГЮА не передумает, но это было бы уроком для тех, кто захочет последовать этому неудачному примеру».

«Это антиреклама для университета»

Сейчас на Change.org собрано более 8400 подписей за снятие таблички — петиция опубликована пять дней назад. Параллельно существует вторая петиция, составленная, кстати, одним из студентов, за сохранение таблички, но там пока не набралось и двухсот подписей.

«Новая» связалась со студентами МГЮА. Второкурсник Давид Юмашев говорит, что он «однозначно против». «Нам, студентам МГЮА, с самого первого курса, начиная с семинаров по теории государства и права и конституционному праву, рассказывают об ужасах тоталитаризма и о фиктивности конституции 1936 года, о несоблюдении при ней прав и свобод человека, о прелестях демократии и нынешней Конституции. Установка памятной доски Сталину в стенах нашей Академии попросту противоречит смысловой направленности преподаваемого нам материала хотя бы по вышеуказанным дисциплинам.

Подумайте, каково будет потомкам жертв сталинских репрессий, обучающихся у нас в Академии, в том числе некоторым представителям чеченского, крымско-татарского и еврейского этносов, чьи семьи были подвергнуты при Сталине депортации/дискриминации, сидеть на лекционной неделе в зале с памятной доской, несущей имя преступника, ответственного за вышеперечисленные преступления? Я понимаю, что Уголовный Закон обратную силу не имеет, но, реабилитировать человека, издававшего преступные приказы, восхвалять его и ставить ему памятные доски, по моему мнению, как минимум, аморально. Установка доски довольно сильно может отразиться на рейтинге нашей Alma mater».

Илья Аверьянов, студент 4-й курса, не согласен с такой оценкой. Он создал ту самую петицию за сохранение таблички на Change.org. «Сталин — это часть отечественной истории, а её необходимо помнить и знать. Ведь дело в том, что эта табличка не несёт никакого оценочного характера, — считает Аверьянов. — Поскольку Сталин — личность известная, то и наличие таблички в вузе считаю уместным. Если вы спрашиваете мое личное мнение по поводу И.В. Сталина, то давайте смотреть исключительно на факты: было ли ущемление прав граждан? Да. Были ли великие стройки, победа во Второй мировой войне? Да. Так что если в целом оценивать результат, которого страна добилась за время его правления, то я считаю, что это определенно большая победа великого народа и его правителя. Тема личности, она такая, неоднозначная, ведь сохранилось немало исторических документов отражающих именно личность Сталина с положительной стороны».

«По Москве много табличек висит: «здесь жил/ел/пил Вася». С другой стороны, пугает некое возрождение культа личности данного персонажа, — говорит студентка магистратуры Наталья, попросившая не называть ее фамилию. — Не было бы вопросов, если бы, допустим, табличка висела всегда и никогда не снималась. Но спустя столько лет вешать ее обратно — это уже бред. Все новости последних дней о МГЮА и табличке — это антиреклама для университета, тем более сейчас, когда начинается прием документов. Мое мнение: спустя столько лет нецелесообразно вешать такого рода вещи».