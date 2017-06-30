«Группы смерти» — год спустя

Единый Всероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8 800 2000-122. ВАЖНО Пусть эта ссылка будет всегда под рукой —

vk.com/tvoya_territoria —

онлайн-линия экстренной психологической помощи детям и подросткам фонда «Твоя территория».

Время работы — с 15.00 до 03.00.

Хронология

16 мая 2016 года вышла публикация «Новой газеты» «Группы смерти» о том, как в социальных сетях планомерно и систематически склоняют детей и подростков к суициду. Еще до публикации мы передали все имеющиеся у нас материалы в правоохранительные органы. После чего Следственный комитет РФ потребовал от местных управлений проанализировать все уголовные дела, возбужденные по фактам детских самоубийств. Тогда же в Санкт-Петербурге началось расследование деятельности на тот момент неустановленных администраторов подростковых групп в социальных сетях.

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Чуть ли не через день после выхода этой публикации социальная сеть «ВКонтакте», заблокировав ряд опасных групп, разместила на их месте ссылку на онлайн-линию психологической помощи благотворительного фонда «Твоя территория». Именно тогда количество обращений подростков за помощью возросло настолько, что «пришлось серьезно расширить штат», рассказывала в интервью «Новой» директор этого фонда — психолог Екатерина Федорова.

Екатерина Федорова объяснила: «Есть ребята, которые уже выполняли какие-то задания «групп смерти», и чаще всего они говорят о том, что не хотят жить. Сообщают дети об этом в разных формах, опытные консультанты, работая с ними, видят, что есть две категории попавших под влияние этого циничного и преступного сообщества. Те, у кого подстрекательства к суициду падают на очень благодатную почву, так как они живут в ситуации долговременных, непереносимых и травмирующих обстоятельств, и те, кто выполнял задания «групп смерти» просто из любопытства, из-за подростковой самоуверенности, тяги к чему-то опасному… Мы — служба психологической помощи, и у нас есть правило конфиденциальности информации. Но мы можем раскрывать эти данные с согласия самого обратившегося, если есть реальная угроза жизни. И у нас есть случай совместного предотвращения массового суицида».

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В августе 2016 года родители погибших детей объединились в общественную организацию «Спасение детей от киберпреступлений». Вокруг них сформировались три волонтерские группы, которые пытаются спасти детей, устанавливая их личности в соцсетях, пытаясь связаться с их родителями и местными правоохранительными органами. И спасенные дети есть — из числа тех, кто уже начал выполнять опасные задания «групп смерти».

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В первой публикации «Новой», в частности, рассказывалось о действиях одного из «кураторов» групп под ником Лис. В ноябре 2016 года Лис — Филипп Будейкин — был задержан, а впоследствии арестован. Ему предъявлено обвинение по статье 110 УК РФ — «доведение до самоубийства»

Тогда же ведущий это первое уголовное дело по доведению до суицида с помощью Сети начальник отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Антон Брейдо дал «Новой газете» интервью о подробностях расследования (см. публикацию «Новой» «Биомусор» от 12 декабря 2016). Он, в частности, рассказал, что удалось «вычленить 15 эпизодов гибели детей из разных городов России», а также о том, что в уголовное дело вошли показания девочки из сибирского городка, выжившей при попытке суицида.

«Школьница в группе Лиса стала выполнять какие-то задачи, задания. <…> Получила приглашение в закрытые группы, чаты, открытые в ночное время, когда в 4 часа 20 минут нужно проснуться… Девочка рассказывает: темень, все спят, она встает по будильнику и сразу — за гаджет. Начинается просмотр видеороликов — выйти из чата нельзя, иначе выгонят, исключат — смотреть обязаны… Мелькают фотографии… разбившихся детей, кровь… Это сопровождается очень тревожной музыкой, психоделической — неприятно, тяжело. Плюс на звуковой дорожке душераздирающие детские крики, плач, визг каких-то животных… Как будто все живое истязают… И девочка рассказывает: мне от этих видеороликов становилось плохо, хотелось что-то сделать с собой или с кем-то — уничтожить, убить. Просто физически тяжело становилось. Она пишет в чате: «Мне что-то плохо стало, я выйду» — и сразу же на нее администратор рявкал: «Только попробуй…»

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В феврале 2017 года еще одна школьница, на этот раз из Астраханской области, смогла дать показания — она была из числа тех детей из разных городов России, которым куратором была назначена дата массового суицида на 17 мая 2016 года (то есть на следующий день после нашей первой публикации). Местным сотрудникам УФСБ удалось оперативно найти и отговорить девочку буквально на пороге назначенного времени.

Также в феврале 2017 года смертельно опасная игра «Синий кит» вырвалась в Инстаграм, а «ВКонтакте» фиксировалась невероятно активная атака ботов, заводились страницы с уже известными тематическими хеш­тегами, и больше на этих страницах ничего не происходило. Об этом в интервью «Новой» сообщили представители руководства «ВКонтакте».

В марте 2017 года в редакцию начали обращаться коллеги из западных стран. Тогда же выяснилось, что игра пришла и в Фейсбук. Об этом сообщили журналисты Алиас Торт Мануэль (Испанская ТВ 3, Телевидение для Каталонии) и Франсиско Эстевес из Португалии, а также журналисты популярной в Италии телепередачи Le Iene («Гиены»), показавшие сюжет о «группах смерти». Все они провели собственные журналистские расследования в своих странах и выяснили, что в Португалии (на момент нашей с ними встречи) погибло 7 подростков, в Испании — 8. В Италии полиция опубликовала 10 июня 2017 года данные о детских суицидах — открыто 170 уголовных дел, в 6% случаев была найдена прямая связь с игрой «Синий кит». Журналисты из Германии, Великобритании и Франции, где, к счастью, не было жертв, тем не менее подробно рассказывали о возможной опасности, так как, по их словам, «общество должно быть предупреждено».

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3 мая 2017 года основатель Фейсбука Марк Цукерберг написал, что сильно обеспокоен тем, что в его социальной сети были опубликованы трансляции убийств и самоубийств и что для него это что-то «душераздирающее». Цукерберг добавил: для того чтобы «построить безопасное сообщество», надо бороться с нежелательным контентом. К штату, который справлялся с этой задачей прежде — а их было 4500 человек, — он предложил прибавить еще 3000 специалистов, которые будут оперативно просматривать отчеты и жалобы пользователей сети. Марк Цукерберг уточнил, что увеличение числа сотрудников позволит «улучшить работу над удалением контента, который мы запрещаем, по типу разжигания ненависти и эксплуатации детей». И добавил: «На минувшей неделе сотрудники Facebook получили отчет о том, что один из пользователей собирается устроить онлайн-трансляцию самоубийства. Мы немедленно связались с правоохранительными органами, благодаря чему инцидент удалось предотвратить <…> ранее нам так не везло».

6 июня 2017 года в Москве был задержан второй подозреваемый «куратор» «групп смерти» — 26-летний Илья Сидоров. В его группе было более 30 подростков. О нем рассказала следователям школьница из Челябинской области, предпринявшая попытку суицида. Врачам, к счастью, удалось ее спасти. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый этапирован в город, где пострадала девочка.

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7 июня президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за создание так называемых «групп смерти» в интернете, призывающих несовершеннолетних к совершению суицида (документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации).

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14 июня, по информации ТАСС, полученной от пресс-службы Следственного комитета РФ: «Главным следственным управлением СК РФ по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Филиппа Будейкина, зарегистрированного в социальной сети под псевдонимом Филипп Лис, обвиняемого по ст. 110 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства и покушение на него». По данным следствия, Будейкин в апреле-мае 2016 года в Москве и Московской области в социальной сети «ВКонтакте» пропагандировал среди несовершеннолетних суициды и склонял подростков к их совершению. Следователями установлено, что он склонял 15-летнюю жительницу Астрахани к суициду. Однако сотрудники правоохранительных органов убедили школьницу отказаться от совершения самоубийства. Также, по данным следствия, злоумышленник довел до самоубийства школьницу 2000 года рождения, которая 3 июня 2016 года в Тюменской области пыталась совершить самоубийство, но ее жизнь удалось спасти медикам. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения. Центральным аппаратом Следственного комитета в рамках расследования уголовного дела по подобным фактам продолжается работа по установлению других лиц, подстрекавших в социальных сетях подростков к совершению самоубийств».

Последние слова

В., 15 лет, город Магнитогорск — из переписки «ВКонтакте» за три дня до гибели: «Я 10-го не уйду, потому что мама и папа день рождения было… я не смогу уйти». В последние часы из переписки там же:

В.: все пошел

Филд Кейт (страница уже удалена, в переписке представлялся девушкой. — Ред.): все обещают сделать и не могут. Уже один раз обещал, не сделал.

Со слов матери (фамилия известна редакции), 13 февраля 2016 года мальчик найден повешенным на чердаке дома, в котором жил. Мама успела заскринить его страницу в соцсетях.

Д., 16 лет, город Рязань. За два часа до смерти: «я тебя люблю заставили… это игра не игра не пойму» (из смс-переписки с одноклассником, предоставлено отцом. По факту гибели возбуждено уголовное дело). Д. скончалась в машине скорой по дороге в больницу, момент гибели зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Школьник, предположительно 14 лет, регион — Кузбасс. За день до смерти: «Я не хочу умирать, но задание нужно выполнить». (По информации издания «Сибирский вестник», ребенок погиб.)

Экспертиза

В сентябре 2016 года «Новая газета» обратилась в Федеральный департамент независимой судебной экспертизы (Санкт-Петербург) с просьбой дать заключение по контенту, размещенному в нескольких «группах смерти», администратором которых был Филипп Будейкин (Лис). Мы уже публиковали краткий фрагмент экспертизы — ответы экспертов на поставленные вопросы. Сегодня знакомим вас с фрагментами смысловой части экспертизы.

В исследовании приняли участие: специалист-психолог и специалист-педагог, кандидат психологических наук, доцент кафедры практической психологии Н.В. Троицкая; специалист-лингвист и специалист-социолог, кандидат социологических наук, магистр филологии Ю.А. Гончарова; специалист-религиовед, кандидат философских наук, магистр филологии А.Ю. Рахманин.

На поставленные перед специалистами вопросы мы получили вот такие ответы.

«<…> Применялись ли участниками <…> какие-либо методики/методы/приемы/манипулятивные технологии психологического воздействия в отношении кого-либо из коммуникантов?

<…> Применялись: манипулятивная технология нейролингвистического программирования (по схеме: рапорт–присоединение–введение психики адресата в состояние повышенной внушаемости–ведение), специальные риторические приемы в аргументировании, способ неспецифического внушения путем воздействия художественными образами.

<…> Результаты анализа содержания аудиовидеофайлов, представленных на исследование, показали следующее. Сюжеты, запечатленные в файлах «F57_ модератор. Mp4», «F57_участники Mp4», содержат сцены самоубийств и подготовки к самоубийствам различными способами <…>. Общая экспрессивно-эмоциональная оценка сюжетов <…> — призыв к смерти <…> формирование на бессознательном уровне установки (готовности) умереть <…>, обучение способам самоубийства через демонстрацию примеров, опыта других людей.

В кадрах следующих видеосюжетов, зафиксированных в файлах <…> содержатся изображения разрубленных и изувеченных человеческих тел, человеческих тел с отрубленными конечностями, а также отрубленные человеческие головы <…>, разлагающаяся человеческая плоть <…>, обнаженные дети (мальчики, предположительно 13–15 лет).

Общая экспрессивно-эмоциональная оценка содержания видеосюжетов, зафиксированная в файлах <…> — подавленность, безысходность <…>; снижение порогов чувствительности сознания человека к восприятию <…> саморазрушения, к смерти путем самоубийства. <…> Также аудиофайл «F57_участники (9) Mp4» содержит сцены каннибализма и кровавого самоистязания, расстрелов людей, как военными, так и людьми в гражданских одеждах, как в полевых условиях, так и на улицах населенных пунктов.

Общая экспрессивно-эмоциональная оценка содержания <…> — нагнетание ужаса, [ощущения] катастрофы и беспомощности.

<…> В анализируемых видеосюжетах за счет такой характеристики, как период колебания активного внимания, возможно усиление психологического эффекта от воздействия изображаемых сцен на сознание и когнитивные функции (внимание, память), мотивационные структуры (бессознательные установки) реципиента (адресата). В видеофильме, зафиксированном в файле «F57_участники (11) Mp4», в период длительностью 200 секунд показано 17 сцен самоубийств. Известно, что период колебания активного внимания — 5–12 секунд (по Н.Н. Ланге).

Периодичность показа сцен самоубийства — каждые 11 секунд. То есть в каждый отрезок времени, пока внимание адресата активно, он видит смерть путем самоубийства. Манера речи, тон голоса, фразы — суггестивны, внушающие; низкие тона звуков музыки способны при определенных условиях — психического состояния в момент просмотра, личной установки в момент просмотра и других индивидуально-психических особенностей, окружения, обстановки — ввести в транс, усыпить, подавить волю <…>.

<…> Так, например, текст речи в видеофильме, зафиксированном в файле «F57 _участники (11) Mp4», включает все признаки речевых воздействий типа «психического программирования». Низкий бархатный мужской баритон, который традиционно в практике гипнотерапии считают наилучшим тоном голоса для проведения сеансов гипноза <…>, с проникновенной, убеждающей и внушающей интонацией произносит следующие слова: «Ты можешь понять (повтор три раза)… Ты знаешь, страдаешь и беспокоишься… Я чувствую… Но ты должен успокоиться… Я хочу умереть и покончить с этим…» Далее в сопровождении однообразно завывающей, тоскливой музыки транслируются сцены самоубийства различных людей различными способами.

В видеофильме используются: <…> символы — «F57», «F58» (названия групп. — Ред.); надписи — фразы устрашающего содержания, например: «Эти дети мертвы».

Используются световые и звуковые эффекты — вспышки, нечеловеческий вой, усиливающиеся звуки сирены. Кадры сопровождаются тяжелой однообразной музыкой <…>».

В декабре 2016 года руководитель отдела модерации «ВКонтакте» Иван Корнеев и пресс-секретарь компании Евгений Красников так ответили на наш вопрос:

— А если в переписке подросткам показывают видео, перенасыщенное эпизодами разнообразных наглядных способов суицида, убийств животных, и все это сопровождается низкочастотной музыкой с душераздирающими фоновыми криками?

И.К.: Если мы видим такой контент, то блокируем моментально, без вопросов. Но понимаете, если кто-то загружает видео, и никто не жалуется, откуда мы можем знать о том, что это происходит? У нас есть автоматическое реагирование системы на хештеги, но на визуально происходящее — нет. Технологии пока до этого еще не дошли, но уже близки к этому.

Так что пока так — увидели подобный контент — нажимайте кнопку «Пожаловаться».