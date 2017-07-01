Совершенный Киселев наоборот

Небольшой (500 экземпляров) тираж небольшой (128 страниц) книги «Восточные размышления» польского публициста Яна Новака-Езраньского (в войну он участвовал в антигитлеровском подполье, а потом в эмиграции возглавил польское вещание радио «Свободная Европа») был изъят из типографии в феврале прошлого года. Когда представители санкт-петербургского Издательского дома «Когита», работавшего над книгой по заказу Польского института, пришли забрать экземпляры, выяснилось, что все книги находятся «на экспертизе».

Экспертизу, как выясняется из материалов дела, которое тянется уже больше года, инициировала ФСБ. А заявление в полицию, требуя привлечь издательство по 282 статье, написала руководитель движения «Русский путь» Светлана Семикова.

Мнения экспертов из Министерства юстиции и СПГУ не то чтоб поражают неожиданностью. Там говорится, что сборник угрожает «духовно нравственным ценностям многонационального народа России». Еще эксперты недовольны, что Новак-Езраньский «порочит» советского руководителя И.В. Сталина, а также подает Россию «как страну, где часто совершались жестокие преступления». На этом месте хочется пожелать господам экспертам найти какую-нибудь книжку про хоть какую-нибудь страну, где жесткие преступления совершались нечасто, а также сказать еще вот что.

Изъятие бумажного тиража «Восточных размышлений», а также запрет электронной версии книги (прокурор Московского района Петербурга Владимира Ребо обратился в суд с требованием признать книгу «запрещенной в России информацией», а электронные материалы внести в реестр запрещенных сайтов) — это прямой акт цензуры. Причем цензуры наглой, ни на что не опирающейся: никакой «реабилитации нацизма», по поводу которой бьет в набат, очевидно, совершенно не националистический и толерантный «Русский путь», в этой книге нет. Зато там есть другое, делающее этот запрет в первую очередь актом идиотизма. Все подобные режимы помимо его тоталитарных наклонностей выявляют еще и его глупость. Ну конкретно, а это — глупость в кубе.

В принципе, сборник статей девяностых-двухтысячных годов Яна Новак-Езераньского — это совершенный Киселев/Соловьев, только с обратным знаком.

Та же риторика, тот же пафос, та же интонация. Часто даже та же лексика.

Автор «Восточных размышлений» не раз предупреждает о притаившейся — цитирую дословно — «пятой колонне» (имеются в виду некие пророссийские силы). Он призывает «сплотиться перед внешним врагом» — Россией (особая ирония здесь в том, что представляющем врага «ястребом» здесь выведен ельцинский министр иностранных дел Козырев). Он настаивает на милитаризации молодых поляков и их патриотическом воспитании («На страже суверенитета государства стоит армия. Воспитание молодого солдата в духе решительного желания защищать свою страну даже ценой собственной жизни не менее важно, чем обучение новинкам стрельбы из оружия»). Он бесконечно полемизирует с различными оппонентами, которые видят прошлое Польши недостаточно великим. А когда дело доходит до оценки россиян как народа, Новак-Езераньский изъясняется в стиле «у меня самого друг — еврей». Хотя россияне виноваты в трагедии Катыни, пишет он, не будем забывать, что среди них нашлись те, кто помог рассказать миру об этом преступлении. Есть, есть в России такие-то и такие-то хорошие люди, далее перечисление конкретных историков и активистов. И продолжает: «Можно двояко рассматривать россиян как виновников Катыни или как товарищей в беде и жертв той же самой нечеловеческой системы». То есть, значит, можно все-таки как виновников. Не Сталина, не советскую власть — а именно россиян.

Если зачем-то хотеть втравиться в самую безнадежную на свете дискуссию, то надо задать вопрос: а надо ли в таком случае считать вот именно поляков, польский народ — вне исторического контекста — ответственными за уничтожение евреев Едбавны (остановимся на этом случае, как самом известном)? И почему, говоря о великом прошлом Польши, Новак-Езераньский умалчивает об эпизодах его очевидного невеличия? (Ну или составители сознательно исключили такие упоминания, хотя это, честно говоря, сомнительно).

Но затевать этот разговор бессмысленно. Так что лучше спросить другое.

Рассказывая на пресс-конференции о плане издать в России эту книгу Новак-Езераньского, директор Польского института в Петербурге Наталья Брыжко-Запур говорила, что это необходимо для того, чтобы желающие россияне могли лучше понять поляков.

Но необходимо ли узнавать поляков с этой стороны и главное — необходимо ли продвигать это знание в некомментированном, апологетическом виде? Вопрос риторический. Ответ «нет, не надо» — это глупо.

Впрочем,

успокаивает одно: наши правоохранительные органы вкупе с «Русским путем» любую глупость своей перешибут.

А ведь по-хорошему «Восточные размышления» надо было не запрещать, а допечатывать. И тогда бы мы все здесь увидели, что это вот про «пятую колонну», и «сплотиться перед внешним врагом» — оно не только у нас.