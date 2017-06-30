«Вы же не хотите неприятностей близким...»

Этот документ я нашел в Государственном архиве Красноярского края, когда в соцсетях шли бурные дебаты о том, расстреливали ли при советской власти несовершеннолетних. Усомнились в подлинности документов, приведенных В. Солоухиным в книге «Соленое озеро» о «подвигах» Аркадия Гайдара в Хакасии в двадцатые годы. Поскольку я оказался географически ближе всех к документам, то сходил и проверил. Солоухин не ошибся, только перепутал порядок ссылок. Несовершеннолетние среди расстрелянных, действительно, были. К солоухинскому списку можно добавить другие списки. И к солоухинским документам — вот этот.

Бесконечные ЧОНовские (ЧОН — части особого назначения. — Ред.) приказы о расстрелах заложников страшны не наличием несовершеннолетних. Объявление напечатано в типографии, подписывается только название села и количество заложников. Это не исключение, а система.

Заложники — это фирменный стиль советской власти. В письмах Ленина полно указаний типа «расстрелять сто попов, чтобы другим неповадно было».

Во время Гражданской войны не только офицеров, но и рядовых нередко «мобилизовали» так: или служи в Красной армии, или расстреляем вместе со всей семьей. Большевики уже заслужили себе репутацию «отмороженных», и угрозы были вполне реальны.

В районах крестьянских восстаний заложников просто расстреливали без суда и следствия.

В двадцатые-тридцатые годы избирательных прав лишали не только конкретного человека, но и всю его семью.

В 1934 году статья 58-1 «в» УК РСФСР пополнилась формулировкой: «В случае побега или перелета за границу военнослужащего совершеннолетние члены его семьи, если они чем-либо способствовали готовящейся или совершенной измене или хотя бы знали о ней, но не довели об этом до сведения властей, караются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией всего имущества. Остальные совершеннолетние члены семьи изменника, совместно с ним проживавшие или находящиеся на его иждивении к моменту совершения преступления, подлежат лишению избирательных прав и ссылке в отдаленные районы Сибири на пять лет».

Приказ по НКВД №00486 от 15 августа 1937 года не только позволял, но и предписывал репрессировать всю семью арестованного. Детей помладше отправляли в спецдетдома, постарше — в лагерь, а один из казахстанских лагерей получил название АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен изменников Родины).

24 июня 1942 вышло постановление ГКО «О членах семей изменников Родины», по которому семьи осужденных к высшей мере наказания за шпионаж, переход на сторону врага «<…> за попытку измены Родине и изменнические намерения подлежат аресту и ссылке в отдаленные местности СССР на срок в пять лет». Факты были необязательны, достаточно было подозрения. Выслали в Красноярский край Екатерину Максимову, жену легендарного Зорге, — и через несколько дней она погибла при очень странных обстоятельствах. Касалось это не только «официальных» членов семьи. «Полевая жена» генерала Власова забеременела еще в 1941 году, была демобилизована и уехала к родителям в Воронеж. Тут случился разгром Второй ударной армии, пленение Власова — и «полевую жену» не поленились найти и выслать в Красноярский край вместе с ребенком.

После войны прошла серия приказов о выселении в Сибирь семей «националистов и бандитов» с Украины и из Прибалтики. Для высылки достаточно было, чтобы МГБ просто заподозрило кого-то из членов семьи в «пособничестве».

Да и потом, в «вегетарианские» времена, в КГБ мягко увещевали диссидентов: «Ну вы же не хотите доставить неприятности близким людям…» И человеку приходилось делать нелегкий выбор, потому что эти неприятности были абсолютно гарантированы. Ты можешь идти до конца, когда дело касается только тебя, а когда дело коснется твоих близких…