1 июля 2017 года итальянская полиция арестовала военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству итальянского журналиста Андреа Роккелли и российского правозащитника и журналиста Андрея Миронова.

Российский журналист и правозащитник Андрей Миронов и италянский фотожурналист Андреа Роккелли — оба убиты в результате артобстрела в 2014 году под Славянском

Роккели и Миронов погибли 25 мая 2014 года в результате минометного обстрела под Славянском.

Маркив (этнический украинец с итальянскими корнями) вступил в добровольческий батальон Нацгвардии в 2014 году после Евромайдана, в котором принимал активное участие.

Виталий Маркив позирует для проекта «Если бы не война»

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин уже заявил, что в его ведомстве «удивлены ​​арестом в Италии украинского солдата Маркива Виталия, по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Рокелли вблизи города Славянск в мае 2014 года, выдвинутого прокуратурой города Павия». Енин отметил, что украинская прокуратура сотрудничает с итальянской полицией в расследовании обстрела, в результате которого погибли журналисты.

Официальная позиция украинской прокуратуры состоит в том, что миноментный обстрел осуществлялся сепаратистами. Генпрокуратура Украины уже обратилась к итальянским властям с требованием «предоставить основательные доказательства вины» Виталия Маркива или «немедленно освободить его».

«Новая газета» связалась с отцом погибшего журналиста, Рино Роккели.

комментарий Рино Роккели отец Андреа Роккелли — Все, что мне известно, я знаю от итальянской полиции. В Италии следствие контактирует со мной. Сейчас я точно могу подтвердить: этот человек, Виталий Маркив, очень много знает, с ним сейчас работает следствие. У Маркива много родственников в Италии, его арестовали здесь. Известно, что он служил в украинской армии добровольцем. Все мы понимаем, что в артобстреле участвовал не он один. С Украиной я никак не контактирую по этому вопросы, официального статуса в связи с произошедшим у меня там нет. Все, что могу сказать — это расследование провела Италия. И я склонен ему доверять больше как независимому, чем если бы его выполнила одна из сторон военного конфликта.

Источники «Новой газеты» подтверждают, что Виталий Маркив был на Карачуне в момент обстрела, однако обращают внимание на то, что на вооружении Нацгвардии в тот момент не было минометов. Позиции на горе Карачун занимала 95-я бригада ВСУ.