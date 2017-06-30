Кто раскачал лодку?

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В ночь на среду бывший президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Евгений Шевчук тайно покинул страну на лодке, после того как парламент Приднестровья лишил его неприкосновенности, а прокурор Анатолий Гурецкий заявил, что против Шевчука возбуждено уголовное дело о хищении государственных средств в особо крупных размерах.

Уплыл на лодке, под покровом ночи пересекшей Днестр со стороны Приднестровья в Молдову, — вот первая (романтическая) версия побега президента, которую объявил спикер парламента ПМР Александр Щерба.

Версия самого экс-президента прозаичнее: побег из страны он совершил на такси.

Как написал Евгений Шевчук в своем Facebook, он ехал из Тирасполя на машине, увидел, что его сопровождают черные джипы, якобы принадлежащие сотрудникам службы безопасности фирмы «Шериф» (крупного холдинга, фактически управляющего большинством бизнесов ПМР и влияющего на назначение государственных чиновников. — Е.Р.). После чего и принял решение оставить республику.

Шевчук утверждает: глава холдинга Виктор Гушан заказал «провокацию с целью моего «устранения».

«Зная ресурсные возможности данного гражданина и его реальное влияние на действующую власть Приднестровья, мною были приняты оперативные решения. <…> Я пересел в такси и выехал в сторону Молдовы, чтобы, освободившись от «опеки» службы безопасности коммерческой структуры, проверить поступившую информацию», — утверждает он.

В любом случае бывшему президенту, возглавлявшему ПМР до декабря этого года, было от чего бежать.

Как объявил спикер Александр Щерба, Следственный комитет ПМР сейчас расследует пять уголовных дел в отношении Евгения Шевчука. Его подозревают в коррупции, хищении средств в особо крупных размерах ($7,5 млн) из созданного им приднестровского стабфонда, незаконной амнистии двух заключенных, контрабандном ввозе элитного алкоголя и незаконном сокращении пенсий и зарплат приднестровским бюджетникам.

Шевчук уже назвал решение парламента Приднестровья о лишении его неприкосновенности «свидетельством использования властью методов запугивания, давления, шантажа, арестов для выбивания удобных и нужных показаний для сведения счетов и борьбы с политическими оппонентами». Он пока не спешит разглашать свое местонахождение и не встречается с журналистами.

Репортаж из Приднестровья, где новые чиновники приходят в правительство, а старые уходят в тюрьму, — в одном из ближайших номеров «Новой».