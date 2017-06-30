Расчленение нашей истории

Во-первых, согласно опросу «Левада-центра», россияне (38% опрошенных) назвали его «самым выдающимся деятелем мировой истории» всех времен, а вовсе не «самой выдающейся посредственностью», как говаривал Троцкий. Причем в двадцатку «самых-самых» из иностранцев прорвались только трое (Ньютон, Наполеон и Эйнштейн), а второе-третье места разделили действующий президент России Владимир Путин и поэт Александр Пушкин.

Во-вторых, в здании Московской государственной юридической академии вновь повесили мемориальную доску в честь генералиссимуса. Это вызвало скандал в сообществе юристов и бурное обсуждение в интернете.

Доска эта висела с 1949 года, и сняли ее только в перестройку. Была она, кстати сказать, одним из последних сохранившихся в стране памятных знаков в честь вождя народов. Музеи — закрывали, памятники — демонтировали, а эта доска все висела. Как же удержалась она — и после ХХ съезда, и после ХХII? Думаю, объяснение простое: в здании Академии общественных наук при ЦК КПСС были свои порядки, определявшиеся в том числе и неафишируемыми сталинистскими настроениями тогдашних хозяев страны.

А потом грянула перестройка, и доску все-таки сняли.

АОН закрыли, на ее место вселилась юридическая академия. Но снятую доску, как выяснилось, все это время хранили бережно. И сейчас, когда каким-то необычайным образом попало на глаза руководителям академии Постановление Совмина РСФСР №1327 от 30 августа 1960 года, там, в Приложении 2, вдруг обнаружили они среди «памятников архитектуры, подлежащих охране как памятники местного значения» адрес своего вуза. И конкретно: «Зал, в котором выступал Сталин Иосиф Виссарионович с докладом «Об итогах XIII съезда РКП(б)» на собрании слушателей курсов секретарей укомов при ЦК РКП(б) в 1924 году». Тут и спохватились: доски-то нет!.. А постановление не отменено!.. И доску, что тут поделаешь, пришлось вернуть…

Такие вот удивительные вещи рассказывают сейчас руководители юридической академии. Которые, оказывается, регулярно проводят инвентаризацию нормативных документов несуществующих государств и, более того, руководствуются ими в повседневной жизни.

Да и не одни они. «Недавно мне принесли на визу проект решения правительства, не помню, постановление или распоряжение, в котором отменялся ряд других решений органов государственной власти, в том числе решения, принятые в 1918-м, 1920-м, 1931-м и, по-моему, в 1935 годах, подписанные в том числе Владимиром Ильичом Ульяновым-Лениным, а также другими ответственными товарищами, которые руководили страной в то время», — несколько сумбурно изложил свою мысль вице-премьер Дворкович, выступая в 2013 году на форуме «Россия зовет». «Вообще невозможно отменить все, что подписано Лениным, это кощунство, я считаю», — добавил вице-премьер. Так что, судя по его словам, декреты, подписанные Ильичом, «а также другими ответственными товарищами», так у нас до сих пор и действуют. Это, кстати, многое объясняет.

Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал мнение, что спорные периоды российской истории, связанные, к примеру, с деятельностью Иосифа Сталина, должны восприниматься адекватно, в том числе при установке мемориальных знаков. Здесь официальной позиции быть не может. Президент, напомнил Песков, неоднократно говорил, что это часть нашей истории.

«История здесь должна восприниматься максимально адекватно», — добавил пресс-секретарь президента.

«Максимально адекватно» — это, простите, чему? И если говорить о конкретной мемориальной доске, о каком выдающемся событии в жизни страны она призвана напомнить? Что сказал генсек, 93 года назад посетивший учебу мелких функционеров своей партии? Да ничего особенного не сказал. «Попытки со стороны воинствующих империалистов Англии и Франции изолировать нашу страну потерпели поражение…» Ну и про Троцкого, конечно…

Читать этот доклад сегодня — скучно. Жизнь отнюдь не подтвердила его положений и прогнозов. А собственно про докладчика первый ректор юридической академии Кутафин в своей работе «Российский конституционализм» написал так: «Узурпировав политическую власть, утвердив свое единоличное господство, И.В. Сталин полностью деформировал правовую систему государства, установил режим произвола и беззакония». Поэтому памятные знаки в честь Сталина уместны менее всего именно в стенах юридического вуза. Который, кстати говоря, носит имя Олега Емельяновича Кутафина и потому, казалось бы, именно здесь его точка зрения должна быть особенно авторитетна.

Но, похоже, сейчас в МГЮА ориентируются на какие-то другие авторитеты.